ASUS ROG sărbătorește 20 de ani de inovație la Computex 2026. Tehnologiile care au atras toate privirile la ROG Lab

ROG Lab transformă standul ASUS într-o experiență interactivă dedicată viitorului gamingului

Elementul central al prezenței ASUS Republic of Gamers la Computex 2026 este ROG Lab, concept introdus anul trecut și extins acum într-o experiență complexă care conectează trecutul, prezentul și viitorul brandului.

Vizitatorii au avut ocazia să descopere instalații interactive, produse hardware dedicate entuziaștilor, experiențe bazate pe inteligență artificială și activități concepute special pentru comunitatea de gaming. Alături de noua gamă aniversară Edition 20, expoziția evidențiază modul în care tehnologiile dezvoltate de ROG în ultimii 20 de ani continuă să influențeze evoluția industriei.

Potrivit companiei, ROG a contribuit constant la dezvoltarea segmentului de gaming, de la componente și sisteme dedicate entuziaștilor până la laptopuri, monitoare, echipamente de rețea și ecosisteme imersive. Computex 2026 a devenit astfel ocazia ideală pentru a evidenția această evoluție și pentru a prezenta concepte care anticipează viitorul gamingului.

ROG primește multiple premii la Computex Best Choice Awards 2026

Aniversarea a fost însoțită și de o serie de distincții importante obținute în cadrul Computex Best Choice Awards 2026.

Cel mai important premiu a fost Golden Award, acordat sistemului ROG G1000 Edition 20 în categoria Gaming & Immersive Tech.

Pe lista produselor premiate se mai regăsesc:

ROG G1000 Edition 20 – Golden Award, Gaming & Immersive Tech;

ROG Zephyrus Duo (2026) – Best Choice Award, Gaming & Immersive Tech;

ROG Flow Z13 KJP (2026) – Best Choice Award, Gaming & Immersive Tech;

ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20 – Best Choice Award, Computer and System;

ROG Rapture GT-BN98 Pro – Best Choice Award, Gaming & Immersive Tech;

ROG Cetra Open Wireless – Best Choice Award, Other Applications.

Premiile scot în evidență prezența companiei în mai multe segmente ale ecosistemului de gaming, de la hardware și sisteme pentru entuziaști până la soluții de conectivitate și accesorii.