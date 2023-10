Afacerea începută cu 210 lei de Mircea Căpățînă de la Imperiul Leilor, acum e miliardar. “Zero bani, zero experiență și cu toate astea am reușit” VIDEO EXCLUSIV

Mircea Căpățînă, cofondator & director de Marketing SmartBill, s-a alăturat investitorilor de la Imperiul Leilor, emisiunea de la Pro TV, căutând astfel antreprenorii care merită să fie cunoscuți în domeniul lor și oferindu-le șansa de a face o schimbare reală. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, timișoreanul a dezvăluit că a pornit pe calea antreprenoriatului în urmă cu 17 ani, când și-a deschis alături de doi prieteni o agenție de web design. Startul a fost cu suma modică de 210 lei împrumutată de la părinți. Timp de 6 ani, cei trei amici au avut biroul în casa părinților lui Radu, dar lucrurile au evoluat surprinzător de bine și astăzi dețin o afacere de succes. De asemenea, noul investitor de la Imperiul Leilor s-a alăturat, la finalul anului trecut, unei companii care se ocupă cu criptomonede.

A început business-ul cu 210 lei

Mircea Căpățînă susține că povestea lui este una inspirațională și ne-a oferit detalii despre cum a intrat în lumea antreprenorilor.

Ești cel mai tânăr dintre Lei.

A venit Răzvan Raț și era convins că el este cel mai tânăr dintre Lei și de fapt e mai “bătrân” cu un an decât mine și mi s-a părut foarte funny.

Cum ai intrat pe calea antreprenoriatului? Ce visai când erai în liceu să faci și ce ai ajuns să faci?

Visam din liceu chiar și din facultate și cred că la fel și asociații mei. Suntem trei: Radu, Ioana și cu mine. Visam să facem lucruri, să schimbăm, să nu mergem pe șinele alea cum au fost părinții. Mama mea a avut 40 de ani același job, îți dai seama aproape 25 de ani în același spital, a lucrat ca medic. Mi se părea un coșmar, eu nu pot să fac asta. Era ca o mașinuță trasă pe o șină, care face același lucru la nesfârșit. Mi se părea un coșmar. Nu aveam nicio idee ce o să facem. Am stat noi, am povestit, după ce am terminat anul 5 eu și cu Radu, eram prieteni din liceu, hai să facem un business. Ne-am deschis SRL în 5 septembrie 2006, recent am împlinit 17 ani, mai mult decât multe căsnicii. Ioana era încă studentă, mai avea 2 ani chiar. Părinții nu au fost foarte încântați, stai și vezi de școală, eram din familii cu focus foarte mare pe școală. Nu aveam nicio idee, am intrat în antreprenoriat așa pur și simplu.

Te-ar putea interesa și: Cine este Mircea Căpățînă, noul investitor de la Imperiul Leilor sezonul 4. Afacerea care l-a îmbogățit

Mircea Căpățînă: “Zero bani, zero experiență de orice fel și cu toate astea am reușit”

V-ați împrumutat la părinți, la bancă?

Ne-au dat părinții 2.100.000 lei vechi adică 210 lei, adică nimic, și ne-am deschis SRL-ul la Registrul Comerțului și aia a fost tot. Ne-am dus cu unitatea centrală, că așa era atunci, nu aveam bani de laptopuri, ne-am dus cu unitatea centrală la casa părinților lui Radu, care ne-a devenit birou timp de 6 ani și ne-am apucat să scriem cod că eram toți trei programatori. Credeam că o să dăm lovitura, habar nu aveam ce facem. Privind în urmă, povestea noastră este una inspirațională cu adevărat, pentru că am pornit cu zero know-how, nu am fost angajați, îți dai seama Ioana era încă studentă, zero bani, zero experiență de orice fel, și cu toate astea am reușit.

În schimb nu este și aspirațională povestea noastră, nu e de dorit să fie așa, nu e o rețetă pe care să o spui: hei, tineri, faceți așa! Noi am reușit în ciuda șanselor, pentru că e foarte greu la modul cel mai serios! E foarte greu să reușești cu zero know-how și zero bani.

Te-ar putea interesa și: Când începe Imperiul Leilor 2023 la Pro TV. Cine sunt noii jurații din sezonul 4

Mircea Căpățînă: “Mă descurc în modul meu așa un pic haotic”

Cât de organizat ești? Ai o agendă de lucru?

Nu am o agendă de lucru, nu sunt organizat, Partea asta este la categoria minusuri și defecte la mine. Organizarea nu este punctul meu, dar am reușit până acum. Mă descurc în modul meu așa un pic haotic.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu