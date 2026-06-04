Ce sunt tapas, gustările pe care spaniolii le transformă într-un adevărat ritual. Povestea unui obicei celebru în toată lumea

Cum a apărut tradiția tapas

Originea tapas este învăluită în numeroase legende. Una dintre cele mai cunoscute povești spune că termenul provine de la verbul spaniol „tapar”, care înseamnă „a acoperi”.

Se spune că, în trecut, proprietarii de hanuri și taverne acopereau paharele cu vin folosind o felie de pâine sau de șuncă pentru a proteja băutura de praf și insecte. Cu timpul, aceste mici gustări au devenit tot mai elaborate și au început să fie servite alături de băuturi.

O altă legendă îl are în centru pe regele Alfonso al X-lea al Castiliei, care ar fi primit recomandarea medicilor să consume cantități mici de mâncare împreună cu vinul. După însănătoșire, monarhul ar fi ordonat ca vinul să fie servit doar însoțit de o gustare.

Indiferent care dintre povești este adevărată, cert este că obiceiul s-a răspândit în întreaga Spanie și a devenit una dintre cele mai cunoscute tradiții culinare ale țării.

De ce tapas înseamnă mai mult decât mâncare

Pentru spanioli, tapas nu reprezintă doar o metodă de a-ți potoli foamea înainte de masă. Aceste preparate sunt asociate cu socializarea și cu bucuria de a petrece timp alături de familie și prieteni.

Există chiar și expresia „ir de tapas”, care se traduce prin „a merge la tapas”. Aceasta nu presupune să stai într-un singur restaurant, ci să vizitezi mai multe localuri într-o singură seară, gustând câte un preparat diferit în fiecare loc.

În multe orașe spaniole, oamenii se întâlnesc după serviciu pentru a bea un pahar de vin, bere sau vermut și pentru a împărți câteva tapas. Atmosfera este relaxată, iar accentul cade pe conversație și pe experiența comună.