„Lionel Messi s-a vândut diavolului”. Starul Argentinei, reclame de multe milioane de euro de la controversatul Mohammed bin Salman. Cristiano Ronaldo a refuzat

Lionel Messi are mari probleme chiar în timpul Campionatului Mondial de Fotbal. The Athletic scrie că starul argentinian ar avea o legătură specială cu controversatul Mohammed bin Salman pe care îl ajută să construiască o imagine bună pentru sportul saudit. Evident, în baza unei înțelegeri de multe milioane de euro. Ultimul contract l-a semnat acum șase luni. Cristiano Ronaldo a fost și el ademenit, dar a refuzat.

Lionel Messi este cunoscut drept un personaj care „transformă în aur” tot ce atinge. Este un sportiv de succes cu o popularitate uriașă, așa că toate salariile și contractele lui de publicitate sunt foarte mari. Unele sunt însă foarte controversate. The Athletic a scris chiar în ziua meciului Argentina – Arabia Saudită de la Campionatul Mondial de Fotbal 2022 că starul sud-american este foarte apropiat de conducătorul saudit Mohammed bin Salman. Și că l-ar ajuta prin anumite reclame și apariții să ofere o imagine cât mai bună sportului saudit.

Asta deși prim-ministrul Arabiei Saudite (a fost numit pe 27 septembrie 2022) a fost de multe ori acuzat că se află în spatele unor asasinate și dispariții. Ultimul scandal este cel legat de moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care ar fi fost ucis și apoi tranșat chiar în consulatul saudit din Istanbul. Un raport al serviciilor secrete americane scrie că Mohammed bin Salman a fost cel care a ordonat asasinatul considerând că jurnalistul este „o amenințare pentru regat”.

Revenind la Messi, jurnaliștii scriu că acesta ar fi semnat în luna mai a acestui an un contract de 30 de milioane de euro prin care se angajează să promoveze turismul din statul arab. Și nu este primul… Una dintre ținte este ca Arabia Saudită să obțină organizarea Campionatului Mondial de Fotbal din anul 2030, deși una dintre țările cu care concurează este chiar Argentina.

Messi a fost de mai multe ori în Arabia Saudită și a promovat mai multe campanii turistice și se spune chiar că ar fi ajutat la îmbunătățirea relațiilor dintre această țară și Qatar. De altfel, Mohammed bin Salman a stat chiar la loc de cinste la festivitatea de deschiderea a Campionatului Mondial de Fotbal 2022 și a fost filmat lângă președintele FIFA.

#PICTURES: Joy of the nation… Pictures of Crown Prince Mohammed bin Salman celebrating the stunning victory of #SaudiArabia against #Argentina in the #WorldCup match held at Lusail Stadium in #Qatar. @SaudiNT_en #WorldcupQatar2022 pic.twitter.com/xyqPfpOfGO

— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) November 22, 2022