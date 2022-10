Cum arată cele 8 stadioane pe care se vor juca meciurile de la CM 2022. Statul Qatar a cheltuit peste 220 de miliarde de dolari pentru a găzdui acest turneu

Pe noiembrie 20 noiembrie începe Campionatul Mondial de Fotbal, ultima ediție în care vor fi 32 de echipe. Turneul final va fi găzduit de Qatar, un stat care cheltuit peste 220 de miliarde de dolari pentru organizarea acestui turneu final. Doar stadioanele și infrastructura construită lângă ele au costat 10 zece miliarde. The Guardian a dezvăluit că peste 6.500 de persoane și-au pierdut viața pe șantierele acestei competiții.

Oficialii din Qatar s-au apucat de lucru în anul 2011 cu dorința de a organiza Campionatul Mondial de Fotbal. Investițiile au fost uriașe: peste 220 de milioane de dolari. S-au ridicat chiar orașe pentru ca toate partidele să se poată desfășura într-o zonă care se întinde pe o rază de doar 70 de kilometri, unde s-au cheltuit bani mulți pentru infrastructură.

Partidele vor fi găzduite de opt stadioane spectaculoase. Unul dintre ele a fost construit în deșert, așa că nu este de mirare că doar pentru arene și centre de cantonament s-au cheltuit aproape zece miliarde de dolari.

Lusail Stadium

Capacitate: 80.000 de spectatori. Meciuri: 10, inclusiv finala. Este situat în orașul cu nume identic, a cărui contrsucția a costat 33 de miliarde de dolari.

Al Janoub Stadium

Capacitate: 40.000 de spectatori. Meciuri: 7, inclusiv optimi de finală

Al Bayt Stadium

Capacitate: 60.000 de spectatori. Meciuri: 8, inclusiv partida inaugurală în care se vor înfrunta Qatar și Ecuador. Arena are în interior un hotel de cinci stele.

Ahmad Bin Ali Stadium

Capacitate: 40.000 de spectatori. Meciuri: 7, inclusiv optimi de finală. A fost construit în deșert din materiale reciclabile.

Education City Stadium

Capacitate: 40.000 de spectatori. Meciuri: 8, inclusiv sferturi de finală. A fost ridicat în Doha, iar localnicii îi spun „Diamantul deșertului”.

Al Thumama Stadium

Capacitate: 40.000 de spectatori. Meciuri: 8, inclusiv sferturi de finală. Are în interior un hotel și o moschee.

Stadium 974

Capacitate: 40.000 de spectatori. Meciuri: 7, inclusiv optimi de finală. Stadionul a fost construit din 974 de containere, iar după turneul final va fi demontat.

974 Stadium Manager: The stadium embodies the aspects of heritage and sustainability in the #FIFAWorldCupQatar2022, and is the first stadium to be dismantlable in the history of the World Cup. #QNA pic.twitter.com/QgIPpTxsvs

— Qatar News Agency (@QNAEnglish) October 18, 2022