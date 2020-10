Apple Music TV, oficial: așa trebuia să fie MTV în secolul 21

În contextul unui vid când vine vorba de posturi TV construite exclusiv în jurul clipurilor muzicale, Apple a decis lansarea Apple Music TV.

MTV avea rețeta succesului în anii 90, cu clipuri servite non-stop, 24 de ore din 24. Între timp, postul TV s-a pus pe șotii, a început să creeze tot felul de seriale, reality-show-uri sau orice altceva încât să creeze confuzie. Dacă întrebi pe cineva de ce ar da pe MTV, este improbabil să aibă un răspuns concret.

Împrumutând ideea de la MTV din `90, dar adaptând-o deștept la secolul 21, Apple a decis lansarea unui serviciu online intitulat Apple Music TV. Complet gratuit, noul post TV poate fi accesat prin aplicațiile de mobil Apple Music, prin Apple TV și, nu în ultimul rând, printr-un site web accesibil la această adresă.

Din păcate, la fel ca orice alt serviciu nou pus la dispoziție de Apple, este disponibil doar în Statele Unite ale Americii. Nu se știe când va ajung să poate fi accesat și în alte țări de pe mapamond, dar nu ar trebui să mai dureze foarte mult.

Noul ”post TV” a fost lansat ieri cu un clasament inspirat cele mai redate 100 de piese din toate timpurile de pe Apple Music, bazându-se pe istoricul abonaților din SUA la serviciul de streaming. În viitor, pe lângă clipuri video servite 24 de ore din 24, pe Apple Music TV vei vedea premiere pentru clipuri video, spectacole live, clasamente și nu numai.

În viitorul apropiat, au fost deja programate câteva evenimente interesante. Joi va fi difuzată un fel de petrecere virtuală pentru lansarea noului album de la Bruce Springsteen, Letter to You. Apple va difuza segmente formate din cele mai bune clipuri ale lui Springsteen din lunga sa carieră. Vom vedea și un interviu acordat de Springsteen lui Zane Lowe de la Apple Music 1. Vineri, Apple Music TV va difuza în premieră clipurile ET: Joji’s “777” și “Gorgeous” by SAINt JHN.