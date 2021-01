Cine e Dan Șucu de la Imperiul Leilor. Povestea de viață a ”părintelui” Mobexpert

Emisiunea Imperiul Leilor de la Pro TV a ajuns la cel de-al doilea sezon și îl are ca prim investitor pe Dan Șucu. Pentru cei care nu îl cunosc, acesta este creatorul și proprietarul Mobexpert, care reprezintă cel mai important brand de mobilă de la noi din țară. Iată cine este Dan Șucu și care este povestea acestuia.

Cine e Dan Șucu de la Imperiul Leilor – poveste de viață

Dan Șucu a pornit în afaceri imediat după revoluție. Țelurile sale de început erau de a face o mică afacere cu ajutorul căreia să ofere familiei lui un trai mai bun. El a pornit de la zero, afacerea dezvoltându-se de la an la an, ajungând unde este astăzi.

În prezent, brandul Șucu deține magazine de mobilă atât în țară cât și în afara acesteia, astfel:

26 de hypermarketuri

8 fabrici

2.300 de angajați

o cifră de afaceri de peste 200 de milioane de euro.

Cine e Dan Șucu de la Imperiul Leilor – antreprenor

Potrivit celor de la paginidemedia.ro, Dan Șucu va face parte din juriul de la Imperiul Leilor, alături de jurați care au mai făcut parte și din sezonul trecut :

Dragoș Petrescu cel care deține City Grill

Mohammad Murad cel care deține Phoenicia.

Acesta a făcut următoarea declarație cu privire la participarea sa ca antreprenor la Imperiul Leilor:

”Cred că este timpul ca din ce în ce mai mulți antreprenori din România să facă propagandă pentru ideea de antreprenoriat. Cu cât mai mulți tineri vor porni o afacere și vor fi independenți, cu atât mai bine ne va fi tuturor. Mi-ar plăcea să descopăr o afacere care să se transforme într-un produs, într-un serviciu, pe care să-l poți marketa imediat. Idealul ar fi un produs în care să pot să investesc alături de noul meu partener și care să fie pe piață în cât mai scurt timp din clipa în care am decis sau chiar pe perioada în care acest show o să fie pe post Am un milion de sfaturi pentru cei care vin în emisiune, dar după atâția ani de afaceri am și capacitatea de a sintetiza. Există o singură calitate pe care trebuie să o aibă un antreprenor: încrederea în sine. Ca să poți să reușești este foarte puțin probabil să o faci din prima încercare: vei cădea, te vei ridica de multe ori, dar într-un final vei reuși.”

Cine e Dan Șucu de la Imperiul Leilor – investitor de calibru

Cel de-al doilea sezon a emisiunii Imperiul Leilor de la Pro TV, va debuta în primăvara acestui an. Dan Șucu susținea că va participa la emisiune în calitate de antreprenor. El mai spunea că va fi un leu blând față de concurenți, pe care este dispus să îi ajute cu sfaturi în ceea ce privește lumea afacerilor, lume în care acesta deține experiență.

Show-ul Imperiul Leilor se adresează persoanelor care au deja un business sau o idee și doresc să găsească finanțare pentru visul lor. Această emisiune se adresează celor care vor să se lanseze în domeniul afacerilor. Concurenții își vor prezenta ideile de afaceri în fața antreprenorilor din juriu, iar dacă vor impresiona, visul li se va transforma în realitate.