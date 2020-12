Căștile Apple costă cât un salariu românesc. Așa că iată de ce există (și de ce costă atât)

Apple a făcut-o din nou. A lansat un produs cu un preț exagerat și, iată, lumea nu știe dacă e o glumă sau e o realitate. În ciuda evenimentelor din 2020, produsul e real și prețul e mai real ca orice altceva. De ce costă atât, cât timp altele sunt, ei bine, mai ieftine?

Din 15 decembrie, Apple lasă căștile AirPods Max libere în lume. Ca să îți iei o pereche prețul începe de la 550 de dolari în Statele Unite ale Americii și circa 550 de euro în Europa. În România vor ajunge la un preț între 2.600 și 2.800 lei.

Și le permit românii? Dacă se chinuie un pic, cu siguranță. În vară, de exemplu, salariul mediu net a fost în România la circa 3.300 de lei. Sigur, Apple n-a lansat așa ceva pentru România. Dar pentru cine a lansat? Nu zic că AirPods Max sunt ieftine sau scumpe. Ele doar există, au un preț aferent și, așa cum cred că-i evident până acum, nimeni nu e obligat să le cumpere. Dar vor fi cumpărate și vor fi copiate angro.

AirPods Max sunt, înainte de toate, un produs premium

Sunt două categorii de produse cu care căștile AirPods Max vor fi comparate: cele care costă mai puțin, și sunt aproximativ la fel de bune, și cele care costă mult mai mult și sunt, implicit, mai bune. Din prima categorie, AirPods Max au fost deja comparate cu Sony WH-1000XM4. Și pierde, și nu chiar. În a doua categorie sunt cele create de producători consacrați de echipamente audio, iar acolo Apple încă nu are un renume.

Până și o companie românească are niște căști de 3.000 de dolari. Dar nu auzi de ele, că nu-s în jurul tău și nu-s pentru majoritatea consumatorilor.

Uite un video a cărui concluzie e destul de simplă: dacă Apple livrează la un nivel similar cu alte căști premium, atunci sunt ieftine. Totodată, dacă nu ai un ecosistem de produse Apple în jur (sau măcar un iPhone), le cumperi degeaba. Sunt gândite în ecosistem, tocmai de aceea se conectează foarte repede cu orice dispozitiv.

Când vine vorba de preț, Apple are două strategii: un cost cât de cât corect pentru produs (vezi iPhone, iPad, Apple Watch, computerele Mac) și un cost extraordinar de exagerat, dar acolo unde nu vânzările sunt miza, ci popularizarea unui produs. În ultima categorie intră roțile pentru Mac Pro: 700 de dolari pentru patru bucăți. Strategia financiară a Apple nu s-a bazat pe ele, dar au popularizat produsul mai important (Mac Pro) și acolo unde nu ajungea.

Poți înțelege mai ușor existența căștilor AirPods Max dacă le compari cu monitorul Pro Display XDR. A fost anunțat în iunie 2019 la un preț de 5.000 de dolari. Standul pentru acesta, oferit de cele mai multe ori gratis, în pachet, de ceilalți producători, a fost anunțat la un preț de 1.000 de dolari. Sigur, un preț extraordinar de mare. Dar când a ajuns să fie comparat, și chiar lăudat, cu produse similare, dar mult mai scumpe, destinate industriei cinematografice prețul a început să pară mic. Căștile AirPods Max vor fi la fel.

Trei lucruri pe care Apple le-a făcut bine (cel puțin până când vor fi contrazise)

Construcție. Căștile sunt din metal, minimaliste, și undeva între “grele” și “ușoare”. Sunt, altfel spus, niște căști wireless over-ear acolo unde trebuie. Totodată, pernele sunt atașate magnetic. Adică le poți schimba oricând vrei (pe bani, desigur). Personal, apreciez enorm asta. Încă folosesc o pereche de HyperX Cloud Alpha. Au vreo două ani și încă își fac treaba. Dar după un an s-au tocit pernele și n-am găsit rezerve oficiale. Așa că am luat unele de la Audio Technica. Am pierdut și eu timp cu căutarea, au pierdut și ei bani prin nefurnizarea lor.

