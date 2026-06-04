Topul domeniilor în care salariile au crescut la începutul lui 2026. Ce arată noile date INS

Creșteri semnificative au fost înregistrate și în sectorul intermedierilor financiare și al asigurărilor (+5,99%), în hoteluri și restaurante (+5,20%), precum și în domeniul informațiilor și comunicațiilor (+5,15%).

La polul opus, cele mai mari scăderi au fost raportate în tranzacțiile imobiliare (-4,26%), transport și depozitare (-3,59%), dar și în sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-3,58%).

Potrivit INS, față de trimestrul anterior, cheltuielile salariale directe au crescut cu 1,41%, în timp ce cheltuielile indirecte, nesalariale, au avansat cu 1,32%.

Cum arată comparația cu începutul anului trecut

Raportat la primul trimestru din 2025, costul orar al forței de muncă a aurcat în majoritatea activităților economice.

Cele mai importante creșteri au fost consemnate în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, unde avansul a ajuns la 8,10%. Construcțiile au înregistrat o creștere de 7,43%, iar activitățile profesionale, științifice și tehnice au raportat un plus de 6,40%.

De asemenea, sectorul informațiilor și comunicațiilor a consemnat o creștere de 6,34%, în timp ce industria prelucrătoare a înregistrat un avans de 6,30%.

În schimb, cele mai mari diminuări ale costului orar al forței de muncă au fost observate în administrația publică, unde indicatorul a scăzut cu 4,53%, și în învățământ, unde reducerea a fost de 4,13%.