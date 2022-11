Fotografia în care Lionel Messi și Cristiano Ronaldo joacă șah, locul trei în topul Instagram. Care va fi rezultatul partidei

Cu doar câteva ore înainte de startul Campionatului Mondial de Fotbal 2022, o fotografie a „aprins” internetul. Nu este de la turneul final, dar îi are drept eroi pe doi dintre jucătorii care au scris istorie în fotbalul mondial și pentru care competiția din Qatar ar putea fi ultima importantă din carieră: Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Cei doi joacă șah, iar această imagine a ajuns rapid în top trei all-time din istoria Instagram.

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, concentrați, într-un meci palpitant de șah. A fost imaginea care a cucerit internetul cu câteva ore înaintea Campionatului Mondial de Fotbal 2022. Cei doi mari rivali s-au înfruntat ani buni pe terenul de fotbal, iar concurența dintre cei doi i-a ținut pe fani, și încă îi mai ține, cu sufletul la gură. Doar că nu se așteptau să-i vadă jucând șah. Pe asta au mizat și oficialii firmei Louis Vuitton care le-au oferit celor doi o geantă în loc de o tablă de șah, într-o campanie publicitară al cărui mesaj este „Victoria e o stare de spirit”.

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo au postat în același timp fotografia pe rețele sociale, iar rezultatul a fost spectaculos: 31,2 milioane de aprecieri.

Imaginea a ajuns rapid pe locul trei all-time în istoria Instagram. Pe locul doi se află mesajul în care Cristiano Ronaldo și Georgina au anunțat că vor avea gemeni. Pe primul loc este un ou. De fapt, fotografia unui ou. Totul a pornit de la o provocare:

După ce au văzut imaginea, fanii s-au întrebat cine va câștiga partida de șah? I-a lămurit danezul Peter Heine Nielsen, fost jucător și actualul antrenor al lui Magnus Carlsen, norvegianul care a câștigat cinci titluri mondiale la șah. Acesta a transmis că partida se va termina cu o remiză.

„Cred că am văzut-o pe social media. E din fotografia cu Messi și Cristiano Ronaldo. Dar originalul este din meciul cu Nakamura din 2017. Nu mi-am dat seama la început. Am văzut mesajul de pe Twitter al lui Peter Heine și după aceea am făcut legătura”, a declarat Magnus Carlsen.