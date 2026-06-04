Martin Scorsese, criticat după asocierea cu o companie de inteligență artificială. Este acuzat că împinge Hollywood-ul spre AI

Discuția apare într-un moment în care tehnologiile generative bazate pe AI continuă să împartă industria de divertisment în două tabere. În timp ce unii creatori văd aceste instrumente ca pe o oportunitate de eficientizare a proceselor de producție, alții avertizează asupra impactului pe care l-ar putea avea asupra locurilor de muncă și a procesului creativ.

De ce a ajuns Martin Scorsese în centrul unei controverse legate de AI

Scânteia conflictului a fost anunțul conform căruia Martin Scorsese va ocupa un rol de consilier pentru compania Black Forest Labs, dezvoltatoarea unor instrumente de inteligență artificială destinate generării de imagini și storyboard-uri.

Potrivit companiei, Scorsese va contribui la dezvoltarea conceptului de „inteligență vizuală”, folosindu-și experiența acumulată în peste cinci decenii de carieră.

Reacția cea mai vocală a venit din partea lui Boots Riley, cunoscut pentru filmele sale cu puternică încărcătură socială. Acesta a publicat mai multe mesaje pe rețelele sociale în care și-a exprimat dezacordul față de implicarea lui Scorsese în promovarea tehnologiilor AI.

Riley a sugerat că reputația uriașă a regizorului este folosită pentru a legitima și populariza instrumentele generative într-o industrie care încă dezbate consecințele acestora. El a afirmat că problema nu este utilizarea efectivă a inteligenței artificiale, ci faptul că o personalitate cu influența lui Scorsese contribuie la promovarea ei.

Regizorul a mers mai departe și a insinuat că motivația colaborării ar putea fi una financiară, deși nu a prezentat dovezi care să susțină această ipoteză.

Ce spune Scorsese despre rolul inteligenței artificiale în procesul creativ

La rândul său, Scorsese vede lucrurile diferit. În declarațiile oferite odată cu anunțul colaborării, cineastul a explicat că este interesat de modul în care noile tehnologii pot ajuta creatorii să comunice mai eficient ideile vizuale încă din faza de pre-producție.