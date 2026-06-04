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EDUCAȚIE

Ce note trebuie să obții pentru a promova BAC 2026. Explicațiile unui inspector școlar

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Ce note trebuie să obții pentru a promova BAC 2026. Explicațiile unui inspector școlar
Pentru promovarea examenului, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții

Daniel Alexandru Ion, inspectorul școlar general al județului Dolj, a explicat care sunt condițiile pe care candidații trebuie să le îndeplinească pentru a promova examenul de Bacalaureat 2026. Potrivit acestuia, elevii trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă, iar media finală a celor trei examene trebuie să fie minimum 6.

Cuprins
  1. Cine se poate înscrie la examen
  2. Care sunt condițiile de promovare la BAC 2026
  3. Când încep probele și afișarea rezultatelor

Declarațiile au fost făcute la TVR Craiova, în contextul în care joi, 4 iunie, este ultima zi de înscriere pentru prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2026.

Cine se poate înscrie la examen

Șeful Inspectoratului Școlar Dolj a precizat că la examen se pot înscrie atât elevii din promoția curentă, cât și absolvenții din seriile anterioare care nu au reușit să promoveze Bacalaureatul.

Înscrierile se fac la secretariatele liceelor absolvite, prin intermediul unei fișe-tip informatizate. În cazul elevilor din clasa a XII-a, profesorii diriginți centralizează opțiunile privind probele la alegere.

„Profesorii diriginți întocmesc tabele în care elevii își exprimă opțiunile pentru probele pe care urmează să le susțină”, a explicat Daniel Alexandru Ion.

Potrivit acestuia, în județul Dolj sunt înscriși în prezent 4.949 de elevi în clase terminale: 3.955 la învățământ de zi, 962 la seral și 32 la frecvență redusă.

Candidații din promoțiile anterioare trebuie să depună, pe lângă fișa de înscriere, și o adeverință cu rezultatele obținute la sesiunile precedente.

Care sunt condițiile de promovare la BAC 2026

Inspectorul școlar general a reamintit că promovarea examenului depinde de îndeplinirea simultană a două condiții: obținerea notei minime 5 la fiecare probă scrisă și realizarea unei medii generale de cel puțin 6.

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„La examenul de bacalaureat condiția de promovare este media 6. Sunt trei probe scrise, iar media acestora trebuie să fie minimum 6. Poți avea, de exemplu, notele 5, 7 și 6 și promovezi. Important este să ai cel puțin 5 la fiecare probă și media finală să fie minimum 6”, a explicat Daniel Alexandru Ion.

Pentru promovarea examenului, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să aibă echivalate sau recunoscute toate competențele lingvistice și digitale;
  • să participe la toate probele scrise;
  • să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă;
  • să realizeze media generală de cel puțin 6.

Media se calculează ca medie aritmetică a notelor de la probele scrise, cu două zecimale, fără rotunjire. Totuși, în situația în care media finală este 5,99, aceasta se rotunjește la 6,00.

Când încep probele și afișarea rezultatelor

Probele orale debutează pe 8 iunie, cu evaluarea competențelor de comunicare în limba română, care se va desfășura în perioada 8-10 iunie.

Examenul scris începe pe 29 iunie cu proba la Limba și literatura română. Pe 30 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului, iar pe 2 iulie proba la alegere a profilului și specializării. Examenul se încheie pe 3 iulie cu proba la Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi începe și procesul de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor.

Pentru al doilea an consecutiv, elevii vor putea vedea lucrările înainte de a decide dacă depun contestație.

Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate pe 13 iulie.

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