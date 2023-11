INTERVIU în exclusivitate, în România: „Dashing Through the Snow”, pe Disney+, filmul de Crăciun care-ți aduce magia sărbătorilor în casă

Disney+ lansează, în exclusivitate, astăzi, 17 noiembrie, o comedie originală cu tematică de sărbători „Magie de Crăciun” („Dashing Through the Snow”). Redacția Playtech a discutat cu producătorul Will Packer, pentru a afla mai multe detalii despre cum au realizat pelicula ce te duce direct în spiritul sărbătorilor de iarnă.

O poveste amuzantă și emoționantă despre un asistent social din departamentul de poliție din Atlanta și despre călătoria sa din Ajunul Crăciunului care îl ajută să își amintească bucuria și magia sezonului festiv. Filmul îi are în distribuție pe Lil Rel Howery și Chris „Ludacris” Bridges.

Eddie Garrick (Chris „Ludacris” Bridges) este un om bun la suflet care a întors spatele Crăciunului din cauza unei experiențe traumatizante din copilărie. La cererea soției sale Allison Garrick (Teyonah Parris), de care este separat, Eddie o ia cu el pe fiica sa de nouă ani, Charlotte (Madison Skye Validum), în Ajunul Crăciunului, unde întâlnesc un bărbat misterios într-un costum roșu, pe nume Nick (Lil Rel Howery). Eddie, care este asistent social, crede că bărbatul delirează și are nevoie de ajutor, dar când acesta stârnește mânia unui politician local (Oscar Nuñez), el și fiica sa sunt purtați într-o aventură magică ce ar putea să-i redea credința în Crăciun.

Vezi și: 7 filme clasice de Crăciun pe care să le urmărești pe Disney+

Vezi și: 5 filme de Crăciun de care sigur te-ai săturat să le vezi la TV de sărbători

Interviu cu producătorul Will Packer

WILL PACKER (producător), fondatorul și CEO-ul Will Packer Productions, este unul dintre cei mai buni realizatori de film de la Hollywood. El a produs executiv o gamă largă de filme care au încasat peste un miliard de dolari în întreaga lume la box office, inclusiv zece filme care s-au lansat direct pe primul loc. Potrivit Blackfilm.com, Packer ocupă locul unu în ceea ce privește profitul de box office și studio la nivel mondial, pe baza celor 14 filme pe care le-a produs în ultimul deceniu. Packer este membru al Academiei de Arte și Științe Cinematografice și a fost selectat ca producător al celei de-a 94-a ceremonii a Premiilor Academiei 2022. De asemenea, Packer a primit o nominalizare la Emmy Awards 2022 ca producător.

Vezi și: Cele mai bune filme de Crăciun pe care le poți vedea pe HBO Max, de la It Happened on Fifth Avenue la Santa Camp

Vezi și: Top 10 cele mai bune filme de Crăciun. Pe ele trebuie să le vezi tot weekendul VIDEO

„Dashing Through the Snow”, pe Disney+, începând de astăzi, 17 noiembrie

„Magie de Crăciun” este regizat de Tim Story, scris de Scott Rosenberg, produs de John Jacobs și Will Packer, iar Tim Story, Johanna Byer, Ross Fanger și Zac Unterman sunt producători executivi. Filmul îi mai are în distribuție pe Teyonah Parris, Madison Skye Validum, Oscar Nuñez, Ravi V. Patel, Mary Lynn Rajskub, Gina Brillon, Sebastian Sozzi, Kevin Connolly și Zulay Henao.

Filmul de Crăciun este disponibil de astăzi, 17 noiembrie, în exclusivitate pe platforma de streaming Disney+.

Playtech: Cum crezi că se diferențiază „Dashing Through the Snow” de alte filme de Crăciun și de ce ar trebui ca oamenii să se uite la el?

Will Packer: O întrebare foarte bună! Cred că acest film de Crăciun este diferit. Are personaje diferite și o abordare distinctă față de alte filme din acest gen. Avem un bărbat care urăște Crăciunul (Eddie Garrick interpretat de Chris „Ludacris” Bridges n.r.), care nu vrea să aibă de-a face cu sărbătorile de iarnă. El are o traumă din copilările, de aceea nu vrea să i se aducă aminte de această perioadă. Personajul principal are o relație foarte bună cu fiica sa, iar el încearcă să fie alături de ea în aceste momente festive, fiindcă ea adoră Crăciunul. Eddie încearcă, de asemenea, să se afunde în muncă, devenind workaholic, în cea mai nefastă perioadă din an pentru el.

Iar povestea este originală și fantastică, pentru că îi pune față în față pe Eddie, care nu crede în Crăciun și urăște această perioadă, și pe acest bărbat misterios într-un costum roșu, pe nume Nick (interpretat de Lil Rel Howery), care nu doar că el crede în magia Crăciunului, dar pare a fi chiar… Moș Crăciun.

De ce ar trebui să vadă oamenii acest film? Pentru că are niște mesaje foarte importante pe care le veți descoperi dacă îl vizionați. Copii, părinți, bunici, prieteni, colegi, adunați-vă în jurul micilor ecrane și vedeți acest film! Lăsați la o parte orice alte credințe și percepții ați avea și urmăriți acest film de Crăciun profund care vă va învăța ceva despre viață: să vă focusați doar pe ceea ce contează cu adevărat și să apreciați oamenii dragi de lângă voi.

Vezi și: Toate filmele Disney care vor apărea de Crăciun până în 2027

Playtech: Ai menționat despre Ludacris, vedeta filmului, iar următoarea mea întrebare este chiar despre el: cum a fost colaborarea cu el? A adus cumva experiențe personale care au influențat personajul său din film sau povestea peliculei?

Will Packer: Exact! Chiar da! Ceea ce a făcut Luda a fost nemaipomenit! El este unul dintre prietenii mei apropiați de mult timp, ieșim, călătorim împreună, iar astrele s-au „aliniat” în așa fel încât să și lucrăm împreună acum, la acest proiect.

Cu siguranță și-a pus amprenta personală asupra filmului. El are patru fetițe în viața reală și, după cum știi, personajul său, Eddie, este de asemenea tată de fată. Deci, sigur a fost ceva personal și emoționant. Luda știe ce înseamnă iubirea față de copiii tăi, să vrei să fii alături de ei pentru totdeauna. Știe, de asemenea, și cum e să îți dezamăgești copiii uneori, iar Eddie din „Dashing Through the Snow” își dezamăgește fetița, la un moment dat, pentru că nu crede în magia sărbătorilor de Crăciun. Așadar, da, Ludacris a înțeles perfect rolul și s-a identificat foarte mult cu personajul și cu povestea pe care vă invit s-o vedeți în sânul familiei.