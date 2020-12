Cele mai bune aplicații de iPhone și iPad din 2020: Apple a anunțat premiile

Într-un an incredibil de complicat pentru foarte mulți dintre noi, la fel ca Google în urmă cu câteva zile, Apple a decis care sunt cele mai bune aplicații din 2020.

Lista câștigătorilor de la Apple nu este foarte diferită de cea a Google, dar merită cu siguranță trecută în revistă, mai ales dacă ești posesor de iPhone sau iPad. Cu ocazia asta, afli ce au descărcat oamenii în acest an și pe ce programe, jocuri sau servicii de streaming au pierdut cel mai mult timp. Printre numele pe care s-ar putea să le bănuiești deja se numără Zoom, Disney+ sau Genshin Impact. Un pic ciudată este prezența bătrânului Pokemon Go pe aceeași listă.

Clasamentul celor mai bune jocuri și programe de iPhone sau iPad vine la câteva zile după ce au fost anunțate cele mai populare podcasturi și cărți, pornind de la datele colectate de Apple. Ca referință, podcastul de referință al acestui an este Code Switch de la NPR, un show audio cu discuții despre rase și rasism. Stuff You Should Know, The American Life sau The Daily sunt de asemenea pe listă. În ceea ce privește cărțile, dacă ești în pană de inspirație, cele mai populare din ultimul an se pare că au fost The Vanishing Half de Brit Bennett, 28 Summers de Elin Hilderbrand sau Long Bright River de Liz Moore.

Revenind însă la aplicații, pe partea de iPhone, cele mai populare au fost Wakeout (exerciții fizice pentru oameni ocupați) și Genshin Impact. Printre utilizatorii de iPad, favoritele au fost Zoom și Legends of Runeterra. Pe Mac, discutăm de Fantastical și Disco Elysium. Dacă ești utilizator de Apple TV, Disney+ și Dandara Trials of Fear au fost în top. Endel este aplicația favorită de Apple Watch, în timp ce Sneaky Sasquach a fost creația cea mai îndrăgită printre abonații la Apple Arcade.

Pentru prima oară, dezvoltatorii care au fost menționați în clasamentul din acest an vor primi un premiu fizic pe care îl poți vedea în imaginea de mai sus. Este realizat din aluminiu reciclat. Lista completă a aplicațiilor premiate o găsești aici.