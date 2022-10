Campionatul Mondial de Fotbal 2022. Programul meciurilor și stadioanele din Qatar

Campionatul Mondial de Fotbal începe pe data de 20 noiembrie și este considerat cel mai important eveniment sportiv din acest an. Turneul final cu numărul 22 va fi găzduit de Qatar și va avea la start 32 de națiuni împărțite în opt grupe. Partidele vor fi găzduite de opt stadioane spectaculoase, iar investițiile în aceste arene, dar și în alte spații din jurul acestora se ridică la mai bine de 10 miliarde de dolari.

Campionatul Mondial de Fotbal 2022 este programat într-o perioadă inedită. Ținând cont de clima din Qatar, conducătorii fotbalului mondial au decis ca acest turneu să nu se mai dispute vara, ci să înceapă pe 20 noiembrie și să se întindă până cu o săptămână înainte de Crăciun. Asta înseamnă că se va trage cortina pe 18 decembrie, în ziua în care este programată și marea finală. Ar fi fost imposibil să se meargă pe rețeta tradițională pentru că vara în Qatar, temperaturile ajung și la 50 de grade Celsius.

Campionatul Mondial de Fotbal 2022 va avea la start 32 de echipe, dar este important de menționat că de la ediția viitoare, cea cu numărul 23, numărul acestora va crește la 48. Banii și-au spus din nou cuvântul…

Cele 32 de echipe, printre care, din păcate, nu se află și România, au fost împărțite în opt grupe. Din fiecare grupă se vor califica în optimile de finală formațiile de pe primele două locuri. Împerecherea în optimi va fi locul 1 dintr-o grupă vs locul 2 din altă grupă, astfel încât două echipe care s-au înfruntat în grupă să nu se mai poată întâlni până în marea finală.

Prima grupă cuprinde țara gazdă, Qatar, alături de Ecuador, Senegal și Țările de Jos (Olanda). Din Grupa B fac parte Anglia, Iran, SUA și Țara Galilor. În Grupa C se vor înfrunta Argentina, Arabia Saudită, Mexic și Polonia. Grupa D cuprinde Franța, Australia, Danemarca și Tunisia.

Grupa E reunește Spania, Costa Rica, Germania și Japonia. În Grupa F se întâlnesc Belgia, Canada, Maroc și Croația. Din Grupa G fac parte Brazilia, Serbia, Elveția și Camerun, iar Grupa H cuprinde Portugalia, Ghana, Uruguay și Coreea de Sud.

Faza grupelor:

Duminică, 20 noiembrie:

Qatar – Ecuador (Grupa A)

Luni, 21 noiembrie:

Senegal – Olanda (Grupa A)

Anglia – Iran (Grupa B)

Statele Unite ale Americii – Țara Galilor (Grupa B)

Marți, 22 noiembrie:

Argentina – Arabia Saudită (Grupa C)

Mexic – Polonia (Grupa C)

Franța – Australia (Grupa D)

Danemarca – Tunisia (Grupa D)

Miercuri, 23 noiembrie:

Spania – Costa Rica (Grupa E)

Germania – Japonia (Grupa E)

Belgia – Canada (Grupa F)

Maroc – Croația (Grupa F)

Joi, 24 noiembrie:

Brazilia – Serbia (Grupa G)

Elveția – Camerun (Grupa G)

Portugalia – Ghana (Grupa H)

Uruguay – Coreea de Sud (Grupa H)

Vineri, 25 noiembrie:

Qatar – Senegal (Grupa A)

Olanda – Ecuador (Grupa A)

Anglia – Statele Unite ale Americii (Grupa B)

Țara Galilor – Iran (Grupa B)

Sâmbătă, 26 noiembrie:

Argentina – Mexic (Grupa C)

Polonia – Arabia Saudită (Grupa C)

Franța – Danemarca (Grupa D)

Tunisia – Australia (Grupa D)

Duminică, 27 noiembrie:

Spania – Germania (Grupa E)

Japonia – Costa Rica (Grupa E)

Belgia – Maroc (Grupa F)

Croația – Canada (Grupa F)

