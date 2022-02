Din ce își câștigă de fapt banii Sebastian Dobrincu, cel mai tânăr investitor de la Imperiul Leilor. Afacerea care i-a adus succesul

La doar 23 de ani, Sebastian Dobrincu are lumea la picioare. Este milionar și a devenit, începând cu acest sezon, unul dintre membrii juriului de la show-ul „Imperiul Leilor”, difuzat de ProTV. Tânărul antreprenor și-a luat viața în propriile mâini de la o vârstă foarte fragedă și a plecat singur în Statele Unite petru a trăi „visul american”. Afacerea pe care și-a deschis-o peste Ocean a devenit într-un timp scurt lider în domeniul marketingului digital.

Sebastian Dobricu este un tânăr cu abilități extraordinare, atât în domeniul IT-ului cât și în cel al antreprenoriatului. În urmă cu un deceniu și jumătate, puștiul, pe atunci, Sebastian, începea să deprindă tainele programării. Autodidact, el a început să învețe cât mai multe lucruri și a devenit atât de bun în ceea ce făcea încât a ajuns să câștige primii bani la doar 10 ani. Tânărul povestește că atunci a fost singurul moment când s-a simțit „genial”.

Se întâmpla pe la 10 sau 11 ani. Am episodul în minte când am încasat banii ăia, nu aveam cont bancar unde să încasez. Nici nu mai știu din ce job, parcă le-am făcut un site și am încasat 50 sau 60 de dolari. Nu aveam cont unde să îi încasez.

Evident că m-am ținut de tata săptămâni la rând să îmi dea un cont bancar, să îmi dea ceva să încasez. Și am încasat într-un final, după toate demersurile astea și eram într-o zi în bucătărie cu ai mei pe care i-am văzut că șușotesc.

Mama îl întreba pe tata dacă chiar am primit banii ăia, apoi au intrat la bănuieli, cine știe ce ilegalități fac eu de am primit banii”, a declarat Sebastian Dobrincu în cadrul podcastului lui Radu Țibulcă de pe YouTube.