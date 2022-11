Primul șoc de la Campionatul Mondial de Fotbal. Australia s-a calificat în optimi, Danemarca a plecat acasă – FOTO

Umilită din Franța în primul meci de la Campionatul Mondial de Fotbal, Australia a reușit miraculos să se califice în optimile competiției. În partida decisivă, „cangurii” au învins cu 1-0 Danemarca și au ajuns pentru a doua oară în istorie în fața superioară a unui turneu final.

Franța, deținătoarea titlului mondial și Danemarca, echipa care a jucat în semifinale la ultimul Campionat European, erau considerate cele mai bune echipe din grupa D, înainte de startul Campionatului Mondial de Fotbal. Poate doar Tunisia să fi dat ceva fiori, dar în niciun caz Australia. Iar după cum au mers lucrurile după prima partidă, când Australia a pierdut cu 4-1 duelul cu Franța, se părea că echipa de la Antipozi era favorită la „lingura de lemn”.

Și totuși, echipa antrenată de Graham Arnold nu s-a predat după „dușul rece” din primul duel, cu echipa ce avea să obțină prima calificarea. Australienii s-au impus cu 1-0 duelul cu Tunisia și s-au impus tot cu 1-0 și în fața jucătorilor din Danemarca, după golul semnat în minutul 60 de Leckie. Este a doua oară în istorie când naționala de la Antipozi depășește faza grupelor, după performanța din anul 2006.

Reaching the knockouts for only the second time in their history! 🙌🇦🇺#FIFAWorldCup | @Socceroos

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 30, 2022