Design. Primele impresii despre căști pot fi rezumate într-o frază scurte: stau bine pe cap și pe urechi și sunt iconice. Așa cum primele AirPods au devenit iconice și acum sunt purtate chiar și când nu sunt folosite, așa vor fi și acestea. Posibil să nu se întâmple așa ceva în studiouri de producție audio-video, dar e foarte probabil să fie folosite de aceiași profesioniști când lucrează “de pe drum”. Și vor fi recognoscibile pe stradă, ceea ce vizează Apple cu fiecare produs.

Calitate. Tot pe baza primelor impresii concluzia e că se aud excelent. Izolează foarte bine sunetul din jur, iar sunetul e ce trebuie. Și, în fapt, ca să ajungi la acel sunet “cum trebuie”, trebuie să dai și niște bani – undeva la peste 1.000 de lei, pentru început pentru cele wireless. Pernele sunt mari, confortabile, iar AirPods Max au nouă microfoane prin care să atenueze zgomotul din jur sau, din contră, să-l facă mai clar, dacă vrei să auzi pe cineva.

Printre cei care vor căști wireless over-ear, Bose cu modelul QC35 II s-a poziționat excelent. Sony are deja un renume, iar de la generația a treia (acum a ajuns la a patra) strânge laude de peste tot. În fine, personal am folosit cam un an căștile Sennheiser Momentum 2. Au fost scoase din producție acum, dar a apărut a treia generație și sunt ce trebuie și acestea.

Ideea e simplă: dacă pe fir găsești tot felul de căști bune, la jumătate din prețul celor wireless, abia acum vedem că-s luate în serios și cele wireless de Apple. Și nu doar prin Beats, un brand cumpărat și încă neexploatat în zona în care se așteptau cei mai mulți.

AirPods, primele, au făcut mai ușoară trecerea de la un iPhone fără mufă către audio wireless. Indiferent de prețul din România, în SUA erau și sunt destul de ieftine. Și de-o calitate suficientă pentru majoritatea utilizatorilor. Apoi, au apărut AirPods Pro. Și, iată, finalul lui 2020 aduce produsul emblemă: AirPods Max.

Abia de acum înainte vom vedea două fenomene: concurenții Apple vor prelua ideea și vor lansa propriile căști wireless. Samsung, de exemplu, controlează și brandul AKG (probabil ai observat marca pe căștile incluse cu telefoanele premium până recent). Iar AKG are ceva frumos: o pereche de căști (N90Q) la un preț de circa 1.500 de dolari. Are, evident, și căști mai ieftine, cum ar fi K 845BT la circa 300 de dolari.

Nimic din oferta AKG nu arată însă suficient de bine. Samsung poate, foarte bine, să ia ce știe AKG, să aplice un design care să le facă să iasă în evidentă (și la design a arătat că se pricepe cu modelul Buds Live) și să lanseze la circa 300 – 400 de dolari un fel de Buds Ultra.

Cât despre ceilalți producători, se vor mulțumi să copieze ideea Apple și să livreze sub calitate. Iar acest demers va confirma că AirPods Max au un preț mare, dar justificat. Astfel, chiar și pe zona căștilor wireless over-ear, tot Samsung rămâne singurul rival. Pentru Android poți doar spera că Samsung recepționează ghiontul și se pune pe treabă. Sau poate Microsoft, că are căștile Surface 2 la un preț de 250 de dolari și-o calitate decentă. Mai trebuie optimizate să se “împerecheze” rapid cu orice telefon cu Android.

În esență, Apple asta a rezolvat în zona wireless cu oferta AirPods și nu numai: conexiune rapidă. Nimeni nu vrea să oprească și repornească Bluetooth, să vadă în setări, să apese nu știu ce buton nu știu câte secunde pe niște căști. Vrea să le pornească, să se conecteze, să-și vadă de treabă. Asta face Apple cu AirPods Max și cu toate celelalte. Iar acum livrează și sunet, și acoperă un gol din piață.

Totodată, mai trebuie remarcat un lucru: așa cum primele AirPods au generat o industrie de câteva miliarde de dolari, așa vor face și acestea. Ridică, totodată, prețul mediu al produselor wearable ale Apple, unde intră căști și ceasul. Că-ți place sau nu prețul (ceea ce-i absolut irelevant), Apple tocmai a predat lecția de marketing și creștere a veniturilor, iar toți ceilalți s-au pus pe luat notițe.

