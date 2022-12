Bild, necruțător cu „Die Mannschaft”, după rușinea din Qatar. „Am ajuns un pitic al fotbalului”. Costa Rica – Germania, primul meci din istoria turneului final arbitrat de o brigadă feminină

Germania s-a făcut de râs și a plecat acasă de la Campionatul Mondial de Fotbal, după partidele din grupă. În ultimul duel, primul meci din turneului final arbitrat de o brigadă feminină, „Die Mannschaft” a câștigat cu 4-2 confruntarea cu Costa Rica, dar nu a fost suficient pentru că Japonia a învins Spania. Bild i-a criticat pe jucătorii lui Hansi Flick și nu s-a ferit să folosească expresii foarte dure.

Germania a câștigat cu 4-2 duelul cu Costa Rica, dar a terminat doar pe locul trei grupa de la Campionatul Mondial de Fotbal. Eșecul din partida cu Japonia a cântărit foarte greu! Niponii s-au impus și în duelul cu Spania cu 2-1 și s-au calificat în optimi de pe primul loc, în vreme ce poziția a doua a fost ocupată de iberici, care au scăpat în acest fel și de traseul dificil.

Pe jucătorii lui Hansi Flick îi așteaptă zile grele. Nemții sunt la a doua rușine la mondial, după ce la ultima ediție au terminat grupa pe ultimul loc. În anul 2014, echipa antrenată de Joachim Low reușea să cucerească trofeul.

Germany, the team with the highest xG (+10.0) and xGD (+6.4) at the 2022 FIFA World Cup, is going home 🤯

Clasament final grupa E

1. Japonia – 6p (4-3)

2. Spania – 4p (9-3)

3. Germania – 4p (6-5)

4. Costa Rica – 3p (3-11)

Costa Rica – Germania 2-4 este primul meci de la un Campionat Mondial de Fotbal arbitrat de o brigadă feminină. Franțuzoaica Stephanie Frappart (38 de ani) a condus meciul de la centru, ajutată la tușă de brazilianca Neuza Back și Karen Diaz Medina, din Mexic. Cel de-al patrulea oficial a fost Said Martinez din Honduras.

Today, history is made as an all-female refereeing trio taking charge for the first time at a men’s #FIFAWorldCup

Referee Stéphanie Frappart will be joined by assistants Neuza Back and Karen Diaz. 👏

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 1, 2022