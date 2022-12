Franța – Polonia 1-0, LIVE TEXT & VIDEO. Meciul în care Kylian Mbappe îl înfruntă pe Robert Lewandowski

Franța – Polonia și Anglia – Senegal sunt partidele în urma cărora vor afla cine sunt următoarele echipe care vor juca în sferturi, după ce în prima zi a optimilor au obținut calificarea Olanda și Argentina. Cele două partide programate astăzi vor putea fi urmărite pe site-ul www.playtech.ro.

Min 44. GOOOOL Franța!!!! Olivier Giroud pleacă frumos de lângă fundașii naționalei Poloniei și trimite elegant pe lângă portarul advers.

Min 35. Ocazie pentru Franța! „Turbo Mbappe” trece ușor pe Cash în careu, apoi șutează către colțul scurt, dar portarul Szczesny respinge mingea în corner.

Min 21. Ocazie pentru Polonia! Lewandowski șutează cu stângul de la marginea careului, dar mingea se duce pe lângă bară. Tunarul de la FC Barcelona este bine urmărit de jucătorii Franței și găsește greu drumul spre poartă.

Min 15. Ocazie pentru Franța! Griezmann pasează în adâncime pentru Giroud, dar Szczesny, omul care l-a blocat pe Messi de la 11 metri, iese excelent și prinde mingea la marginea careului. Echipa lui Deschamps este mai prezentă în jumătate adversă

Min 10. Ocazie pentru Franța! Dembele primește mingea în careu și șutează cu dreptul, dar execuția este blocată de un fundaș.

Min 1. A început partida.

We are underway at Al Thumama Stadium!#FRA v #POL #FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 4, 2022