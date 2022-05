Cu ce se ocupă fiul Cristinei Bâtlan, jurata de la Imperiul Leilor. Face bani la 18 ani

Cu siguranță majoritatea românilor i-au auzit cel puțin o dată numele. Aceasta conduce un imperiu al pantofilor. În spatele ei se află o poveste incredibilă și greu de dus pentru mulți dintre oameni. Unii dintre fanii săi au aflat de curând detalii de neimaginat din viața sa personală. Puțini știu însă mai multe amănunte despre fiul acesteia. Băiatul urmează să devină major, dar deja calcă pe urmele părinților și a început să se bucure de succes în plan profesional.

Mulți dintre români i-au auzit numele sau cel puțin au auzit de imperiul pe care l-a pus pe picioare de la zero. Cristina Bâtlan este o femeie de afaceri de succes și poate fi luată drept exemplu de tinerele generații. Ea a intrat în această lume când avea doar 18 ani, iar fiul se pare că îi calcă pe urme în ceea ce privește cariera.

,,Am început de la 18 ani afacerile și am avut succes. Pot să spun foarte ușor că sunt un lider de felul meu și eram lider din școală de la cele mai fragede vârste și, probabil, asta m-a ajutat să am succes foarte ușor, dar vreau să vă spun că succesul nu l-am primit. Pentru fiecare lucru am muncit și am muncit fără să obosesc”, a povestit ea, pentru click.ro.