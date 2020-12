Dacă vrei să fii super fan Apple, te costă o avere: ca român muncești aproape 9 ani pentru așa ceva

Imaginează-ți că ești cel mai mare fan Apple. Ai un buget nelimitat. Și vrei toate gadgeturile și serviciile de la Apple. Sună minunat, nu?

Apple a fost întotdeauna un brand premium, iar CNN a calculat cât ar costa să ai toată colecția Apple. Să vedem, în continuare, cât ar trebui să scoți din buzunar pentru asta și cam cât timp ți-ar trebui să economisești, raportat la nivelul salarial din România.

Cât dai pe iPhone și pe ceasul pe care să-l conectezi la telefon

Probabil că vei dori să începi prin actualizarea la noul iPhone 12, care vine cu avantaje, cum ar fi conectivitatea 5G. Opțiunea de ultimă generație este iPhone 12 Pro Max cu un ecran de 6,7 inci (1.099 de dolari) și 512 GB de stocare (300 de dolari). Adăugarea AppleCare+ cu acoperire împotriva furturilor și pierderilor va adăuga 269 de dolari la achiziție. De asemenea, îți trebuie și o carcasă din silicon cu MagSafe (49 de dolari) care-ți protejează telefonul și-ți permite încărcarea fără fir cu un încărcător MagSafe (39 de dolari). Totalul ar fi 1.756 de dolari.

Cel mai scump Apple Watch disponibil în magazinul Apple e la 1.499 de dolari. Adăugă AppleCare+ pentru 149 de dolari, dar și o carcasă din oțel inoxidabil cu o bandă din piele neagră și „Single Tour Deployment Buckle” din colecția Apple Watch Hermès. Deci, poți asorta Apple Watch-ul cu o geantă Birkin.

Lucrezi de acasă – îți trebuie un Mac Pro

Pentru a-ți îmbunătăți cu adevărat biroul de acasă, poți cumpăra un Mac Pro (5.999 de dolari) cu toate suplimentele pentru 54.447 de dolari. Acestea includ un procesor Intel Xeon W cu 28 de nuclee de 2,5 GHz cu Turbo Boost de până la 4,4 GHz (7.000 de dolari); 1,5 TB memorie (25.000 de dolari); două cipuri grafice Radeon Pro Vega II Duo cu 2X32 GB memorie HBM2 fiecare (10.800 de dolari); 8 TB stocare (2.600de dolari); un card Apple Afterburner pentru performanțe video mai bune (2.000 de dolari); un wheels kit (400 de dolari), un Magic Mouse 2 și Magic Trackpad 2 (149 de dolari); și un software preinstalat Final Cut Pro și Logic Pro (499,98 de dolari).

Și, bineînțeles, vei avea nevoie și de un monitor. Apple vinde Pro Display XDR de 32 de inci cu Retina 6K și sticlă nano-texturată pentru 5.999 de dolari și un Pro Stand pentru 999 de dolari. Dacă vrei să montezi monitorul, vei avea nevoie de un adaptor de 199 de dolari. Și pentru a adăuga AppleCare+ și un cablu: 798 de dolari și 129 de dolari. Un total: 62.571 de dolari.

Dacă dorești, de asemenea, un MacBook atunci când ești pe drumuri, un MacBook de vârf cu toate funcțiile adăugate ar arăta astfel: MacBook Pro de 16 inci (2.799 de dolari) cu un 2.4 GHz -procesor core, a noua generație Intel Core i9 cu Turbo Boost de până la 5,0 GHz (200 de dolari); 64 gigaocteți de memorie (800 de dolari); cipul grafic AMD Radeon Pro 5600M cu 8 GB de memorie HBM2 (700 de dolari); 8 TB stocare (2.200 de dolari); dar și ambele opțiuni software preinstalate (Final Cut Pro pentru 299,99 de dolari și Logic Pro pentru 199,99 de dolari). Toate acestea se ridică la 7.198 de dolari. Adăugarea AppleCare+ pentru a proteja această achiziție costisitoare te va costa încă 379 de dolari.

Ce ar fi dispozitivele Apple fără accesorii?

