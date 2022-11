Imaginile cu Lionel Messi care arată dezastrul din echipa Argentinei. Cum a reacționat presa după unul dintre cele mai șocante rezultate din istoria CM de Fotbal – FOTO

Campionatul Mondial de Fotbal 2022 a înregistrat deja primul rezultat surpriză, după ce Argentina a pierdut cu 2-1 meciul cu Arabia Saudită de la Campionatul Mondial de Fotbal. Presa din țara din America de Sud a reacționat violent și i-a criticat pe jucători. Cele mai multe atacuri sunt la adresa lui Lionel Messi. Imaginile cu el, din timpul meciului, dar și de la final, arată prin ce momente trece starul din atacul formației antrenate de Lionel Scaloni.

Lionel Messi, devastat după ce Argentina a pierdut duelul cu Arabia Saudită

Argentina a început perfect duelul cu Arabia Saudită. Și-a respectat blazonul, de pretendentă la titlul mondial, a dominat întâlnirea și și-a creat ocazii, dar a și marcat rapid. Lionel Messi a deschis scorul în minutul 10, din penalty, reușind să devină primul jucător argentinian care marchează la patru Campionate Mondiale. În repriza a doua au fost însă cinci minute de coșmar în care adversarii au marcat de două ori.

🇸🇦 Saudi Arabia become the first Muslim country to win a game at this World Cup by defeating one of the tournament favourites, Argentina. pic.twitter.com/pj21t6swpF — • (@Alhamdhulillaah) November 22, 2022

Argentina a forțat și și-a creat multe ocazii de gol, dar mingea nu a intrat în poartă. Iar când minutele au început să curgă tot mai rapid, pe chipul lui Lionel Messi s-a așezat durerea. Și poate chiar deznădejdea. Iar imaginile sunt foarte expresive.

SAUDI ARABIA JUST BEAT ARGENTINA 2-1 🤯 pic.twitter.com/4JONXWUvhd — GOAL (@goal) November 22, 2022

ONE OF THE BIGGEST SHOCKS IN WORLD CUP HISTORY Argentina’s 36 match unbeaten run is over at the hands of Saudi Arabia! 🤯 pic.twitter.com/rbqQtbenUo — SPORTbible (@sportbible) November 22, 2022

Cum a reacționat presa din Argentina după dezastrul din meciul cu Arabia Saudită

Presa din Argentina a criticat echipa națională și a catalogat aceast meci de debut de la Campionatul Mondial drept o „lovitură mondială”.

„Argentina dezamăgește într-un debut catastrofal în Qatar. Argentina a fost o ‘lacrimă’. În repriza secundă s-a apărat foarte prost în cele câteva atacuri pe care le-a avut Arabia Saudită. Scaloni și-a trădat propriile idei și ceea ce a arătat Argentina în repriza secundă a fost îngrijorător. Angel Di Maria, Rodrigo De Paul și Leo Messi au fost departe de cel mai bun nivel al lor, iar Enzo Fernandez a fost singurul lucru interesant”, au scris jurnaliștii de la publicația argentiniană Marca.

O lovitură mondială. Argentina a pierdut mai mult decât meciul cu Arabia Saudită. Și-a uitat propriile principii fotbalistice din vestiar și a început Cupa Mondială în cel mai rău mod”, au spus și ziariștii de la Ole.

Lionel Messi a încercat să-și apere colegii și a spus că Argentina este obligată că câștige partidele cu Polonia și Mexic.

„Am făcut 5 minute slabe, în care am comis erori, iar ei au profitat. Am făcut multe prostii, ne-am panicat și am apelat la centrări multe, așa lucrurile s-au complicat pentru noi. Am văzut că deciziile de ofsaid au fost corecte. Nu am vizionat imaginile, dar dacă golurile au fost nevalidate înseamnă că așa trebuia. Nu există scuze. Știam că Arabia Saudită e o echipă pe care dacă o lăsăm să joace o să ne pună probleme. Au evoluat bine, la limita regulamentului. Lucrurile se întâmplă cu un motiv. Acum, evident, aveam o singură variantă la meciurile următoare, victorie și victorie”, a spus Leo Messi, conform Marca.

Argentina avea, până la partida cu Arabia Saudită, 36 de meciuri fără înfrângere. Reprezentativa „Pumelor” mai avea nevoie de un singur meci pentru a egala performanța Italiei, care deține recordul all-time: 37 de partide la rând fără să piardă. Argentina – Arabia Saudită apare într-un clasament al celor mai surprinzătoare rezultate de la Campionatul Mondial de Fotbal.

Cele mai mari surprize din istoria Cupei Mondiale, în faza grupelor:

CM 1966: Coreea de Nord – Italia 1-0

CM 1982: Cehoslovacia – Kuwait 1-1

CM 1982: Algeria – Germania de Vest 2-1

CM 1982: Honduras – Spania 1-1

CM 1982: Spania – Irlanda de Nord 0-1

CM 1990: Costa Rica – Suedia 2-1

CM 1994: Arabia Saudită – Belgia 1-0

CM 2002: Senegal – Franța 1-0

CM 2002: Coreea de Sud – Portugalia 1-0

CM 2010: Africa de Sud – Franța 2-1

CM 2010: Italia – Noua Zeelandă 1-1

CM 2010: Slovacia – Italia 3-2

CM 2014: Costa Rica – Italia 1-0

CM 2018: Coreea de Sud – Germania 2-1

CM 2022: Arabia Saudită – Argentina 2-1