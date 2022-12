Croația – Brazilia, ora 17.00, LIVE TEXT & VIDEO, sferturile de finală ale Campionatului Mondial de Fotbal. Nemyar și Modric sunt titulari, ECHIPELE DE START

Croația – Brazilia este primul duel din sferturile de finală ale Campionatului Mondial de Fotbal. Sud-americanii au câștigat de cinci ori trofeul și sunt marii favoriți ai acestei întâlniri. Partida începe la ora 17.00 și va putea fi urmărită pe playtech.ro.

Croația – Brazilia, echipe de start:

CROAȚIA (4-1-2-3): Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa – Brozovic – Kovacic, Modric – Pasalic, Kramaric, Perisic

Rezerve: Grbic, Ivusic – Barisic, Budimir, Erlic, Jakic, Livaja, Majer, Orsic, Petkovic, Stanisic, Sucic, Sutalo, Vida, Vlasic

Selecționer: Zlatko Dalić

BRAZILIA (4-1-2-3): Alisson – Militao, Marquinhos, T. Silva, Danilo – Casemiro – Paqueta, Neymar – Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior

Rezerve: Ederson, Weverton – Alex Sandro, Bremer, Antony, Bruno Guimaraes, Dani Alves, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, Martinelli, Pedro, Rodrygo

Selecționer: Tite

Stadion: Education City, Doha

Arbitru: Michael Oliver (Anglia)

Croația – Brazilia este meciul care deschide ziua la Campionatul Mondial de Fotbal, dar și seria din sferturi. Sud-americanii sunt considerați, de specialiști și jurnaliști, principalii favoriți. Au câștigat trofeul de cinci ori și au reușit partide spectaculoase la acest turneu final. În ultima au învins Coreea de Sud cu 4-1, după o primă repriză de vis.

„Croația are jucători puternici. Nu mai trebuie spus nimic despre Modric, Brozovic, Persic, Kovacic, toți sunt jucători pe care îi știu bine. Sunt puternici și obișnuiți cu meciurile tari. Va fi greu și trebuie să ne pregătim foarte bine”, a declarat Danilo, înaintea partidei.

Croații au trăit periculos în duelul cu Japonia și s-au calificat în urma loviturilor de departajare. Portarul Dominik Livakovic a fost eroul partidei și a apărat trei lovituri de la 11 metri.

„Brazilia e favorită! Are încredere, calitate, entuziasm și îl are și pe Neymar. Cred că le putem face față totuși. Nu vrem să le lăsăm multe spații, șansele nu sunt 50-50, dar nici noi nu am ajuns aici fără să merităm”, a spus și Zlatko Dalic, selecționerul reprezentativei Croației.