Apple TV + și Netflix trebuie să dea filme cu porția: 30% conținut european

În încercarea de a echilibra condițiile de concurență pentru creatorii de conținut europeni, parlamentarii UE propun legislație care ar impune serviciilor de streaming precum Apple TV+ și Netflix să ofere 30% conținut european.

Proiectul de lege, cunoscut sub numele de General Scheme of the Online Safety and Media Regulation Bill, a fost publicat de Catherine Martin, un politician irlandez al Partidului Verde. Ea servește ca ministru pentru turism, cultură, artă, sport și mass-media în Irlanda.

Dacă ar fi ratificată, legea ar impune tuturor serviciilor media de streaming să găzduiască minimum 30% conținut clasificat drept “European Work”. În caz contrar, le-ar putea fi blocat complet accesul pe piața europeană.

Propunerea a fost subliniată de Adrian Weckler pe Twitter.

Mai mult sau mai puțin conținut european?

Proiectul de lege speră să ofere mai mult conținut european consumatorilor din întreaga Europă, întrucât multe servicii de streaming cu nume mari tind să găzduiască în mod covârșitor conținut produs de Statele Unite.

Secțiunea 64 a proiectului de lege prevede următoarele:

Serviciile media audiovizuale la cerere puse la dispoziție de furnizorii de servicii media trebuie să se asigure că minimum 30% din operele din cataloagele lor se califică drept opere europene.

Secțiunea 65 expune cerința, afirmând că “serviciile mass-media audiovizuale la cerere trebuie, în scopul furnizării de conținut european cultural divers pentru cel mai larg public posibil, să asigure proeminența operelor europene în serviciul lor”.

Se observă că regulile nu se vor aplica serviciilor considerate a avea “o cifră de afaceri redusă” sau “un public redus”.

Dacă ar fi aprobate, uriașii de streaming, cum ar fi Netflix, Apple TV + și Disney +, ar trebui probabil să se lupte pentru a procura conținut suficient pentru a îndeplini cerința minimă în UE.

Netflix are probabil deja un amestec de produse adecvat, dar ar depinde foarte mult de cât de mult dintr-o anumită producție trebuie să fie realizată de creatori din spațiul UE.

Ministrul a menționat că biblioteca poate include conținut produs de Regatul Unit, chiar și după Brexit, ceea ce poate face ca criteriile să fie mai ușor de îndeplinit pentru anumite servicii.

Propunerea vine într-un moment în care Apple se confruntă cu o mulțime de alte probleme legale, inclusiv mai multe investigații antitrust, atât în ​​țară, cât și în străinătate.