Top 10 filme și seriale pe Disney Plus. Cele mai bune și populare producții de la Disney+

Bine ați venit în fascinantul univers al filmelor și serialelor disponibile pe platforma de streaming Disney+. Cu o colecție vastă și diversă de conținut, Disney+ reprezintă o destinație de necontestat pentru pasionații de divertisment de toate vârstele. Înființată de conglomeratul de divertisment Walt Disney Company, această platformă oferă o gamă impresionantă de producții, aducând în casele noastre magia cinematografică și emoțiile unice create de branduri precum Disney, Pixar, Marvel, Star Wars și National Geographic.

În continuare, am realizat o listă cu cele mai bune și populare filme și seriale de pe rețeaua de streaming.

Top 10 filme pe Disney+

A Haunting in Venice (Bântuind prin Veneția) – 2023

În Veneția de după cel de-al Doilea Război Mondial, Poirot, acum pensionat și trăind în propriul exil, participă cu reticență la o ședință de spiritism. Dar când unul dintre invitați este ucis, demascarea criminalului care în sarcina lui. Acest al treilea lungmetraj din noua serie de filme cu Hercule Poirot este bazat pe romanul „Hallowe’en Party”, de Agatha Christie și îl poți vedea pe Disney+.

The Boogeyman (Baubaul) – 2023

Este doar pe Disney+. Baubaul e un thriller de groază realizat după o poveste a scriitorului de succes Stephen King. Sadie Harper, elevă de liceu, și Sawyer, sora ei mai mică, nu și-au revenit după pierderea recentă a mamei lor. Sunt ajutate de Will, tatăl lor, un psihoterapeut care suferă la rândul său. Când un pacient disperat vine la ei acasă pentru o consultație, acesta aduce cu el o entitate supranaturală care atacă familiile îndoliate și se hrănește din suferința victimelor sale.

Death on the Nile (Moarte pe Nil) – 2022

În dulcele stil Hercule Poirot, cel al Agathei Christie, noua peliculă promite crime, mister și foarte mult thriller. Rămâne de văzut dacă adaptarea cinematografică va face cinste moștenirii scriitoarei, cea care a creat un adevărat imperiu. Asta vei decide tu, dacă vezi filmul pe Disney+.

Dashing Through the Snow (Magie de Crăciun) – 2023

Disney+ a lansat, în exclusivitate, pe 17 noiembrie, o comedie originală cu tematică de sărbători „Magie de Crăciun” („Dashing Through the Snow”). Redacția Playtech a discutat cu producătorul Will Packer, pentru a afla mai multe detalii despre cum au realizat pelicula ce te duce direct în spiritul sărbătorilor de iarnă.

The King’s Man: Începutul – 2021

Partea a treia a trilogiei „The King’s Man” promite să fie la fel de bună ca primele două. Primele două părți din „The King’s Man” au beneficiat de un succes sporit la public, astfel că, în curând, va fi lansată a treia parte care pare să ofere tot atâta acțiune, presărată cu adrenalina de rigoare, în cel mai „britanic” mod posibil.

Titanic – 1997

Un clasic, „Titanic” este un film epic romantic și dramatic, lansat în 1997 și regizat de James Cameron. Povestea este centrată în jurul călătoriei inaugurală a navei de lux RMS Titanic, considerată inițial inafundabilă. În centrul acestui tablou monumental se află povestea de dragoste intensă dintre Jack Dawson, un artist sărac, interpretat de Leonardo DiCaprio, și Rose DeWitt Bukater, o tânără aristocrată interpretată de Kate Winslet.

Mrs. Doubtfire – 1993

După ce actorul Daniel Hilliard (Robin William) pierde custodia celor trei copii ai săi în favoarea fostei lui soții, Miranda, el se deghizează într-o respectabilă doamnă în vârstă, își ia numele de Doamna Doubtfire și vine la fosta lui locuință să se angajeze ca bonă, pentru a fi mai aproape de copiii lui.

Avatar: The Way of Water (Avatar: Calea Apei) – 2022

Continuarea filmului Avatar, din 2009, a ajuns în cinematografe în decembrie anul trecut și a devenit al treilea film cu cele mai mari încasări din toate timpurile, ceea ce era de așteptat, având în vedere succesul primului.

Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (Indiana Jones și Căutătorii Arcei Pierdute) – 1981

„Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark” este un film de aventură epic lansat în 1981 și regizat de Steven Spielberg. Acesta este primul capitol al celebrei serii Indiana Jones și aduce în prim-plan carismaticul arheolog și aventurier Indiana Jones, jucat de Harrison Ford. Îl găsești pe Disney+.

Prometheus – 2012

„Prometheus” este un film științifico-fantastic regizat de Ridley Scott și lansat în 2012, care servește ca o prequelă a celebrului său film din 1979, „Alien”. Cu un amestec captivant de elemente științifice, mister și atmosferă tensionată, „Prometheus” explorează originile umane și relația cu creatorii lor extratereștri.

