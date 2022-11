Vestea care poate pune în pericol șansele naționalei Braziliei la un nou titlul mondial. Ce s-a întâmplat cu Neymar în meciul cu Serbia – GALERIE FOTO

Naționala Braziliei a jucat încântător în repriza a doua a meciului cu Serbia și a arătat de ce specialiștii îi dau mari șanse la câștigarea titlului. Și totuși ceva le poate sfărma acest visul. Cel mai important jucător al echipei s-a accidentat și a părăsit terenul cu lacrimi în ochi. Colegii au încercat să-l liniștească, semn că accidentarea poate fi una foarte serioasă.

Jucătorii brazilienii au părut foarte plictisiți în prima repriză a meciului cu Serbia, primul lor duel de la Campionatul Mondial de Fotbal 2022. În repriza a doua lucrurile s-au schimbat radical. Artiștii au dat drumul la joc și Richarlison a reușit „dubla”. Al doilea gol a fost senzațional, din „foarfecă”.

Fanii s-au bucurat când și-au văzut favoriții cu atâta poftă de fotbal, dar totuși au avut și un mare semn de întrebare. Neymar s-a accidentat și a primit îngrijiri medicale la glezna dreaptă. Pe chipul lui se citea îngrijorarea!

Neymar left the pitch with an apparent ankle injury 😞 pic.twitter.com/8YcaVSIGOT

Selecționerul Tite nu a vrut să riște și l-a scos imediat din teren în minutul 79. Pe bancă, starul lui PSG a început să plângă și și-a acoperit fața cu tricoul. Este un semn că accidentarea poate fi una destul de gravă. Paqueta și Vinicius au fost printre jucătorii care l-au consolat pe decarul Braziliei.

Neymar looks to be in pain 🤕 pic.twitter.com/MIKMmjRf7z

Neymar a marcat 75 de goluri în 121 de meciuri pentru naționala Braziliei, iar în partida cu Serbia a fost foarte activ. Naționala din America de Sud are mulți jucători foarte buni, mai ales în ofensivă, dar absența jucătorului de la PSG poate cântări foarte mult.

You did your best today, so please take care of your current injuries first.🤍@neymarjr pic.twitter.com/9fwiDSzZ4U

— Yoshihiyo (@SuppasitSu) November 24, 2022