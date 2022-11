INTERVIU Serialul Willow, în premieră pe Disney+: de vorbă cu Warwick Davis, producătorii și actorii noului show

De la Lucasfilm și Imagine Entertainment vine „Willow”, o nouă serie de fantezie, un serial de aventuri format din opt episoade, bazat pe lungmetrajul clasic din 1988. „Willow” are premiera astăzi, 30 noiembrie, pe Disney+. De aceea, echipa Playtech a discutat, în cadrul unui interviu, cu celebrul Warwick Davis (care a mai jucat în Harry Potter și Star Wars), cu producătorul executiv și scriitorul Jon Kasdan, cu producătoarea Michelle Rejwan, dar și cu actorii din rolurile secundare: Ellie Bamber, Amar Chadha-Patel, Tony Revolori, Erin Kellyman, Ruby Cruz și Dempsey Bryk.

Povestea originală a început cu un magician aspirant dintr-un sat Nelwyn și o fetiță destinată să unească tărâmurile, care împreună au ajutat la distrugerea unei regine malefice și la alungarea forțelor întunericului. Acum, într-o lume magică cu vrăjitori, troli și alte creaturi mistice, aventura continuă, în timp ce un grup de eroi pornește într-o căutare periculoasă, în locuri departe de casa lor, unde trebuie să-și înfrunte demonii interiori și să salveze lumea împreună.

Un serial fantastic de epocă, cu o sensibilitate modernă, plasat într-un tărâm fermecat de o frumusețe uluitoare, „Willow” are o distribuție internațională diversă, inclusiv Warwick Davis, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Ellie Bamber, Tony Revolori, Amar Chadha-Patel, Dempsey Bryk și Joanne Whalley.

Jonathan Kasdan („Solo: A Star Wars Story”, „Dawson’s Creek”) este regizorul, iar lista completă de regizori (fiecare a regizat câte două episoade consecutive) este format din Stephen Woolfenden („Outlander”), Debs Paterson („A Discovery of Witches”), Philippa Lowthorpe („The Crown”) și Jamie Childs („Doctor Who”).

Scriitorii sunt John Bickerstaff („The Romanoffs”), Hannah Friedman („Obi-Wan Kenobi”) și Jonathan Kasdan („Solo: A Star Wars Story”). Producătorii sunt Stephen Woolfenden, Julia Cooperman („Jupiter’s Legacy”), Hameed Shaukat („House of Cards”); Max Taylor, cu Kathleen Kennedy și Michelle Rejwan („Obi-Wan Kenobi”), Jonathan Kasdan, Tommy Harper („Top Gun: Maverick”), Wendy Mericle („Arrow”), Roopesh Parekh („His Dark Materials”), Ron Howard („Thirteen Lives”) și Samie Kim Falvey („Under the Banner of Heaven”), ca producători executivi. Coproducătorul executiv este Hannah Friedman, iar producătorul supervizor Rayna McClendon („Obi-Wan Kenobi”).

Așadar, o nouă serie ce continuă aventura fantastică din 1988 a lui George Lucas, „Willow” îl prezintă pe vrăjitorul Nelwyn care se întoarce, la ani după ce a salvat-o pe micuța împărăteasă Elora Danan, pentru a conduce un grup de eroi neadaptați, într-o misiune de salvare îngrozitoare, într-o lume dincolo de imaginație. „Willow” îl prezintă pe Warwick Davis revenind în rolul său titular. În continuare, vă invit să parcurgeți interviurile cu actorii și producătorii.

Warwick Davis

Ozana: Warwick, l-ai interpretat pe Willow în clasicul film din 1988, când aveai doar 17 ani. Cum ți s-a schimbat percepția despre personaj, în acest timp?

Warwick Davis: Eu am îmbătrânit, iar personajul, odată cu mine. Percepția mea este mai înțeleaptă, am învățat extrem de multe de la rolul de la 17 ani, iar în noul rol din serial mi-am folosit aceste lecții, i-am dat mai multă profunzime personajului. Willow tânăr era optimist, acum, este mai trecut prin viață, a trecut peste obstacole, provocări, a învățat multe. A fost un mare privilegiu pentru mine să-l reinterpretez pe Willow, să vi-l aduc din nou în case.

Ozana: Când vine vorba de reinterpretarea unor clasice ca acesta, cât de important este să rămâi în spiritul celui original?

