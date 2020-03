Ce difuzează PRO TV, miercuri seara, în locul emisiunii Imperiul Leilor. Noua grilă de programe

Pentru a menține telespectatorii informați într-un mod obiectiv, noua grilă PRO TV extinde conținutul știrilor, iar difuzarea unor show-uri, printre care și emisiunea Imperiul Leilor, va fi amânată. Continuăm să vă ținem la curent cu informații despre Imperiul Leilor pe conturile oficiale de social media.

Conform noii grile Pto tv, în locul emisiunii Imperiul Leilor difuzată miercuri telespectatorii pot continua să urmărească aventurile bărbaților în căutarea iubirii, la Gospodar fără pereche.

Antreprenor cu afaceri de peste 100 de milioane de euro, Cristian Onețiu și-a mutat activitatea în bucătăria de acasă. Investitorul de la Imperiul Leilor a dezvăluit cum decurge viața lui în autoizolare.

#StaiAcasă – Arată că-ți pasă! e sloganul campaniei PRO TV pe care Cristian Onețiu l-a adoptat imediat. Omul de afaceri român spune că și-a mutat bioul în bucătărie, unde e mereu în contact cu partenerii de business și cu antreprenori pe care îi îndrumă în afaceri. El îi îndeamnă pe români să lucreze de acasă, dacă pot, și să respecte condițiile de autoizolare.

Investitorul lucrează de acasă

„Viața de acasă, din autoizolare, e nouă, e altfel. Nu spun că este bună, pentru că e atât de nouă încât abia ne adaptăm. Însă, recomand ca fiecare om sănătos la cap să aibă grijă de sănătatea lui și a celorlalți. E responsabilitatea noastră”, spus Cristian Onețiu.

Investitorul de la Imperiul Leilor citește, dar și lucrează la o carte – Pitch-ul perfect – care ar trebui să apară într-o lună. Volumul este dedicat tinerilor antreprenori care au nevoie de sfaturi despre cum să convingă un investitor sau o instituție bancară că merită să investească în ei.

Cristian Onețiu lansează un webinar gratuit pentru antreprenorii afectați de COVID-19

Omul de afaceri Cristian Onețiu (Imperiul Leilor) îi invite pe antreprenorii din România la un seminar video live pentru a găsi soluții împreună la criza în care se află mediul de afaceri din cauza epidemiei de coronavirus.

Joi, 26 martie 2020, antreprenorii care au întrebări fără răspuns, dar și soluții pentru scoaterea afacerilor din criză, sunt invitați la webinarul „Scoate-ți afacerea din criză!”, lansat de investitorul de la Imperiul Leilor.

„Împreună vom reuși să trecem cu bine prin această nouă provocare”

Spune antreprenorul și business mentorul Cristian Onețiu, care a lansat un apel pentru antreprenorii români de a identifica împreună soluțiile practice imediate și pe termen lung de depășire a crizei economice care debutează acum.

Pornind de la aceste principii, investitorul de la Imperiul Leilor inițiază mai multe webinarii gratuite și programe dedicate antreprenorilor. În aceste zile, el a creat programul de informare și restructurare a mediului afacerilor ScaleUp TaskForce, prin care își dorește ca alături de alți antrenori români din platforma ScaleUP 1.000 să ajute cât mai multe companii să treacă cu bine peste criza economică.

Webinarul ”Scoate-ți afacerea din criză”

Următorul pas va fi dedicat tuturor antreprenorilor, din toate zonele de business și va avea loc joi, 26 martie, în cadrul webinarului gratuit „Scoate-ți afacerea din criză!”, la care înregistrările se pot face AICI începând de astăzi, 24 martie.

Începand cu data de 11 martie, Cristian Onețiu a construit o echipă mixtă formată din experți (financiar-contabil, juridic și resurse umane), dar și programul TaskForce, format din antreprenorii activi în programul ScaleUp 1.000, cu echipe organizate pe cele trei zone, B2B, B2C, B2G (Business to Business, Business to Consumer și Business to Government).