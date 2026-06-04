Martin Scorsese, criticat după asocierea cu o companie de inteligență artificială. Este acuzat că împinge Hollywood-ul spre AI
Decizia legendarului regizor Martin Scorsese de a colabora cu o companie specializată în inteligență artificială a stârnit reacții puternice în industria filmului.
Cineastul american, considerat una dintre cele mai influente figuri din istoria cinematografiei, a fost criticat public de regizorul și scenaristul Boots Riley, care susține că implicarea sa ar putea contribui la promovarea utilizării inteligenței artificiale în Hollywood, scrie Deadline.
Discuția apare într-un moment în care tehnologiile generative bazate pe AI continuă să împartă industria de divertisment în două tabere. În timp ce unii creatori văd aceste instrumente ca pe o oportunitate de eficientizare a proceselor de producție, alții avertizează asupra impactului pe care l-ar putea avea asupra locurilor de muncă și a procesului creativ.
De ce a ajuns Martin Scorsese în centrul unei controverse legate de AI
Scânteia conflictului a fost anunțul conform căruia Martin Scorsese va ocupa un rol de consilier pentru compania Black Forest Labs, dezvoltatoarea unor instrumente de inteligență artificială destinate generării de imagini și storyboard-uri.
Potrivit companiei, Scorsese va contribui la dezvoltarea conceptului de „inteligență vizuală”, folosindu-și experiența acumulată în peste cinci decenii de carieră.
Reacția cea mai vocală a venit din partea lui Boots Riley, cunoscut pentru filmele sale cu puternică încărcătură socială. Acesta a publicat mai multe mesaje pe rețelele sociale în care și-a exprimat dezacordul față de implicarea lui Scorsese în promovarea tehnologiilor AI.
Riley a sugerat că reputația uriașă a regizorului este folosită pentru a legitima și populariza instrumentele generative într-o industrie care încă dezbate consecințele acestora. El a afirmat că problema nu este utilizarea efectivă a inteligenței artificiale, ci faptul că o personalitate cu influența lui Scorsese contribuie la promovarea ei.
Regizorul a mers mai departe și a insinuat că motivația colaborării ar putea fi una financiară, deși nu a prezentat dovezi care să susțină această ipoteză.
Ce spune Scorsese despre rolul inteligenței artificiale în procesul creativ
La rândul său, Scorsese vede lucrurile diferit. În declarațiile oferite odată cu anunțul colaborării, cineastul a explicat că este interesat de modul în care noile tehnologii pot ajuta creatorii să comunice mai eficient ideile vizuale încă din faza de pre-producție.
Regizorul a amintit că de-a lungul carierei și-a realizat singur storyboard-urile și că una dintre cele mai mari provocări ale unui cineast este să transmită echipei exact ceea ce își imaginează pentru o anumită scenă.
Potrivit lui Scorsese, instrumentele bazate pe AI nu ar trebui să înlocuiască artiștii sau procesul creativ, ci să accelereze comunicarea dintre regizor, scenograf, director de imagine și ceilalți membri ai echipei de producție.
El a oferit și exemple din propria carieră, amintind că a adoptat anterior tehnologii considerate revoluționare la momentul respectiv, precum filmarea 3D pentru filmul „Hugo” sau tehnicile digitale de întinerire utilizate în „The Irishman”.
Între timp, dezbaterea privind inteligența artificială continuă să domine discuțiile din industria cinematografică. Actori, scenariști, regizori și studiouri încearcă să stabilească limitele utilizării acestor instrumente, în timp ce apar tot mai multe întrebări legate de drepturile de autor, protecția creației artistice și impactul asupra profesioniștilor din domeniu.
Controversa generată de colaborarea lui Scorsese cu Black Forest Labs arată cât de sensibil a devenit subiectul AI în Hollywood. Pentru unii, tehnologia reprezintă următorul pas firesc în evoluția cinematografiei. Pentru alții, există riscul ca aceasta să transforme profund procesul creativ și să reducă rolul oamenilor în realizarea filmelor.