Warwick Davis: Am rămas fideli scenariului original într-o mare măsură. Cred că trebuie să aduci cumva acele noțiuni și elemente clasice, ca o recunoștință pentru fanii clasicului. Milioane de oameni au îndrăgit Willow din 1988, au crescut cu el, a făcut parte din copilăria lor. Așa că, am readus magia, umorul caracteristic lui Willow, elementele mitologice, dar, în același timp, a trebuit să aducem și elemente noi, personaje noi conturate cu ingeniozitate, care să se preteze și publicului mai tănăr.

Ozana: Serialul Willow are o distribuție tânără. Ce apreciezi la tânăra generație?

Warwick Davis: Am doi copii, de 19, respectiv, 25 de ani, așa că pot să înțeleg multe din noua generație, despre cum văd ei lumea. Tinerii din ziua de azi trăiesc în mediul virtual, social media fiind un spațiu în care lumea te poate judeca ușor. Apreciez tinerii care știu să accepte critici, să treacă mai departe, chiar dacă probabil lumea spune răutăți despre ei. Acum e mult mai ușor să cazi în tristețe, din cauza comentariilor pe care altădată poate nu le auzeai așa des.

Îmi place, de asemenea, optimisul tinerei generații. Este un privilegiu în ziua de azi să ai o viață bună, ai noroc dacă poți să-ți construiești un viitor frumos, pentru că mulți oameni n-au parte de așa ceva, fiind nevoiți să se chinuie mult. Așa este și cu personajele din Willow. Tinerețea e ceva ce nu mai recuperezi niciodată, din păcate.

Ozana: Ești mulțumit de rezultatele noului serial? La ce provocări a trebuit să faci față în acest proiect?

Warwick Davis: Cea mai mare provocare a fost partea fizică. Cum spuneam, am îmbătrânit, nu mai am 17 ani. În mod evident, să filmez acum nu mai e la fel de ușor cum mi-era acum 35 de ani. Când joci rolul principal, nu ai pauze, nu ai zile libere, esti prezent în aproape toate scenele, iar asta e solicitant. De asemenea, a fost o responsabilitate mare pentru mine, întrucât eu eram veteranul, să zic așa, să-i ghidez pe cei tineri, să le dau sfaturi. Dar îmi plac provocările, toată viața am acceptat provocări și sunt foarte mulțumit de rezultate.

Ozana: Ai fost implicat și în procesul creativ al serialului sau te-ai limitat doar la a juca?

Warwick Davis: Am avut la început multe discuții cu John Kasdan (regizorul), despre cum va fi serialul. Ne-am consultat, desigur. Pentru mine a fost important să punem accent pe magie, s-o explicăm. Știi, toate aceste filme, seriale despre magie îți arată cum se fac vrăjile, efecte speciale și așa mai departe. Dar nu-ți explică ce e magia, de unde vine ea. Așa că am vrut, prin Willow, să aprofundăm și să explorăm acest subiect.

Magia, în lumea reală, eu cred că vine din optimism, din faptul că poți să-ți depășești limitele și să realizezi ce ți-ai propus în viață.

Ozana: Ai jucat în Harry Potter, în Star Wars, acum, în Willow. Care e franciza ta preferată și de ce, dacă ne poți spune?

Warwick Davis: Chiar nu am cum să răspund la asta, serios! (n.r. râde) E foarte greu… Pot spune doar că am fost extrem de norocos să fac parte din toate aceste mari francize și să lucrez cu toți profesioniștii care au contribuit la ele.

Ozana: Care a fost cea mai mare provocare din viața ta personală sau profesională?

Warwick Davis: Când cuiva apropiat mie nu i-a fost bine, nici mie nu mi-a fost. Mă refer aici la sănătate sau la alte probleme. Am avut de înfruntat niște provocări ale vieții în acest sens. De asemenea, dacă ai o dizabilitate în această lume, este greu. Deseori, viața e grea pentru cei cu astfel de probleme. Dar pentru mine, o provocare nu este o barieră, ci ceva ce poți depăși cu multă ambiție și tărie de caracter. Nu trebuie să vezi niciun obstacol din viață ca pe o barieră, nu trebuie să te oprești, ci trebuie să fii determinat să reușești ce îți propui.

Ellie Bamber, Amar Chadha-Patel & Tony Revolori

Ozana: Puteți să ne spuneți fiecare dintre voi câteva cuvinte despre personajele voastre?

Tony Revolori: Personajul meu este Graydon care e timid și introvertit, dar foarte inteligent. El are traume din trecut pe care încearcă să și le rezolve în această călătorie.

Ellie Bamber: Eu o interpretez pe Dove care face cele mai bune prăjituri din lume, e genul singuratică și tăcută. Ea pleacă în călătorie să-l salveze pe prinț, pentru că e îndrăgostită de el.

