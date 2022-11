Jucătorul de la Campionatul Mondial de Fotbal care păstrează un tricou pentru un antrenor român. „Îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine”

România nu a mai jucat la un Campionat Mondial de Fotbal din anul 1998, dar are în Qatar un arbitru, Istvan Kovacs, dar și doi fotbaliști care au jucat în prima ligă de la noi din țară: Collins Fai și Aissa Laidouni. Playsport are un trimis special la turneul final care a realizat un interviu exclusiv cu Fai. Fostul jucător de la Dinamo i-a transmis un mesaj antrenorului Gigi Mulțescu.

Collins Fai a jucat 90 de minute în partida Elveția – Camerun de la Campionatul Mondial de Fotbal 2022. Viitoarea adversară a naționalei României s-a impus cu 1-0 în urma golului înscris de Embolo. Fostul dinamovist este convins că a fost vorba de ghinion și i-a spus reporterului playsport.ro că echipa lui ar fi meritat măcar un punct în această partidă.

„Este o dezamăgire pentru noi pentru că am jucat bine, am avut ocazii și, în anumite momente, am controlat jocul. Acesta este fotbalul, nu am marcat noi, au făcut-o ei”, a declarat Collins Fai, în exclusivitate pentru playsport.ro.