Cristina Bâtlan de la Imperiul Leilor a pornit de jos. Povestea de succes a unei românce cu ambiție EXCLUSIV

Nu există femeie care să nu fie pasionată de pantofi și să nu o invidieze pe Cristina Bâtlan, fondatoarea unui brand de renume. Totuși, ceea ce femeile nu știu este că până să ajungă să producă 1.000 de perechi de pantofi pe zi și să aibă o colecție impresionantă în propriul dressing, investitorul de la „Imperiul Leilor” și-a stricat o sumedenie de haine și pantofi pentru a-și creea produse unicat, cu care să atragă toate privirile. Se întâmpla chiar în vremea comunismului, când era doar un copil.

A debutat în industria modei la 19 ani, însă a luat contact cu ea pe când avea doar 6 ani și mergea împreună cu mama ei la târgurile de textile. Profitând de perioada comunismului, Cristina Bâtlan și-a dorit ca și femeile din România să fie la fel de frumos îmbrăcate și accesorizate precum cele din afara granițelor. Nu a urmat drumul mamei sale, ci a ales să producă pantofi, nu rochii și compleuri.

„Să produci haine este mult mai ușor decât să produci pantofi, însă eu am un caracter ambițios și nu am ales niciodată cărările bătătorite. Mai mult decât atât, am simțit că femeile din România merită și au nevoie de un produs de cea mai înaltă calitate Made în România, dar comparabil cu cea mai înaltă calitate a caselor de modă din afară, care deja aveau zeci de ani de istorie”, ne-a declarat Cristina Bâtlan.