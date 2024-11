Cea mai mică insulă din lume are o singură casă. Unde se află, mai exact, și cine o deține

Cea mai mică insulă din lume se află Golful Alexandria

Cea mai mică insulă din lume are o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați și se află la granița de nord a statului New York, între Statele Unite și Canada.

Până în 1982, Bishop Rock, o insulă aflată în largul coastei Marii Britanii, era considerată cea mai mică insulă locuită. Totuși, și-a pierdut acest statut când farul de pe insulă a fost automatizat, iar prezența oamenilor nu mai era necesară.

Un mic teren, înconjurat de ape, aflat în zona administrativă a localității Alexandria din Jefferson County, are o suprafață de doar 306 metri pătrați și poartă numele de Insula Just Room Enough sau Insula Hub.

Această insulă face parte din arhipelagul Thousand Islands și a fost achiziționată în anii 1950 de familia Sizeland, cu intenția de a deveni o casă de vacanță izolată pentru membrii săi. Cu toate acestea, în ultimele patru decenii, insula a devenit mai mult o atracție pentru curioși decât un loc privat de relaxare.

„Pe peticul de pământ se află o casă și câteva bănci din fier forjat, Faci un pas greșit și înoți”, scria Washington Post în 2010.

Just Room Enough adăpostește o casă complet utilată și un copac. Deși nu se știe cu certitudine dacă insula este locuită permanent, aceasta primește destui vizitatori, care o vizitează frecvent.

Riscurile pe insulă sunt destul de mari

