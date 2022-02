Cum a ajuns Andreea Marin în platoul emisiunii Imperiul Leilor, de la PRO TV

Noul sezon al emisiunii „Imperiul leilor” a debutat miercuri seara, 9 februarie, pe PRO Tv, iar cel mai surprinzător moment al show-lui a fost cel în care în fața „leilor” și-a făcut apariția Andreea Marin. „Zâna surprizelor” nu venit ca participantă, ci pentru a o susține pe prietena ei care a prezentat o colecție de bijuterii cu totul speciale.

După o prezentare spectaculoasă, ideea business-ului i-a fascinat pe „lei”. Așa că trei dintre ei i-au oferit Nadiei Vişan (43 ani) suma de un milion de euro în schimbul a 35% din afacere. Wargha Enayati, Cristina Bâtlan şi Sebastian Dobrincu au reușit cu greu să o convingă pe ambițioasa femeie de afaceri să accepte oferta, după ce inițial ea le transmisese că este dispusă să cedeze doar 20% din companie.

Andreea Marin a povestit cum a ajuns să se implice în afacerea condusă de prietena ei.

În primul rând, am fost onorată să susţin o inovaţie sută la sută românească într-un program cu prestigiu cum este “Imperiul Leilor”. Pe Nadia Vișan am cunoscut-o acum un an și i-am ascultat ideea inedită.

Cele două s-au cunoscut prin intermediul emisiunii pe care „Zâna” o prezenta. Andreea Marin spune că a fost fascinată de idee din prima clipă în care Nadia i-a povestit toate detaliile, iar de atunci au „pornit împreună la drum”. Andreea este acum ambasadorul brandului Anyoli.

Nadia sponsoriza – fără să o cunosc direct, nu știam cine este – emisiunea mea, „Nu există nu se poate!”, având și o altă afacere care susținea valorile promovate în programul meu TV. Peste un timp, m-a căutat, împărtășindu-mi ideea ei nouă, am vibrat imediat și i-am văzut potențialul și am pornit împreună la drum, eu devenind ambasadorul brandului ei.

M-am ocupat și de promovarea de la zero a noului brand, am fost împreună să filmăm în Italia, acolo unde bijuteriile iau naștere, am creat spoturile emoționante, fotografii, filme, am făcut lansarea la studioul meu, fiind primul eveniment din sediul nou. ”, a mai spus Adnreea Marin.