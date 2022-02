Adevărul despre numele rețelei private de sănătate Regina Maria. Dr. Wargha Enayati de la Imperiul Leilor face dezvăluiri EXCLUSIV

În momentul în care lumea află că medicul Wargha Enayati, unul dintre investitorii de la „Imperiul Leilor” a pus bazele rețelei private de sănătate „Regina Maria”, primul gând este de ce un cetățean german, cu origini persane, alege un brand românesc ca imagine a business-ului său. Medicul cardiolog ne-a explicat în exclusivitate că tocmai Regina Maria a României a fost motivul pentru care a decis să urmeze o facultate de Medicină de la noi din țară.

Un singur articol a fost nevoit să citească despre faptul că Regina Maria a fost adepta religiei pe care Wargha Eanayati o îmbrățișează, că a și vrut să știe mai multe despre Majestatea Sa și realizările pe care le-a făcut în numele credinței.

„Am venit în România să caut adevărul despre Regina Maria, eu crescând în credința Baha’l, o religie universală dedicată înfăptuirii unității între oameni. Regina Maria a fost primul cap încoronat care a studiat și susținut credința Baha’l, de aici și numele rețelei private.

Am vrut să îi aduc un omagiu și mai ales să fie cunoscută viața și lucrurile ei minunate pe care le-a înfăptuit pentru români. A fost un șoc pentru mine când am venit în România comunistă și am văzut că prea puțini știau despre viața Majestății Sale Regina Maria. Am renunțat la facultatea de Medicină din Germania ca să vin în România tocmai pentru a studia despre viața Majestății Sale Regina Maria”, ne-a declarat investitorul de la „Imperiul Leilor”.