Amar Chadha-Patel: Personajul meu este Boorman, care e un fel de escroc machiavelic, dar sub aspectul dur se află o inimă mare. El pleacă în această călătorie atât pentru distracție, dar și ca să-și dea seama ce are de oferit, de ce e capabil.

Ozana: Ellie, când ai văzut prima oară filmul original Willow din 1988 și cum te-ai decis că vrei să faci parte din serialul din 2022?

Ellie Bamber: Am văzut prima oară filmul clasic când am auzit de noul proiect. M-au atras foarte tare povestea, personajele, lumea de basm pe care o creează, costumele și am decis să încep această călătorie fantastică.

Ozana: Amar, ai zis într-un interviu că îți place să colaborezi în proiecte importante. Cum vezi tu Willow?

Amar Chadha-Patel: În această industrie, este important să știi ce vrei. Este important să colaborezi cu colegii tăi de platou, cu regizorii, cu producătorii, cu toată echipa. Am studiat producție de design la universitate și am devenit regizor, înainte să fiu actor. M-am simțit foarte bine la filmări, am avut chiar și un bootcamp, am lucrat cu niște profesioniști la Willow.

Ozana: Ellie, în al doilea episod ai o scenă în care vorbești despre intuiție. Ce relevanță are intuiția în viața ta personală și profesională, cum te ghidează?

Ellie Bamber: Intuiția e ceva ce avem toți și e important să o urmăm. Da, este importantă pentru mine în luarea deciziilor în viața mea. Personajul meu, Dove, a învățat cum să-și folosească intuiția pe parcursul serialului, cu ajutorul partenerilor.

Ozana: Tony, Willow este un film ce transcede generații. Dar multe s-au schimbat de la filmul original. Ce noi elemente a introdus serialul de anul acesta?

Tony Revolori: Da, sunt un mare fan al filmului original. Cred că echipa creativă și scriitorii au făcut o treabă extraordinară în a păstra spiritul magic al clasicului film. Bineînțeles, și Warwick (Davis) a fost acolo, ca să ne ghideze, el fiind rezidentul și expertul, pentru că știa cel mai bine povestea. Elementul modern ar fi distribuția tânără care aduce un suflu nou poveștii. Aceștia au creat noi povești care sper să fie relevante generațiilor tinere. Jon (producătorul) ne-a lăsat multă libertate să ne aducem nota personală, așa că dinamica dintre personaje a fost incredibilă.

Ozana: Care a fost cea mai grea scenă pe care ai filmat-o la Willow, Tony?

Tony Revolori: Eram pe un vârf de munte, ploua, era frig. A fost grea, dar amuzantă, totodată. Oricât de grele ar fi fost unele scene, ne-am avut unii pe alții, ne-am ajutat, ne-am susținut, ca o adevărată echipă.

Ozana: Sunt o grămadă de seriale fantasy – Game of Thrones, The Witcher etc. Cum credeți că se diferențiază Willow?

Amar Chadha-Patel: Prin distracție, amuzament, o lume magică, dar și prin escapismul fără egal. De asemenea, apelează la nostalgie, te duce într-o perioadă apusă, în anul 1988, și recreează o poveste clasică de succes.

Ellie Bamber: Willow este o lume fantastică, plină cu monștri, creaturi fantastice și elemente mitologice, în decoruri spectaculoase – jumătate dintre scene le-am filmat în lumea reală, iar jumătate au fost decoruri create cu mult profesionalism. Fiecare personaj are simțul umorului și acesta este tot farmecul serialului.

Erin Kellyman, Ruby Cruz & Dempsey Bryk

Ozana: Care credeți că e dinamica personajelor din Willow, relația dintre ele?

Ruby Cruz: Relația dintre personaje este una complexă. Fiecare personaj este nesigur pe el, niciunul nu se cunoaște cu adevărat. De aceea pleacă în această călătorie, ca să afle mai multe despre ei înșiși. Sunt norocoasă că am făcut parte din această distribuție, am fost ca într-o familie.

Erin Kellyman: Publicul o să înțeleagă mai multe despre aceste personaje și despre autenticitatea relațiilor dintre ei, când vor viziona serialul care sperăm să fie pe placul fanilor clasicului din 1988, dar să atragă și cinefili tineri.

Dempsey Bryk: Spre exemplu, când am început să lucrez cu Ruby, pe platourile de filmări, era ca și cum eram gemeni deja. Comunicam foarte bine, aproape la nivel telepatic, iar asta ne-a ajutat foarte mult la interpretarea rolurilor.

Ozana: Care au fost cele mai mari provocări în ceea ce privește personajele voastre?

