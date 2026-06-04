ASUS ROG sărbătorește 20 de ani de inovație la Computex 2026. Tehnologiile care au atras toate privirile la ROG Lab
ASUS Republic of Gamers (ROG) împlinește două decenii de existență printr-o prezență spectaculoasă la Computex 2026, unde a pregătit pentru vizitatori o experiență interactivă ce îmbină istoria brandului cu tehnologiile care vor defini viitorul gamingului. Sub conceptul ROG Lab, compania a adus în prim-plan produse aniversare, sisteme de ultimă generație și demonstrații dedicate inteligenței artificiale, creativității și experiențelor imersive.
Evenimentul reprezintă una dintre cele mai ample prezentări realizate de ROG în ultimii ani și pune accent atât pe realizările brandului din ultimele două decenii, cât și pe direcțiile tehnologice pe care compania intenționează să le exploreze în viitor.
ROG Lab transformă standul ASUS într-o experiență interactivă dedicată viitorului gamingului
Elementul central al prezenței ASUS Republic of Gamers la Computex 2026 este ROG Lab, concept introdus anul trecut și extins acum într-o experiență complexă care conectează trecutul, prezentul și viitorul brandului.
Vizitatorii au avut ocazia să descopere instalații interactive, produse hardware dedicate entuziaștilor, experiențe bazate pe inteligență artificială și activități concepute special pentru comunitatea de gaming. Alături de noua gamă aniversară Edition 20, expoziția evidențiază modul în care tehnologiile dezvoltate de ROG în ultimii 20 de ani continuă să influențeze evoluția industriei.
Potrivit companiei, ROG a contribuit constant la dezvoltarea segmentului de gaming, de la componente și sisteme dedicate entuziaștilor până la laptopuri, monitoare, echipamente de rețea și ecosisteme imersive. Computex 2026 a devenit astfel ocazia ideală pentru a evidenția această evoluție și pentru a prezenta concepte care anticipează viitorul gamingului.
ROG primește multiple premii la Computex Best Choice Awards 2026
Aniversarea a fost însoțită și de o serie de distincții importante obținute în cadrul Computex Best Choice Awards 2026.
Cel mai important premiu a fost Golden Award, acordat sistemului ROG G1000 Edition 20 în categoria Gaming & Immersive Tech.
Pe lista produselor premiate se mai regăsesc:
- ROG G1000 Edition 20 – Golden Award, Gaming & Immersive Tech;
- ROG Zephyrus Duo (2026) – Best Choice Award, Gaming & Immersive Tech;
- ROG Flow Z13 KJP (2026) – Best Choice Award, Gaming & Immersive Tech;
- ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20 – Best Choice Award, Computer and System;
- ROG Rapture GT-BN98 Pro – Best Choice Award, Gaming & Immersive Tech;
- ROG Cetra Open Wireless – Best Choice Award, Other Applications.
Premiile scot în evidență prezența companiei în mai multe segmente ale ecosistemului de gaming, de la hardware și sisteme pentru entuziaști până la soluții de conectivitate și accesorii.
20th Anniversary Zone aduce în prim-plan istoria și produsele emblematice ROG
Una dintre cele mai importante zone ale standului este 20th Anniversary Zone, spațiul dedicat celebrării celor 20 de ani de existență ai brandului.
Aici sunt reunite produse aniversare flagship, sisteme pentru entuziaști, monitoare și colecții lifestyle inspirate de evoluția ROG începând din 2006. Zona pune accent pe tehnologiile care au definit identitatea brandului și pe direcțiile de dezvoltare care continuă să modeleze ecosistemul ROG.
Vizitatorii au putut participa și la Onsite PC DIY Event, un eveniment interactiv de asamblare a sistemelor PC, conceput pentru a demonstra viitorul construirii calculatoarelor prin intermediul ecosistemului ASUS BTF și al tehnologiei ASUS AIO Q-Connector.
Experimental Zone explorează AI-ul, creativitatea și sistemele inteligente
ROG Lab include și Experimental Zone, o secțiune dedicată conceptelor experimentale și tehnologiilor orientate către viitor.
Zona este alcătuită din mai multe instalații tematice, printre care Future Gamer, CodeVerse, Humanlink, APEX Craft, Illumotion și Mechano. Fiecare dintre acestea utilizează produse ROG pentru a demonstra diferite scenarii care implică inteligența artificială, interacțiunea dintre utilizator și tehnologie, creativitatea digitală, ergonomia, gameplay-ul imersiv și sistemele inteligente.
Prin aceste demonstrații, ASUS Republic of Gamers își extinde viziunea dincolo de hardware-ul tradițional și explorează concepte bazate pe ecosisteme conectate, experiențe interactive și tehnologii susținute de comunitatea de gaming.
Edition 20, colecția aniversară creată pentru cei 20 de ani ai brandului
Pentru a marca momentul aniversar, ASUS a prezentat și gama specială Edition 20, construită în jurul unui limbaj de design dedicat.
Colecția utilizează finisajul ROG Black, accente ROG Red, elemente translucide Crystal Lens și detalii premium Radiant Gold. Potrivit companiei, aceste elemente reflectă atât moștenirea brandului, cât și direcția sa de dezvoltare pentru anii următori.
Gama Edition 20 reunește componente și produse premium într-un ecosistem aniversar în ediție limitată, conceput pentru a celebra două decenii de inovație Republic of Gamers.