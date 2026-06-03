Ce recompense primesc donatorii de sânge în 2026. Banii, tichetele și facilitățile oferite de stat

Pe lângă acest sprijin material, statul a introdus o facilitate extrem de atractivă pentru cei care vor să își plaseze economiile în instrumente financiare publice. Concret, persoanele care donează sânge beneficiază de un punct procentual în plus la dobândă în momentul în care aleg să investească în titluri de stat din programul FIDELIS.

Zi liberă plătită și reduceri substanțiale la transportul în comun

Sprijinul oferit de autorități acoperă și zona profesională sau deplasarea zilnică. În ziua în care efectuează donarea, cetățenii au dreptul legal la o zi liberă plătită de la locul de muncă. Pentru elevi și studenți, instituțiile eliberează o adeverință justificativă pentru școală sau facultate.

De asemenea, pachetul de măsuri include facilitarea transportului public local. Donatorii primesc o adeverință specială pentru transport în baza căreia beneficiază de o reducere de 50% pentru călătoriile cu metroul și rețeaua STB.

Analize medicale gratuite și monitorizarea periodică a sănătății

Donarea de sânge vine la pachet și cu monitorizarea gratuită a stării de sănătate a voluntarilor. O dată pe an, persoanele care donează pot efectua un set complet de analize de biochimie, fără niciun fel de cost, direct la Centrul de Transfuzie Sanguină. Singura condiție stabilită de wowbiz.ro este ca aceste investigații să fie realizate la o distanță de minimum o lună față de momentul ultimei donări.

În plus, pentru a preveni eventualele efecte secundare ale donărilor repetate, persoanele care donează în mod periodic au dreptul la un tratament substitutiv cu fier, oferit complet gratuit. Această măsură se aplică în situația în care medicii depistează un deficit de fier sau un sindrom anemic cauzat de procedurile frecvente.

Condiții de eligibilitate și criteriile fizice obligatorii pentru admitere

Pentru a putea trece de triajul medical, orice român trebuie să bifeze o serie de criterii fizice stricte. Vârsta acceptată este cuprinsă exclusiv în intervalul 18 – 60 de ani, iar greutatea corporală trebuie să depășească obligatoriu 50 de kilograme.

De asemenea, starea generală de sănătate trebuie să fie optimă: o persoană nu trebuie să aibă probleme de sănătate, este necesar să prezinte un puls regulat, iar valorile tensiunii arteriale trebuie să fie cuprinse între 100 şi 180 mmHg. O altă condiție esențială este absența oricăror intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni.