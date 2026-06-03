Ce recompense primesc donatorii de sânge în 2026. Banii, tichetele și facilitățile oferite de stat
Persoanele care aleg să contribuie la salvarea de vieți omenești în România sunt susținute de autorități printr-un pachet extins de facilități și recompense valabile pentru anul 2026. Pentru a stimula acest gest nobil și a acoperi necesarul din unitățile medicale, statul pune la dispoziția cetățenilor stimulente financiare directe, scutiri de la locul de muncă, gratuități medicale și chiar avantaje investiționale. Dincolo de componenta umanitară, actul donării aduce beneficii concrete pentru bugetul și sănătatea fiecărui participant, lista avantajelor fiind diversificată considerabil de către autorități.
- Facilități financiare, tichete valorice și avantaje pentru investitori în 2026
- Zi liberă plătită și reduceri substanțiale la transportul în comun
- Analize medicale gratuite și monitorizarea periodică a sănătății
- Condiții de eligibilitate și criteriile fizice obligatorii pentru admitere
- Lista completă a contraindicațiilor medicale și temporare
Facilități financiare, tichete valorice și avantaje pentru investitori în 2026
Printre cele mai importante stimulente oferite de autorități se numără recompensele financiare directe și facilitățile fiscale. Românii care merg să doneze sânge primesc în 2026 un card de unică folosință, a cărui valoare este stabilită la suma de 280 de lei.
Pe lângă acest sprijin material, statul a introdus o facilitate extrem de atractivă pentru cei care vor să își plaseze economiile în instrumente financiare publice. Concret, persoanele care donează sânge beneficiază de un punct procentual în plus la dobândă în momentul în care aleg să investească în titluri de stat din programul FIDELIS.
Zi liberă plătită și reduceri substanțiale la transportul în comun
Sprijinul oferit de autorități acoperă și zona profesională sau deplasarea zilnică. În ziua în care efectuează donarea, cetățenii au dreptul legal la o zi liberă plătită de la locul de muncă. Pentru elevi și studenți, instituțiile eliberează o adeverință justificativă pentru școală sau facultate.
De asemenea, pachetul de măsuri include facilitarea transportului public local. Donatorii primesc o adeverință specială pentru transport în baza căreia beneficiază de o reducere de 50% pentru călătoriile cu metroul și rețeaua STB.
Analize medicale gratuite și monitorizarea periodică a sănătății
Donarea de sânge vine la pachet și cu monitorizarea gratuită a stării de sănătate a voluntarilor. O dată pe an, persoanele care donează pot efectua un set complet de analize de biochimie, fără niciun fel de cost, direct la Centrul de Transfuzie Sanguină. Singura condiție stabilită de wowbiz.ro este ca aceste investigații să fie realizate la o distanță de minimum o lună față de momentul ultimei donări.
În plus, pentru a preveni eventualele efecte secundare ale donărilor repetate, persoanele care donează în mod periodic au dreptul la un tratament substitutiv cu fier, oferit complet gratuit. Această măsură se aplică în situația în care medicii depistează un deficit de fier sau un sindrom anemic cauzat de procedurile frecvente.
Condiții de eligibilitate și criteriile fizice obligatorii pentru admitere
Pentru a putea trece de triajul medical, orice român trebuie să bifeze o serie de criterii fizice stricte. Vârsta acceptată este cuprinsă exclusiv în intervalul 18 – 60 de ani, iar greutatea corporală trebuie să depășească obligatoriu 50 de kilograme.
De asemenea, starea generală de sănătate trebuie să fie optimă: o persoană nu trebuie să aibă probleme de sănătate, este necesar să prezinte un puls regulat, iar valorile tensiunii arteriale trebuie să fie cuprinse între 100 şi 180 mmHg. O altă condiție esențială este absența oricăror intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni.
Lista completă a contraindicațiilor medicale și temporare
Restricțiile stabilite de medici sunt foarte clare și au rolul de a proteja atât donatorul, cât și primitorul. Procedura este strict interzisă femeilor însărcinate, celor care traversează perioada de lăuzie sau celor aflate în perioada menstruală. De asemenea, cu cel puțin 48 de ore înainte de prezentarea la centru, este interzis consumul de băuturi alcoolice și de alimente cu grăsimi.
Donatorii nu trebuie să urmeze tratamente medicamentoase pentru afecțiuni severe precum hipertensiunea, bolile de inimă, bolile hepatice, renale, endocrine sau psihice. Donarea este complet contraindicată pentru persoanele care suferă sau au suferit de:
- Hepatită (de orice tip), TBC, sifilis sau malarie;
- Epilepsie, precum și alte tulburări neurologice și psihice;
- Diabet zaharat, ulcer sau boli cardiovasculare;
- Afecțiuni dermatologice (cum ar fi vitiligo sau psoriazis);
- Miopie severă (cu valori de peste -6 dioptrii) sau patologii de natură oncologică;
- Bruceloză.