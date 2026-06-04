Ce sunt tapas, gustările pe care spaniolii le transformă într-un adevărat ritual. Povestea unui obicei celebru în toată lumea
Puțini turiști ajung în Spania fără să audă măcar o dată cuvântul „tapas”. Fie că vizitează Madrid, Barcelona, Sevilla sau Valencia, mulți descoperă rapid că mesele spaniole nu seamănă întotdeauna cu cele din alte țări europene. În numeroase baruri și restaurante, lângă băutura comandată apare adesea o mică gustare oferită gratuit sau contra cost, iar localnicii petrec ore întregi mutându-se dintr-un local în altul pentru a încerca diverse preparate.
Deși mulți turiști consideră tapas simple aperitive, pentru spanioli acestea reprezintă mult mai mult. Tapas sunt parte din cultura socială a țării, din modul în care oamenii se întâlnesc, discută și petrec timpul împreună. În multe regiuni ale Spaniei, ieșitul „la tapas” este o tradiție la fel de importantă precum masa în sine.
Cum a apărut tradiția tapas
Originea tapas este învăluită în numeroase legende. Una dintre cele mai cunoscute povești spune că termenul provine de la verbul spaniol „tapar”, care înseamnă „a acoperi”.
Se spune că, în trecut, proprietarii de hanuri și taverne acopereau paharele cu vin folosind o felie de pâine sau de șuncă pentru a proteja băutura de praf și insecte. Cu timpul, aceste mici gustări au devenit tot mai elaborate și au început să fie servite alături de băuturi.
O altă legendă îl are în centru pe regele Alfonso al X-lea al Castiliei, care ar fi primit recomandarea medicilor să consume cantități mici de mâncare împreună cu vinul. După însănătoșire, monarhul ar fi ordonat ca vinul să fie servit doar însoțit de o gustare.
Indiferent care dintre povești este adevărată, cert este că obiceiul s-a răspândit în întreaga Spanie și a devenit una dintre cele mai cunoscute tradiții culinare ale țării.
De ce tapas înseamnă mai mult decât mâncare
Pentru spanioli, tapas nu reprezintă doar o metodă de a-ți potoli foamea înainte de masă. Aceste preparate sunt asociate cu socializarea și cu bucuria de a petrece timp alături de familie și prieteni.
Există chiar și expresia „ir de tapas”, care se traduce prin „a merge la tapas”. Aceasta nu presupune să stai într-un singur restaurant, ci să vizitezi mai multe localuri într-o singură seară, gustând câte un preparat diferit în fiecare loc.
În multe orașe spaniole, oamenii se întâlnesc după serviciu pentru a bea un pahar de vin, bere sau vermut și pentru a împărți câteva tapas. Atmosfera este relaxată, iar accentul cade pe conversație și pe experiența comună.
Acest obicei explică de ce tapas au devenit un simbol al stilului de viață mediteranean, în care mesele sunt văzute ca momente de conectare și nu doar ca simple necesități zilnice.
Cele mai populare tapas din Spania
Oferta de tapas diferă de la o regiune la alta, însă există câteva preparate care se regăsesc aproape peste tot.
Printre cele mai cunoscute se numără:
- Patatas bravas – cartofi prăjiți serviți cu sos picant;
- Tortilla española – omletă groasă cu cartofi;
- Jamón ibérico – celebra șuncă maturată spaniolă;
- Croquetas – crochete crocante umplute cu șuncă, pui sau brânză;
- Gambas al ajillo – creveți gătiți cu usturoi și ulei de măsline;
- Pimientos de padrón – ardei mici prăjiți și presărați cu sare.
În anumite regiuni, precum Andaluzia sau Galicia, tapas includ și preparate pe bază de pește și fructe de mare, reflectând tradițiile culinare locale.
Unde primești tapas gratuite
Un aspect care îi surprinde pe mulți turiști este faptul că în unele orașe spaniole tapas sunt oferite gratuit odată cu băutura comandată.
Granada este probabil cel mai cunoscut exemplu. Aici, multe baruri continuă tradiția de a servi câte o tapa fără cost suplimentar la fiecare băutură. În alte orașe, precum Madrid sau Barcelona, tapas sunt de regulă comandate separat și plătite individual.
Chiar și așa, experiența rămâne una dintre cele mai apreciate de vizitatori, deoarece permite descoperirea unei varietăți impresionante de arome și preparate.
Astăzi, tapas au depășit granițele Spaniei și pot fi găsite în restaurante din întreaga lume. Cu toate acestea, în țara lor de origine, ele continuă să reprezinte mult mai mult decât simple aperitive. Sunt o expresie a culturii spaniole, a ospitalității și a plăcerii de a împărți mâncarea și timpul petrecut împreună cu cei dragi.