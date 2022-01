Cum a reușit Sebastian Dobrincu de la Imperiul Leilor să se îmbogățească de la o vârstă fragedă: „Nu cred în talent”

Sebastian Dobrincu nu mai are nevoie de prezentare. Acesta a devenit cel mai tânăr milionar român din Silicon Valley, iar de curând s-a alăturat echipei de la Imperiul Leilor. El și-a dezvăluit secretele, explicând cum a reușit să câștige sume uriașe de bani, deși este extrem de tânăr.

Antreprenorii pot să obțină finanțare din partea celor mai mari afaceriști din țară prin emisiunea Imperiul Leilor dacă vin cu o idee inedită, care să îi cucerească pe cei care fac parte din show. Telespectatorii s-au bucurat enorm când au aflat că Sebastian Dobrincu o să facă parte din acest proiect.

„Am acceptat oportunitatea cu mare drag. Secretul este că semănăm foarte mult ca poveste de viață, ne înțelegem foarte bine, chiar dacă e o diferență mare de vârstă.

Am crezut că o să fie mai greu să relaționăm, dar ne distrăm foarte bine la filmări. Am pornit toți de la 0. Eu am ars multe etape din viață, dar se văd repercursiuni mai târziu în viață.

Eu nici măcar nu am terminat școala, nu am experiența de a sta un cămin, nici măcar nu am diploma de facultate. Copilăria mea s-a învârtit în jurul muncii.

Părinții m-au îndrumat să fac cât mai multe lucruri, m-au împins să fac șah, înot, fotbal, să citesc. M-au aruncat către mai multe activități pentru a vedea ce vreau să fac.

Pasiunea mi-am descoperit-o singur, dar ei m-au învățat să fac cât mai multe activități.”, a spus Sebastian Dobrincu, la Vorbește lumea.