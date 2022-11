Argentina – Mexic, LIVE TEXT & VIDEO, ora 21.00. „Pumele” sunt încolțite, Lionel Messi este anunțat titular, deși are probleme medicale

Argentina – Mexic este meciul care încheie o nouă zi cu patru meciuri de la Campionatul Mondial de Fotbal. Este duelul la finalul căruia, „pumele” conduse în teren de Lionel Messi vor afla ce șanse de calificare mai au. Antrenorul adversarei este un argentinian, Tata Martino, un tehnician pe care Messi l-a impus la FC Barcelona. Duelul începe la ora 21.00 și va fi transmis în direct de TVR 1, dar va putea fi urmărit și pe site-ul www.playtech.ro.

Argentina – Mexic este un meci capital pentru Lionel Messi și colegii lui de la echipa națională. „Pumele” au pierdut, surprinzător, primul duel de la Campionatul Mondial de Fotbal, în care au înfruntat Arabia Saudită. Echipa lui Lionel Scaloni are mare nevoie de victorie, în fața unui adversar pe care îl cunoaște foarte bine: reprezentativa Mexicului, o formație antrenată de un argentinian.

„V-aș întreba ce ați face dacă ați fi în locul meu. Mexic trebuie să câștige, vom încerca să facem asta. Nu există un alt răspuns. Știu unde m-am născut, vă pot spune numele spitalului, anul și orașul în care m-am născut, dar trebuie să fac tot posibilul pentru ca Mexic să câștige, nu am altă variantă.

La tragerea la sorți, când am aflat că sunt în aceeași grupă cu Argentina, nu am crezut niciodată că se va ajunge aici. (n.r. argentinienii cu zero puncte după meciul cu Arabia Saudită)”, a declarat selecționerul naționalei Mexicului pentru ESPN.