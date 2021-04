Bogdan Micu a șocat la Imperiul Leilor. Suma colosală pe care a putut-o investi într-o aplicație

Bogdan Micu a șocat o țară întreagă cu suma pe care a investit-o într-o aplicație ce a crezut că-i va aduce succesul. Ce a făcut cunoscutul consilier de la „Imperiul Leilor”? Detalii despre afacerea în care a investit.

„Imperiul Leilor” a redeschis în cursul serii de miercuri porțile unor noi șanse pentru inventatori și afaceriști la început de drum care au nevoie de susținere financiară și de oameni care să creadă în visul lor.

Emoțiile și speranțele românilor au revenit în fața juraților care sunt pregătiți în orice moment să analizeze ideile lor. Emisiunea arată că nimic nu este imposibil, mai ales atunci când crezi în ceea ce ai realizat.

Show-ul „Imperiul Leilor” s-a clasat din nou pe primul loc în topul audiențelor înregistrând 8.8 puncte de rating și 20.2% cotă de piață în rândul publicului național cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani.

„În timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 7.1 puncte de rating și 16.3% cotă de piață. În ceea ce privește publicul cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, din mediul urban, PRO TV a fost pe primul loc, iar în intervalul 20:30 – 22:28 a înregistrat 7.8 puncte de audiență și 21.8% share, în timp ce televiziunea de pe locul doi avea 6.3 puncte de rating și 17.5% cotă de piață”, arată un comunicat Pro TV.

Alexandra Tudoroiu a venit în emisiune pentru a-și prezenta aplicația care ajută la customizarea produselor de îmbrăcăminte cu ajutorul inteligenței artificiale. Patru lei s-au retras din cursă după ce tânăra le-a prezentat ideea sa, dar Bogdan Micu a fost extrem de interesat de cele spune de aceasta.

Celebrul consilier i-a făcut o ofertă surprinzătoare care a șocat nu numai o țară întreagă, ci și pe unii din colegi. Concret, este vorba despre 500.000 de euro pentru 45% din companie.

Noua ediție promite a fi cel puțin la fel de palpitantă. Atfel, Dan Șucu, Cristina Bâtlan, Mohammad Murad, Bogdan Micu și Dragoș Petrescu revin pe micile ecrane în cadrul „Imperiul Leilor” în cursul săptămânii viitoare, gata să reaprindă speranța în viața unor tineri. Urmărește pas cu pas viitoarele posibile afaceri impresionante miercuri, de la orele 20:30, pe Pro TV.

”Principala mea motivație pentru care am venit în Imperiul Leilor este dorința de a promova antreprenoriatul în România și acesta cred că este un mediu foarte bun pentru a face asta. Contrar aparențelor, antreprenoriatul nu este foarte popular printre tineri. Vreau să transmit prin apariția mea aici că poți să ai succes și când ești tânăr. Atunci când ești tânăr ai curaj să-ți asumi mai multe riscuri, ceea ce este esențial pentru antreprenoriat, pentru că nu ai nimic de pierdut. Încerci lumea cu degetul! Caut o afacere cu un fondator determinat să reușească și care are calitățile necesare unui antreprenor, care are o idee închegată și care a făcut niște pași să demonstreze ceea ce spune. Asta e foarte important! Nu te poți baza doar pe vorbe, trebuie să existe ceva prin care tu demonstrezi ceea ce susții în fața noastră”

Bogdan Micu, investitor/consilier „Imperiul Leilor”