De ce va fi golit Lacul Herăstrău. Cât timp vor fi interzise pescuitul și sporturile nautice
O imagine neobișnuită a început să atragă atenția bucureștenilor în cel mai cunoscut parc al orașului: nivelul apei din Lacul Herăstrău scade vizibil, lăsând la vedere malurile distruse și acumulările de mizerie. Îmbâcsit și rupt zdravăn la maluri, Lacul Herăstrău se pregătește de reparații și curățenie generală, însă dincolo de aspectul îngrijorător, există o explicație oficială clară. Primăria Capitalei scoate apa ca să-l curețe și să-i repare malurile distruse, urmând să transfere volumele de apă către lacurile din aval. Această lucrare de mare anvergură implică mutarea unei bune părți din faună, în timp ce iubitorii de activități recreative vor trebui să accepte restricții severe pe o perioadă îndelungată, deoarece fără apă destulă, sporturile nautice și pescuitul sportiv intră în vacanță până vara viitoare.
Un an întreg fără ambarcațiuni și pescari pe lacul din inima Capitalei
Repararea malurilor, dragarea și curățarea albiei durează cel puțin un an, anunță municipalitatea, care este pregătită să cheltuie 15 milioane de lei pentru toată lucrarea. Din cauza acestui calendar extins, sporturile nautice vor lua pauză forțată, dar și pescuitul. Conștienți că urmează o perioadă lungă de restricții, pescarii urbani au profitat de ultimele clipe în care se mai poate arunca undița.
Aceștia au scos câte 100 lei din buzunare și au ținut să-și ia la revedere, cu firele întinse. Astăzi, pescarii de orașe au întins firele pentru ultima partidă pe Herăstrău și chiar au prins câte ceva, de la fâțe de-o palmă până la crapi de câteva kilograme.
„2,7 kg”, a explicat unul dintre pescari despre captura sa. „Operațiunea Monstru pe Herăstrău”, a adăugat el.
Chestionat dacă e mult pește în lacul Herăstrău, un alt pescar a replicat:
„Este. Păi era anul trecut, era novac. Erau numai pești mari, la 4-5 kg”.
Întrebat unde se va mai duce când nu mai o fi apă în Herăstrău, acesta a spus:
„Mă duc încolo spre Călărași, la Fundulea”.
Ce se întâmplă cu fauna din bazinul acvatic și cum se împarte peștele în timpul secării
Planul de intervenție pus la punct de autorități afectează în mod direct viețuitoarele din lac, iar lucrarea mută peștii mici, rațele și țestoasele în lacul Floreasca din vecinătate. Primăria Capitalei a promis public că și rațele vor ajunge pe lacul Floreasca. Totuși, dinamica evacuării peștilor este diferită în funcție de dimensiuni, aspect confirmat și de personalul care monitorizează situația.
„Nu, o să rămână pentru că sunt niște grătate prin care peștele mare n-o să treacă. Puietul o să coboare dincolo în Floreasca. Peștele mare o să rămână în locuri în care va sta peștele. Peștele e privat, e al cuiva”, a spus un muncitor care se ocupă de peștele din Lacul Herăstrău, pentru Digi24.
Efectivele de pește din lac sunt considerabile, mai ales că s-au făcut populări masive în perioada recentă. Întrebat dacă e mult pește în lacul Herăstrău, altcineva a spus:
„Foarte mult. Au băgat 6 tone în martie”. „E foarte mult. Posibil să rămână pe centru din peștele respectiv, pentru că nu o să-l sece de tot. Problema e că o să adune acolo la viaduct”, a completat el.
Îngrijorări legate de soarta țestoaselor în contextul scăderii oxigenului din apă
Pe măsură ce apele se retrag și lasă în urmă porțiuni uscate, comunitatea locală și vizitatorii parcului încep să își exprime primele semne de întrebare cu privire la modul în care toate speciile vor trece peste această etapă critică. Cei care iubesc natura, fauna și Herăstrăul cu toate ale sale, au totuși o dilemă ce se va întâmpla exact cu broscuțele țestoase, dacă numeroase bancuri de pești își caută deja oxigenul în bazinele tot mai restrânse ale lacului aflat în plină procedură de golire.