Portugalia – Elveţia, LIVE TEXT & VIDEO, ora 21.00, optimile Campionatului Mondial de Fotbal. Cristiano Ronaldo, la un gol de recordul legendarului Eusebio

Portugalia – Elveţia este ultimul meci din optimile de finală de la Campionatul Mondial de Fotbal. Înaintea partidei s-a votbit destul de mult, cum altfel, despre Cristiano Ronaldo. „A Bola” a făcut un sondaj printre cititori și concluzia a fost că cei mai mulți îl vor rezervă, știut fiind faptul că atacantul este foarte preocupat de recordul lui Eusebio. Partida va putea fi urmărită pe site-ul www.playtech.ro.

Portugalia – Elveția este duelul care încheie ziua de la Campionatul Mondial de Fotbal, dar și seria meciurilor din optimile competiției. Partida începe la ora 21.00, la două ore după duelul în care Spania înfruntă selecționata statului Maroc. Naționala lusitană este favorită în confruntarea cu echipa pe care naționala României o va înfrunta în preliminariile Campionatului European de Fotbal din anul 2024. Duelul va fi găzduit de stadionul Lusail, iar al patrulea arbitru a fost desemnat Istvan Kovacs. Este duelul cu numărul opt de la acest turneu pentru arbitrul român. De fiecare dată a fost rezervă.

Portugalia – Elveția, echipe probabile:

Portugalia: Diogo Cost – Joao Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Raphael Guerreiro – Ruben Neves, William Carvalho, Bernardo Silva – Bruno Fernandes, Joao Felix, Cristiano Ronaldo

Selecționer: Fernando Santos

Elveția: Yann Sommer – Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez – Remo Freuler, Granit Xhaka – Mohameth Sow, Ruben Vargas, Xherdan Shaqiri – Breel Embolo

Selecționer: Murat Yakin

Stadion: Lusail, Al Daayen

Arbitru: César Arturo Ramos Palazuelos / Asistenți: Alberto Morín Méndez și Miguel Ángel Hernández Paredes (toți din Mexic)

Arbitru de rezervă: Istvan Kovacs

Cele două echipe s-au întâlnit în meciuri directe în acest an în Liga Naţiunilor şi şi-au împărţit victoriile, 4-0 pentru lusitani la Lisabona, respectiv 0-1 la Geneva.

Cristiano Ronaldo a fost din nou în centrul atenției. Marca a anunțat că este foarte aproape să semneze un contract faraonic, iar în plus selecționerului Fernando Santos nu i-a picat deloc bine când atacantul a vociferat, în meciul cu Coreea de Sud, când a fost înlocuit în minutul 65. Jucătorul a spus că s-a contrat cu un adversar căruia i-ar fi spus că se grăbește să-l vadă ieșind de pe teren.

„La finalul meciului am fost la un flash interviu şi la conferinţa de presă. Repet. În timpul jocului nu am auzit nimic. L-am văzut doar certându-se cu un coreean. De atunci am văzut imaginile şi nu mi-au plăcut deloc. Nu mi-a plăcut deloc. Aceste chestiuni sunt soluţionate intern. S-au rezolvat. Punct!”, a răbufnit selecționerul.