VIDEO | Un meteor a explodat deasupra SUA cu o forță uriașă. NASA spune că energia a fost cât a unei bombe convenționale cu 300 de tone de TNT

Ce s-a întâmplat deasupra Statelor Unite

NASA a explicat că meteorul se deplasa cu aproximativ 120.000 km/h și s-a fragmentat la circa 60 de kilometri altitudine. Explozia în atmosferă a fost cea care a produs bubuiturile auzite la sol, nu un impact direct cu Pământul.

The Guardian, citând AFP, notează că fenomenul a fost observat deasupra zonei Massachusetts, iar obiectul a explodat în atmosferă înainte să ajungă la sol. Astfel de meteori pot părea spectaculoși și înfricoșători, dar majoritatea se dezintegrează înainte să producă pagube.

De ce astfel de explozii nu sunt neobișnuite

Pământul este lovit constant de particule și fragmente din spațiu, de la praf cosmic până la bucăți mai mari de rocă. Cele mai multe ard complet în atmosferă și devin simple „stele căzătoare”. Când obiectul este mai mare, însă, poate produce un bolid luminos și o explozie aeriană.

Fenomenul amintește de alte evenimente astronomice explicate pe Playtech, inclusiv de modul în care obiectele spațiale pot provoca spectacole vizibile pe cer sau de observațiile despre fenomene rare vizibile de pe Pământ. În cazul meteorului din SUA, partea importantă este că energia degajată a fost mare, dar nu vorbim despre un impact catastrofal. NASA monitorizează permanent astfel de fenomene pentru a înțelege mai bine riscurile venite din spațiu.