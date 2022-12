Final de epocă. Cristiano Ronaldo a început să plângă, pe teren, după ce Portugalia a fost eliminată de la Campionatul Mondial de Fotbal – FOTO & VIDEO

Cristiano Ronaldo a oferit imaginea zilei în fotbalul mondial. Starul portughez a început să plângă, după ce naționala țării sale a fost eliminată de Maroc, din sferturile Campionatului Mondial de Fotbal. Fotbalistul care a câștigat de cinci ori Balonul de Aur a fost rezervă și a intrat în debutul reprizei secunde, iar pe final de meci a ratat o ocazie mare.

Cristiano Ronaldo a început pe bancă duelul în care Portuglia a înfruntat Maroc, în sferturile Campionatului Mondial de Fotbal. Selecționerul Fernando Santos s-a gândit că o să-i iasă din nou strategia, așa cum s-a întâmplat și la duelul din optimi, cu Elveția, când Ramos, înlocuitorul atacantului de 38 de ani, a înscris de trei ori.

De data această lucrurile nu au stat deloc așa. Maroc a deschis scorul pe finalul primei reprize, prin En Nesyri, iar în minutul 50, Fernando Santos l-a trimis la luptă pe Ronaldo. Fostul atacant de la Manchester United și-a făcut imediat simțită prezența. I-a pasat lui Joao Felix, dar șutul acestuia nu a nimerit spațiul porții, iar în prelungiri a primit o pasă în careu și deși era într-o situație incomodă i-a dat fiori lui Bono, dar marocanul a reținut.

Portugalia a pierdut partida cu 1-0, iar la final Ronaldo a cedat. A început să plângă pe teren și a plecat grăbit la vestiare. Tot cu lacrimi în ochi a fost filmat și pe tunel, în timp ce unul dintre oamenii din staff încerca să-l consoleze.

It hurts me to see Ronaldo like this man 💔 pic.twitter.com/MbRGnTcRO2

