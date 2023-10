Disney+ va avea premiere surprinzătoare: serialele de care se vor bucura fanii Marvel

Uriașa scurgere de informații Marvel dezvăluie noi detalii despre patru seriale Disney+ viitoare.

Seriale noi pe Disney+

Pe baza recenziilor timpurii, sezonul 2 Loki pare să fie câștigul de care studiourile Marvel aveau nevoie după o serie de proiecte dezamăgitoare. Fanii speră că Marvel închide anul puternic cu sezonul 2 Loki și The Marvels, dar oricum, MCU are planuri mari și mai departe. Există aproape două duzini de filme și seriale în prezent în lucru (de care știm), și în timp ce Marvel ține secrete aceste producții, documentele care au apărut pe internet până acum parcă au stricat intriga episoadelor pilot ale a patru seriale Disney+ viitoare.

Vezi și 10 cele mai bune seriale animate de pe Disney+: la ce să te uiți pe platforma de streaming, alături de familie

După cum a observat The Cosmic Circus, Marvel a preînregistrat recent câteva seriale noi la Oficiul pentru Drepturi de Autor din SUA. În mod surprinzător, preînregistrările conțin o mulțime de informații despre producții, inclusiv distribuția, data proiectată a lansării și un rezumat al primului episod. Iată ce știm despre fiecare serial.

Ce vor vedea fanii în curând

Agatha: Darkhold Diaries (2024) – potrivit documentului, Marvel Studios a început producția pentru Agatha (care și-a schimbat titlurile de cel puțin două ori acum) în decembrie 2022 și s-a încheiat în iunie 2023. Ne așteptam ca serialul să aibă premiera în această toamnă, dar de atunci s-a mutat pe 19 septembrie 2024. În primul episod o vedem pe Agatha Harkness (Kathryn Hahn) să iasă, în sfârșit, dintr-o vrajă în care a fost prinsă.

Spider-Man: Freshman Year (2024) – acest serial animat este un alt proiect despre care nu am auzit prea multe de la anunț, dar se pare că primul sezon este programat să sosească pe 2 noiembrie 2024. Marvel prezintă „Spider-Man: Freshman Year” în care viața lui Peter Parker, în timp ce se pregătește pentru orientarea lui spre liceu, este schimbată pentru totdeauna de evenimente care îl trimit într-o călătorie ca niciuna înainte. În primul episod, descoperim că noua eră a lui Spider-Man începe acum.

Vezi și Disney+ ajunge din urmă Netflix: cum a crescut platforma de streaming

Daredevil: Born Again (2025) – fanii au fost încântați să-l vadă pe Charlie Cox în rolul lui Daredevil în She-Hulk: Attorney at Law, dar va dura ceva timp până când va reveni pe ecran. Preînregistrarea sugerează că Marvel privește ianuarie 2025 ca o potențială fereastră de lansare pentru Daredevil: Born Again.

Ironheart (2025) – în cele din urmă, serialul spin-off Black Panther: Wakanda Forever Ironheart, cu Dominique Thorne în rolul lui Riri Williams, este proiectat să ajungă pe Disney+ pe data de 3 septembrie 2025.