Reacția lui Laurette după ce a fost refuzată la ‘Imperiul Leilor’. Ce a anunțat mulatra EXCLUSIV

Laurette Atindehou susține că nu e deloc dezamăgită de ratarea înregistrată recent în cadrul emisiunii „Imperiul Leilor”, de la PRO TV. Ea a precizat pentru impact.ro că din capul locului nu-și propusese să-i convingă pe jurații emisiunii de nevoia sa urgentă de bani.

Vedeta mulatră a infirmat din capul locului zvonurile conform cărora ar avea nevoie disperată de bani. „Eu nu am mers la emisiunea de la PRO TV neapărat pentru bani. Să fie clar pentru toată lumea. Eu nu am nevoie de bani. Am deja o afacere, care durează de mai bine de un an și care funcționează și-mi aduce un venit constant lunar. Am dorit să particip la show ca să-mi demonstrez că pot face față unei întâlniri cu oameni de afaceri mult mai cunoscuți ca mine în domeniu”, a declarat ea pentru impact.ro. „În plus, a mai precizat Laurette, emisiunea a fost înregistrată cu circa o lună mai devreme, poate chiar mai mult, iar afacerea mea continuă să meargă!”.

Pentru o investiție de 50.000 de euro, ar fi oferit un procent de 20% din viitoarea sa afacere

Una peste alta, ea consider un bonus faptul că a mers la emisiune și spune că nu „este deloc dezamăgită!”. Ea a încercat să obțină în cadrul emisiunii o finanțare de 50.000 de euro, promițând în schimb un procent de 20% din afacerea sa, o propunere care nu a fost pe placul niciunuia dintre cei cinci jurați.

Pe de altă parte, proprietara unui salon de masaj aflat în București, Laurette admite că cei 50.000 de euro pe care i-a cerut juraților emisiunii ar fi fost folosdiți strict în scopuri comerciale.

„Sigur, dacă reușeam să conving pe vreunul dintre ei, aș fi investit în afacerea proprie, așa cum am și precizat de altfel. Mă gândeam să dublez numărul de saloane, chiar din acest an. Cum banii nu au venit, mă reorientez. Voi continua să muncesc și să caut soluția cea mai bună ca să-mi dezvolt afacerea”, a mai spus ea.

Ea a dat asigurări că cel puțin pentru acest an își va întări afacerea doar pe plan local, urmând ca cel mai probabil din 2023 să se gândească foarte serios la posibilitatea de a deschide saloane de masaj de lux sub brandul său și în alte mari orașe ale țării.

Laurette spune că nu are nimic de reproșat niciunui jurat

Pe de altă parte, Laurette nu s-a arătat deloc deranjată de atitudinea vreunuia dintre membrii juriului, nici măcar de cea a lui Dragoș Petrescu, cel care s-a arătat cel puțin nedumerit de prezența ei în cadrul show-ului.

„Ești un personaj fenomenal! Chiar prea exotic pentru mine. Dacă mă duc la nevasta mea acasă să-i spun că sunt partener cu Laurette, o să-mi iau o cameră la hotel și atunci prefer vorba lui Dan Șucu: să stau acasă. Dar cred că ai o idee foarte bună!”, i-a spus Dragoș Petrescu, unul dintre jurați.

Acesta i-a reproșat destul de direct că nu vede rostul cererii sale în cadrul emisiunii și că dacă și-ar fi dorit cu adevărat bani pentru a-și pune pe picioare o afacere ar fi putut să facă acest lucru până acum „pentru că nu este străină oamenilor de afaceri din România”.