Top 10 seriale pe Disney Plus

Desperate Housewives (Neveste Disperate) – 2004-2011

„Desperate Housewives” este un serial american care a fost difuzat inițial între 2004 și 2012 și s-a bucurat de un succes considerabil în rândul telespectatorilor din întreaga lume. Creat de Marc Cherry, acest serial dramatic și comedic explorează viețile aparent perfecte ale familiilor rezidente într-un cartier suburban, Wisteria Lane, și dezvăluie dramele, secretele și intrigile care se ascund în spatele gardurilor bine întreținute.

Loki – 2021-2023

Cel mai de succes serial de la Marvel Studios, Loki, a revenit de pe 6 octombrie pe Disney+, continuând în sezonul 2 aventurile personajului principal cunoscut drept Zeul Răutăților. Redacția Playtech a discutat într-un interviu exclusiv cu producătorul serialului Loki, Kevin Wright, despre evoluția personajului principal din serie, dar și la ce să ne așteptăm de la noul sezon.

Welcome to Chippendales (Bun venit la Chippendales) – 2022

O lansare originală pe Disney+, serialul Welcome to Chippendales (Bun venit la Chippendales), a apărut pe 11 noiembrie 2022, exclusiv pe platforma de streaming. În acest sens, redacția Playtech a stat de vorbă cu protagoniștii noii serii, actorii Kumail Nanjiani și Murray Bartlett.

Willow – 2022

De la Lucasfilm și Imagine Entertainment vine „Willow”, o nouă serie de fantezie, un serial de aventuri format din opt episoade, bazat pe lungmetrajul clasic din 1988. „Willow” a avut premiera pe 30 noiembrie 2022, pe Disney+. De aceea, echipa Playtech a discutat, în cadrul unui interviu, cu celebrul Warwick Davis (care a mai jucat în Harry Potter și Star Wars), cu producătorul executiv și scriitorul Jon Kasdan, cu producătoarea Michelle Rejwan, dar și cu actorii din rolurile secundare: Ellie Bamber, Amar Chadha-Patel, Tony Revolori, Erin Kellyman, Ruby Cruz și Dempsey Bryk.

Grey’s Anatomy (Anatomia lui Grey) – 2005-2022

„Grey’s Anatomy” este un serial medical american creat de Shonda Rhimes, care a avut premiera pe 27 martie 2005 și a devenit unul dintre cele mai longevive și populare seriale medicale din istoria televiziunii. Acțiunea se desfășoară în Seattle, la spitalul fictiv Grey Sloan Memorial Hospital, și se concentrează pe viața personală și profesională a unui grup de rezidenți, asistenți medicali, și medici specializați în diverse domenii.

Only Murders in the Building – 2023

Only Murders in the Building este, la ora actuală, poate unul dintre cele mai bune seriale pe care le poți vedea în online, mai ales dacă îți place nișa. Poate cel mai „drăguț” serial cu și despre criminali care a existat vreodată. Cu alte cuvinte, dacă ai stomacul sensibil și nu te uiți de fel la filme „dure” de tipul Monster: The Jeffrey Dahmer Story, poți chiar și tu să-l urmărești pe acesta, de vreme ce povestea „crește frumos”, iar personajele încep să-ți devină extrem de dragi, pe măsură ce intri în acțiune și începi să le cunoști.

The Bear (Ursul) – 2022-2023

The Bear, de pe Disney+ este serialul despre care se tot vorbește, dar aprecierile criticilor sunt doar unul dintre motivele pentru care acest serial merită timpul tău. De la lansarea sa în SUA, în iunie 2022, a prins la public imediat: a obținut râvnitul rating de 100% pe Rotten Tomatoes, iar mulți numesc serialul “una dintre cele mai bune serii ale anului”. O comedie-dramă despre un restaurant de sandwichuri poate să nu pară pe gustul tuturor, dar fie că ești un gurmand versat sau nu îți pasă de stelele Michelin, The Bear te va ademeni ușor cu farmecul său.

American Horror Stories (Poveşti de groază americane) – 2021-2023

„American Horror Story” este un serial antologic de groază american creat de Ryan Murphy și Brad Falchuk. Lansat în 2011, acesta a devenit cunoscut pentru abordarea sa unică de a oferi povești independente în fiecare sezon, explorând diverse teme de groază și genuri cinematografice. Fiecare sezon are propria sa intrigă, distribuție de actori și ambientare, dar mulți actori revin în diferite roluri în diferite sezoane.

Star Wars: Ahsoka – 2023

Acțiunea serialului este plasată după căderea Imperiului și urmărește parcursul fostului cavaler Jedi Ahsoka Tano în timp ce investighează o amenințare emergentă la adresa unei galaxii vulnerabile.

I Am Groot (Eu sunt Groot) -2022-2023

Kirsten Lepore a scris și regizat I Am Groot, cu James Gunn din Guardians of the Galaxy fiind producător executiv, iar Vin Diesel reluând rolul său de voce a lui Groot.

