Imperiul Leilor Live Stream Online pe Pro TV – Ediția de miercuri, 19 februarie

Emisiunea, pe care o puteți vedea în fiecare miercuri seară la PROTV, de la ora 20:30 este cunoscută în peste 30 de țări. Tinerii antreprenori vor să convingă investitorii că planul lor de afaceri are tot ce trebuie, ca să obțină bani pentru finanțare. Pe lângă lecția de business și de educație, emisiunea ne arată că există show și în lumea afacerilor. Intrăm în culisele de la Imperiul Leilor ca să-i cunoaștem pe acești lei. Emisiunea a debutat în data de 12 februarie, iar maine 19 februarie vom viziona ediția a doua a emisiunii.

În prima ediție, la Imperiul Leilor, doi tineri au fost ofertați cu 500.000 €: „Am obținut tot ceea ce ne doream și poate chiar mai mult!” În prima ediție a emisiunii Imperiul Leilor, telespectatorii au cunoscut o parte dintre antreprenorii care au reușit să obțină finanțare și au aflat cât de mari sunt sumele investite. Cei 5 oameni de afaceri au investit 380.000 de euro în afacerile cu potențial de dezvoltare.

Miercuri de la 20:30, în cea de-a doua ediție a emisiunii, vom vedea alte afaceri care i-au convins pe investitori, printre care și The Soup Carousel.

Fondatorii afacerii,:

Petre Eremia și

Ovidiu Ciobotariu

au atras atenția investitorilor, primind două oferte de finanțare, din partea lui Dragoș Petrescu și a lui Mohammad Murad. Tinerii antreprenori au decis să accepte oferta lui Dragoș Petrescu, președintele grupului City Grill, care le-a oferit o finanțare de 120.000 de euro pentru 35% din afacerea lor.

The soup carousel la Imperiul Leilor

În plus, aceștia au primit și o opțiune de cumpărare din partea investitorului, de 500.000 de euro, pentru încă 20% din business-ul lor. Petre Eremia și Ovidiu Ciobotariu sunt din Miercurea Ciuc și se cunosc încă din perioada liceului. Au pornit afacerea The Soup Carousel împreună, acum un an și jumătate. Tinerii și-au văzut visul finanțat și au fost încântați de participarea în emisiune, spunând că totul a decurs peste așteptările lor.

„Pentru noi, domnul Dragoș Petrescu a fost întotdeauna un etalon în ceea ce privește business-ul cu restaurante. Am obținut tot ceea ce ne doream și poate chiar mai mult decât ne așteptam! Deci mai bine de atât mi-e greu să cred că putea să meargă!”

Imperiul Leilor în fiecare miercuri seară

Cum au reușit antreprenorii să îi convingă pe investitori, cum a decurs negocierea, și câte dintre afacerile prezentate în a doua ediție a emisiunii au obținut finanțare, vom afla în această seară de la 20:30, la PRO TV! Telespectatorii vor vedea o mulțime de afaceri cu potențial și vor trăi emoția alături de antreprenorii care vin să își vadă visul finanțat.