Campionatul Mondial de Fotbal 2022 | Franța, prima echipă calificată în optimi, Kylian Mbappe i-a depășit pe Zinedine Zidane și Michel Platini

Campionatul Mondial de Fotbal 2022 are deja o echipă calificată în optimi. Franța a câștigat cu 2-1 partida cu Danemarca și este liderul grupei D cu maximum de puncte după două partide. Kylian Mbappe este eroul formației pregătite de Didier Deschamps, după ce a semnat o „dublă” spectaculoasă.

Fără cel mai important jucător, Karim Benzema, accidentat la un antrenament înainte de startul turneului final, Franța s-a calificat după doar două meciuri în optimile competiției. Echipa lui Didier Deschamps a câștigat cu 4-1 prima partidă, cu Australia și s-a impus cu 2-1 și în confruntarea cu Danemarca.

That feeling when you’re the first team to advance to the Round of 16! 🙌#FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 26, 2022