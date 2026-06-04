Companiile românești care puteau concura cu Digi pentru cele 196 de milioane de euro din SAFE. Cine putea primi contractul cu SRI

Ce presupune un contract de 196 de milioane de euro pentru AI și securitate cibernetică

Un proiect de tip LLM pentru securitate cibernetică nu înseamnă doar „un ChatGPT românesc”, deși comparația este utilă pentru publicul larg. În zona cyber, un asemenea sistem poate procesa volume mari de date tehnice, alerte, jurnale de securitate, rapoarte de incident, cod, indicatori de compromitere și scenarii de atac. Rolul lui ar fi să ajute specialiștii să înțeleagă mai repede ce se întâmplă într-o infrastructură critică, să coreleze semnale disparate și să prioritizeze răspunsul la incidente.

Raportările publice despre acordul Digi indică însă ceva mai amplu decât o simplă aplicație software. Proiectul include și dezvoltarea unui centru de date, plus componente hardware și software, implementate etapizat pe patru ani. Asta restrânge puternic cercul companiilor care ar fi putut concura singure. Nu ajunge să ai experți în cybersecurity sau să vinzi soluții enterprise. Trebuie să poți gestiona infrastructură critică, integrare hardware, software complex, operațiuni la scară mare și, foarte probabil, cerințe speciale de securitate.

Programul SAFE pune proiectul într-un context și mai sensibil. Instrumentul european oferă până la 150 de miliarde de euro în împrumuturi pe termen lung pentru investiții în capabilități de apărare, inclusiv achiziții urgente și proiecte cu utilizare duală. România are alocată suma de 16,68 miliarde de euro, din care o parte merge către infrastructură duală, iar restul către echipamente militare sau cu utilizare militară și civilă.

În acest context, Digi a avut un avantaj evident: este un operator telecom major, cu infrastructură proprie, experiență în rețele, centre de date, comunicații și proiecte mari. În plus, compania apăruse deja alături de Logic Computer într-un proiect SRI de securitate cibernetică pentru peste 100 de instituții publice și private cu infrastructuri IT&C critice, contract apropiat de 670 de milioane de lei fără TVA.

Bitdefender, numele românesc evident din cybersecurity

Primul nume care vine natural în minte este Bitdefender. Este cel mai cunoscut brand românesc global din securitate cibernetică și unul dintre puținele produse software autohtone cu vizibilitate internațională reală. Compania se prezintă ca lider global în cybersecurity, cu soluții de prevenire, detecție și răspuns la amenințări pentru utilizatori, companii și medii guvernamentale.

Pe hârtie, Bitdefender ar fi fost un candidat natural pentru partea de securitate, detecție, analiză de amenințări, endpoint protection, managed detection and response și cercetare cyber. Într-un proiect de AI aplicat securității cibernetice, expertiza sa în threat intelligence și protecție enterprise ar fi fost greu de ignorat.

Totuși, există o diferență între a fi un furnizor de tehnologie cyber de top și a fi contractor principal pentru un acord-cadru de 196 de milioane de euro care include centru de date, infrastructură hardware, platformă software și, probabil, integrare complexă cu sisteme ale statului. Bitdefender ar fi putut fi un concurent puternic singur doar dacă proiectul era definit preponderent ca software de securitate și AI. Dacă, în schimb, miza principală este infrastructura locală, centrul de date și operarea unui ecosistem tehnic extins, ar fi avut sens mai degrabă într-un consorțiu cu un integrator sau operator telecom.