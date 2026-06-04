Topul domeniilor în care salariile au crescut la începutul lui 2026. Ce arată noile date INS
Costul orar al forței de muncă a continuat să crească în primele luni ale anului 2026, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Comparativ cu ultimul trimestru din 2025, indicatorul ajustat în funcție de numărul zilelor lucrătoare a înregistrat un avans de 1,40%, iar raportat la aceeași perioadă a anului trecut creșterea a fost de 3,77%.
În ce sectoare s-au înregistrat cele mai mari creșteri
În perioada ianuarie-martie 2026, costul orar al forței de muncă a crescut în majoritatea ramurilor economiei. Cele mai importante majorări au fost consemnate în domeniul serviciilor administrative și al activităților de suport, unde avansul a fost de 6%.
Creșteri semnificative au fost înregistrate și în sectorul intermedierilor financiare și al asigurărilor (+5,99%), în hoteluri și restaurante (+5,20%), precum și în domeniul informațiilor și comunicațiilor (+5,15%).
La polul opus, cele mai mari scăderi au fost raportate în tranzacțiile imobiliare (-4,26%), transport și depozitare (-3,59%), dar și în sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-3,58%).
Potrivit INS, față de trimestrul anterior, cheltuielile salariale directe au crescut cu 1,41%, în timp ce cheltuielile indirecte, nesalariale, au avansat cu 1,32%.
Cum arată comparația cu începutul anului trecut
Raportat la primul trimestru din 2025, costul orar al forței de muncă a aurcat în majoritatea activităților economice.
Cele mai importante creșteri au fost consemnate în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, unde avansul a ajuns la 8,10%. Construcțiile au înregistrat o creștere de 7,43%, iar activitățile profesionale, științifice și tehnice au raportat un plus de 6,40%.
De asemenea, sectorul informațiilor și comunicațiilor a consemnat o creștere de 6,34%, în timp ce industria prelucrătoare a înregistrat un avans de 6,30%.
În schimb, cele mai mari diminuări ale costului orar al forței de muncă au fost observate în administrația publică, unde indicatorul a scăzut cu 4,53%, și în învățământ, unde reducerea a fost de 4,13%.
În comparație cu primul trimestru din 2025, cheltuielile salariale directe au crescut cu 3,78%, iar cele indirecte cu 3,63%, arată datele oficiale publicate de Institutul Național de Statistică.