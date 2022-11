Argentina – Arabia Saudită, ora 12.00, LIVE TEXT & VIDEO. Ziua în care „regele” Lionel Messi își începe aventura la Campionatul Mondial de Fotbal – Programul complet

Argentina – Arabia Saudită este meciul care deschide o zi plină la Campionatul Mondial de Fotbal unde se vor mai disputa astăzi, Danemarca – Tunisia, Mexic – Polonia și Franța – Australia. Lionel Messi este anunțat titular, deși starul sud-american are o problemă la gleznă. Partida începe la ora 12.00 și va fi transmisă în direct de TVR 1, dar va putea fi urmărită și pe site-ul www.playtech.ro.

Argentina – Arabia Saudită deschide o zi cu patru meciuri de la Campionatul Mondial de Fotbal 2022. Naționala „pumelor” este una dintre marile favorite ale competiției, deși nu a mai câștigat titlul din anul 1986, când din echipă făcea parte legendarul Diego Armando Maradona.

Argentina – Arabia Saudită, echipe probabile:

Argentina: E. Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico – Lo Celso, Paredes, De Paul – Messi, Lautaro Martinez, Di Maria

Selecționer: Lionel Scaloni

Arabia Saudită: Al-Owais – Al-Ghanam, Al-Amri, Al-Bulaihi, Y. Al-Shahrani – Kanno, Sharahili, Al-Malki – Bahebri, Al-Shehri, S. Al-Dawsari

Selecționer: Hervé Renard

Stadion: Lusail

Arbitru: Slavko Vincic (Slovenia)

Lionel Messi are 35 de ani și va fi ultimul Campionat Mondial de Fotbal la care participă. Până acum a jucat de patru ori la această competiție, iar cea mai bună peformanță a fost în anul 2014 când a naționala Argentinei a ajuns în finală. Starul lui PSG a avut probleme medicale înaintea partidei, din cauza unor dureri la gleznă.

Lionel Messi a dat asigurări că totul este în regulă și că nu va rata primul meci de la acest Mondial.

„Mă simt foarte bine din punct de vedere fizic, cred că mă aflu într-un moment excelent, atât personal, cât și fizic și nu am nicio problemă. Am auzit că au spus că m-am antrenat diferit (n.r. la antrenamentul de sâmbătă). A fost din cauză că am avut o lovitură, dar nu se întâmplă nimic ciudat. A fost doar o măsură de precauție”,a afirmat atacantul.