Luni, 28 noiembrie:

Brazilia – Elveția (Grupa G)

Camerun – Serbia (Grupa G)

Portugalia – Uruguay (Grupa H)

Coreea de Sud – Ghana (Grupa H)

Marți, 29 noiembrie:

Olanda – Qatar (Grupa A)

Ecuardor – Senegal (Grupa A)

Țara Galilor – Anglia (Grupa B)

Iran – Statele Unite ale Americii (Grupa B)

Miercuri, 30 noiembrie:

Polonia – Argentina (Grupa C)

Arabia Saudită – Mexic (Grupa C)

Tunisia – Franța (Grupa D)

Australia – Danemarca

Joi, 1 decembrie:

Japonia – Spania (Grupa E)

Costa Rica – Germania (Grupa E)

Croația – Belgia (Grupa F)

Canada – Maroc (Grupa F)

Vineri, 2 decembrie:

Camerun – Brazilia (Grupa G)

Serbia – Elveția (Grupa G)

Coreea de Sud – Portugalia (Grupa H)

Ghana – Uruguay (Grupa H)

Programul optimilor de finală ale Cupei Mondiale 2022

Sâmbătă, 3 decembrie:

(49) Câștigătoarea Grupei A – Locul doi din Grupa B

(50) Câștigătoarea Grupei C – Locul doi din Grupa D

Duminică, 4 decembrie:

(52) Câștigătoarea Grupei D – Locul doi din Grupa C

(51) Câștigătoarea Grupei B – Locul doi din Grupa A

Luni, 5 noiembrie:

(53) Câștigătoarea Grupei E – Locul doi din Grupa F

(54) Câștigătoarea Grupei G – Locul doi din Grupa H

Marți, 6 decembrie:

(55) Câștigătoarea Grupei F – Locul doi din Grupa E

(56) Câștigătoarea Grupei H – Locul doi din Grupa G

Programul sferturilor de finală ale Cupei Mondiale 2022

Vineri, 9 decembrie:

(58) Câștigătoarea meciului 53 – Câștigătoarea meciului 54

(57) Câștigătoarea meciului 49 – Câștigătoarea meciului 50

Sâmbătă, 10 decembrie:

(60) Câștigătoarea meciului 60 – Câștigătoarea meciului 56

(59) Câștigătoarea meciului 51 – Câștigătoarea meciului 52

Programul semifinalelor Cupei Mondiale 2022

Marți, 13 decembrie:

Câștigătoarea meciului 57 – Câștigătoarea meciului 58

Miercuri, 14 decembrie:

Câștigătoarea meciului 59 – Câștigătoarea meciului 60

Finala mică se va juca sâmbătă, 17 decembrie.

Marea finală a competiției din Qatar se va juca duminică, pe 18 decembrie, pe stadionul „Lusail Iconic”, de la ora României 17:00.

Qatar a început pregătirile pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2022 acum 11 ani. A cheltuit peste 10 miliarde de dolari și a livrat opt stadioane senzaționale. Toate arenele sunt pe coasta de Est, pe o rază de aproximativ 70 de kilometri, ceea ce va fi un mare avantaj pentru echipe, dar și pentru spectatori. Gazdele au dat asigurări că au făcut investiții serioase nu doar în stadioane, ci și în infrastructură. Lucrările au fost plătite scump. The Guardian scrie că aproximativ 6.500 de oameni, mare parte migranți, și-au pierdut viața pe șantierele acestei Cupe Mondiale.

Lusail Stadium

Capacitate: 80.000 de spectatori. Meciuri: 10, inclusiv finala

Lusail Stadium a fost inaugurat anul acesta și este cel mai mare din Qatar. Designul este inspirat din cultura arabă, preluând forma unei Lămpi Fanar, simulând luminile emise de aceasta. Este situat în orașul Lusail a cărui construcție a costat 33 de miliarde de dolari.

