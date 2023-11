Noutățile lunii decembrie pe Disney+: Filme și seriale pentru toate vârstele, în prag de Crăciun

Serviciul de streaming Disney+ este casa filmelor și a serialelor de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și Star. Găzduiește în exclusivitate producțiile originale ale platformei de streaming, iar în luna decembrie nu se lasă mai prejos. Iată noutățile lunii viitoare pe popularul serviciu de streaming.

Filme și seriale pe Disney+, de sărbători

În luna decembrie pe Disney+ poți viziona alături de cei apropiați mult așteptata serie originală Percy Jackson și Olimpienii (Percy Jackson and The Olympians), cât și cel mai recent film Indiana Jones Și Cadranul Destinului (Indiana Jones and the Dial of Destiny). Și, bineînțeles, există o mulțime de distracții festive pe Disney+, cu toate colecțiile Singur Acasă (Home Alone) și Greu de ucis (Die Hard) disponibile, plus multe producții pentru a te introduce în atmosfera de Crăciun!

De asemenea, noul film de comedie Repetiție Generală (Theater Camp) sosește la timp pentru a înveseli serile lungi și întunecate. Și nu uita că vedetele sale, Ayo Edebiri și Molly Gordon, pot fi văzute și în serialul Ursul (The Bear) de la FX care este disponibil acum pe Disney+.

Iar dacă vrei să vizionezi un film de Crăciun, care sigur te va duce direct în spiritul sărbătorilor de iarnă, poți să te uiți la comedia „Magie de Crăciun” („Dashing Through the Snow”). Redacția Playtech a discutat cu producătorul Will Packer, pentru a afla mai multe detalii despre cum au realizat pelicula.

Filme de Crăciun

Este o poveste amuzantă și emoționantă despre un asistent social din departamentul de poliție din Atlanta și despre călătoria sa din Ajunul Crăciunului care îl ajută să își amintească bucuria și magia sezonului festiv. Filmul îi are în distribuție pe Lil Rel Howery și Chris „Ludacris” Bridges.

Eddie Garrick (Chris „Ludacris” Bridges) este un om bun la suflet care a întors spatele Crăciunului din cauza unei experiențe traumatizante din copilărie. La cererea soției sale Allison Garrick (Teyonah Parris), de care este separat, Eddie o ia cu el pe fiica sa de nouă ani, Charlotte (Madison Skye Validum), în Ajunul Crăciunului, unde întâlnesc un bărbat misterios într-un costum roșu, pe nume Nick (Lil Rel Howery). Eddie, care este asistent social, crede că bărbatul delirează și are nevoie de ajutor, dar când acesta stârnește mânia unui politician local (Oscar Nuñez), el și fiica sa sunt purtați într-o aventură magică ce ar putea să-i redea credința în Crăciun.