Probabil că vei avea nevoie și de câteva accesorii. Poți adăuga un cablu adaptor de port USB-C pentru a-ți conecta iPhone-ul la MacBook și un alt cablu USB, totul la 36 de dolari. O carcasă din piele (199 de dolari) va da bine cu banda de ceas Hermès. O tastatură numerică te va costa 129 de dolari și poți obține un mouse pentru 994,95 de dolari. Dar și un suport reglabil pentru MacBook Pro la 79,95 de dolari. Un total – 9.016,88 de dolari.

Apple promovează iPad-ul ca fiind dispozitivul care poate fi atât computer, cât și tabletă. IPad Pro de 12,9 inci este cel mai scump dintre iPad-uri, la 1649 de dolari. Asta înseamnă 1 TB de stocare și servicii (costurile suplimentare vor varia în funcție de operator). AppleCare+ adaugă încă 129 de dolari. Cu un attach de tastatură (349 de dolari) și cu un creion Apple (129 de dolari) setul este complet. Desigur, o carcasă costă 99 de dolari și o poți asorta cu un rucsac pentru încă 99 de dolari. Totalul tuturor acestora ar fi 2.583 de dolari (fără costuri suplimentare de transport).

Nu uita să fii nostalgic! Apple a readus iPod-ul său clasic în 2019 și se vinde cu 399 de dolari cu 256 GB de stocare. Cu AppleCare, încă 50 de dolari. O carcasă pentru iPod touch? 30 de dolari. Total? 488 de dolari.

Apple vine și în casa ta

Desigur, un fan înrăit Apple vrea și căștile fără fir de 249 de dolari, în ciuda comentariilor inițiale care circulau pe rețelele de socializare că arată ciudat. Și încă 29 de dolari pentru damage protection. În total, 278 de dolari.

Dacă căștile Beats și AirPods Pro nu te mulțumesc, Apple are un nou produs numit AirPods Max. Costă 549 de dolari, mai scump decât cele mai accesibile iPhone-uri Apple, și arată ca o încrucișare între AirPods și Beats. Pentru a le proteja, fii pregătești încă 59 de dolari. În total, 608 dolari.

Atunci când alegi un difuzor inteligent pentru casa ta, există un singur tip care se va sincroniza cu ușurință cu restul dispozitivelor tale și va seta automat Apple Music: HomePod. Apple percepe o sumă premium de 299 de dolari pentru acest gadget și 39 de dolari în plus pentru AppleCar +, în total 338 de dolari.

Colecția nu ar fi completă fără un televizor. Aici intervine Apple TV. Pentru a fi clar, va trebui în continuare să-ți cumperi hardware-ul TV separat, cum ar fi un Sony sau un televizor Samsung 4K. Pentru 199 de dolari, Apple vinde doar Apple TV, care se conectează la o multitudine de aplicații pe care unele televizoare nu le acceptă singure, cum ar fi Peloton sau MasterClass, și o telecomandă. Planul de protecție pentru Apple TV este de 29 de dolari. Total: 228 de dolari.

Serviciile de la Apple sunt introduse într-un pachet

În cele din urmă, brandul se ocupă și de vânzarea de servicii bazate pe abonament. Apple are atât de multe servicii oferite încât a creat un pachet numit Apple One pentru a oferi acces la toate. După o perioadă de încercare gratuită de o lună, Apple One costă 29,95 de dolari pe lună pentru abonamentul premier, care-ți oferă Apple TV+, serviciul de jocuri Apple Arcade, Apple News+, 2 TB spațiu de stocare iCloud și Apple Fitness+, care va fi lansat pe 14 decembrie. Totalul pentru aceste servicii este 360 de dolari pe an.

Acum, să adăugăm totul. Totalul ar fi undeva la 79.875 de dolari, excluzând costurile de expediere și taxele de transport, dacă chiar ești cel mai mare fan Apple și vrei absolut toate dispozitivele să fie de la această marcă.

Cât ar trebui să economisești în România ca să ai toată colecția Apple? Calculul e simplu: în iulie, salariul mediu net a fost în România la circa 3.300 de lei. Asta ar însemna nouă ani de muncă pentru acei 80.000 de dolari. Spor la muncă!