— qatar sword 🗡💥 add me 2 follow you immediately💥 (@REwwfOYCcVrneS1) August 22, 2022

Did You Know? The Lusail Stadium is the biggest stadium in Qatar and one of eight stadiums being converted for the 2022 FIFA World Cup Qatar. #football #fifa #fifa2022 #qatar #footballworldcup2022 #world #worldcup #didyouknow #90daystogo pic.twitter.com/wdTfleU3Lj

Al Janoub Stadium

Capacitate: 40.000 de spectatori. Meciuri: 7, inclusiv optimi de finală

Al Janoub cucerește prin designul modern, inspirat din bărcile tradiționale ale Qatarului, Dhow. Ideea i-a aparținut unei celebre arhitecte, cu origini irakiene, Dame Zaha Hadid, care din păcate a decedat în 2016. Are acoperiș retractabil.

💠Al-Janoub Stadium, formerly known as Al-Wakrah Stadium is a football stadium in Al-Wakrah, Qatar that was inaugurated on 16 May 2019. This is the second among the eight stadiums for the 2022 FIFA World Cup in Qatar, after the renovation of Khalifa International Stadium. pic.twitter.com/VFnH9cBc6K

Al Bayt Stadium

Capacitate: 60.000 de spectatori. Meciuri: 8, inclusiv partida inaugurală

Al Bayt este stadionul care va găzdui ceremonia de deschidere, aici se va juca și partida Qatar – Ecuador, pe 20 noiembrie. Tot aici se va disputa și o semifinală. Arena este inspirată de cortul tradițional arab, numit „bayt al sha’ar”, iar în interior are și un hotel de cinci stele.

Ahmad Bin Ali Stadium

Capacitate: 40.000 de spectatori. Meciuri: 7, inclusiv optimi de finală

Stadionul a fost inaugurat în anul 2020 și a fost construit în deșert, din materiale reciclabile. Cei care l-au desenat spun că reprezintă statul Qatar, fauna sa și istoria negoțului.

Education City Stadium

Capacitate: 40.000 de spectatori. Meciuri: 8, inclusiv sferturi de finală

Acest stadion se află chiar în capitala Doha și are forma unui diamant. Localnicii îi spun „Diamantul Deșertului” deoarece strălucește atât ziua cât și noaptea

Al Thumama Stadium

Capacitate: 40.000 de spectatori. Meciuri: 8, inclusiv sferturi de finală

„Al Thumama Stadium” este inspirat din „gahfiya”, o pălărie tradițională arabă, purtată doar de bărbați. El găzduiește și un hotel și o moschee.

Al Thumama Stadium 🏟️ is taking shape for the FIFA World Cup Qatar 2022 🏆!⁣ ⁣ Its design is inspired by the gahfiya, a traditional woven cap worn by men and boys across the Middle East. It’s also a symbol of dignity and independence. #Transgroup #WorldCup2022 #Football pic.twitter.com/WV3HSHRb8B

Stadium 974

Capacitate: 40.000 de spectatori. Meciuri: 7, inclusiv optimi de finală

Acest stadion este construit pe o idee stranie și are un nume straniu. El a fost construit din 974 containere de transport, plus alte materiale ușor de refolosit, iar după turneul final va fi demontat.

Khalifa International Stadium

Capacitate: 45.416 spectatori. Meciuri: 8, inclusiv finală mică

Este cel mai vechi stadion care va găzdui meciuri la Cupa Mondială de Fotbal Qatar 2002. A fost inaugurat în anul 1976, dar a fost renovat. Aici s-au disputat meciuri de la Campionatul Mondial al Cluburilor, Cupa Golfului, Jocurile Asiatice și Cupa Asiei pe Națiuni.

Balonul cu care se vor juca meciurile se numește „Al Rihla”, ceea ce în limba arabă înseamnă „călătorie”. A fost conceput de Adidas, iar reprezentanții producătorului au transmis că „se mișcă prin aer mai rapid decât orice altă minge din istoria competiției”.

The Al Rihla is made to make journeys.​

Designed from the inside out to follow your feet and write new stories with every touch, this is innovation from core to skin.​

This is the journey, starting now.

Exclusively available at adidas online and retail stores until April 12th. pic.twitter.com/WcWN02uREE

— adidas Football (@adidasfootball) March 30, 2022