Ruby Cruz: Din punctul meu de vedere, provocările fizice au fost complicate. Mi-am împins corpul până la limită, am fost extenuată, am făcut antrenamente, am dat tot ce am avut mai bun.

Erin Kellyman: De acord, partea fizică a fost cea mai grea, n-am crezut că sunt capabilă să fac multe dintre lucrurile pe care le-am făcut la filmări. Totodată, și pe partea emoțională, actoricească, lucrurile n-au fost simple. Dar au fost frumoase.

Dempsey Bryk: A fost o provocare emoțională pentru mine acest serial, dar cred că i-am făcut față cu brio.

Ozana: Cum ați descoperit pentru prima dată filmul original din 1988?

Ruby Cruz: Sinceră să fiu, nu-mi mai amintesc exact când am văzut prima oară filmul, dar l-am văzut o dată împreună, înainte să începem filmările. A fost o experiență foarte plăcută. Sunt recunoscătoare că am făcut parte dintr-un proiect atât de mare, am muncit mult și sper să vă placă.

Erin Kellyman: Ador filmul original! Iar acum, cu atât mai mult. E plin de farmec, de voie bună, mister, efecte speciale, tot ce-i trebuie unei povești. Imediat am acceptat propunerea!

Jon Kasdan – producător executiv și scriitor, Michelle Rejwan – producător executiv

Ozana: Jon, ți-ai început cariera în fața camerei de filmat, ca actor, dar apoi ai îmbrățișat cariera de scenarist, regizor, producător. Ai un clasament personal despre care dintre aceste roluri este mai important pentru tine?

Jon Kasdan: Da, aș vrea să fiu actor! (n.r. râde)

Michelle Rejwan: Poftim?!

Jon Kasdan: Da, actorii au parte de cea mai mare distracție pe platourile de filmare. Să fii actor activ e cea mai cool meserie la Hollywood, să fii un actor fără proiecte este ceva dramatic. Adevărul e că, până la urmă, în inima mea, sunt mai întâi scriitor, apoi producător și regizor, iar cea mai puțină experiență o am ca actor. Dar e foarte distractiv când joci – nu trebuie să te gândești prea mult la ce ai de zis, cineva îți zice ce să spui (n.r. râde)! Cu toate astea, vocația mea e de producător.

Ozana: Cum a fost experiența ta cu Warwick Davis, în Willow?

Jon Kasdan: Noi mai lucrasem înainte la filmul „Solo: A Star Wars Story”, din 2018, cel mai bun din franciză. A făcut o treabă excelentă și în Solo, dar, evident, și în Willow. Am fost fanul lui în filmul original din 1988 și am vrut neapărat să facem ceva actual, iar fără el, n-ar fi avut același farmec. Așa că am insistat să joace în noua serie Willow.

Ozana: De ce ați decis să faceți un serial Willow, și nu un film?

Jon Kasdan: E complicat, Willow, oricât de frumos ar fi, nu ar fi fost de box office, dacă l-am fi făcut film. Nu ar fi avut același impact ca Star Wars sau Indiana Jones. Un serial pe Disney a fost forma ideală de a-l realiza, pentru că am putut să dezvoltăm mai mult personajele, să le scoatem în evidență trăsăturile.

Michelle Rejwan: De fapt, este povestea perfectă pentru acest format, pentru că e un întreg ansamblu pe care l-am dezvoltat în opt episoade. Povestea e atât de frumos conturată, că te face să-ți dorești să faci parte din această echipă de eroi neobișnuiți. E un grup de oameni care devin prieteni, deoarece pleacă în această aventură și descoperă atât de multe despre ei înșiși. Așadar, formatul de serial ne-a dat mai multă flexibilitate și libertate de a explora aventurile și obstacolele lor, libertate și timp pe care nu le ai în două ore de film.

Ozana: Cât de dificil a fost să readuci pe ecrane un scenariu clasic?

Jon Kasdan: Dacă ai încredere în ceea ce scrii, poți să conturezi o poveste clasică pe care s-o readuci la viață. Cu cât ai mai multă încredere în tine, cu atât ai mai mult succes. Mă identific cu personajele, pentru că și ele au pornit într-o călătorie în care au crezut.

Ozana: De ce credeți că oamenii încă sunt înnebuniți după filmele clasice și reinterpretările lor?

Jon Kasdan: E vorba de nostalgie, dar există și o explicație un pic mai cinică. Trăim într-o perioadă cu atât de mult conținut care vrea să-ți capteze atenția cu orice preț, iar oamenii simt nevoia de ceva din trecutul lor (vezi și Top Gun: Maverick). Așa că e mai ușor să captezi atenția cuiva care a văzut filmul vechi Willow. Dar sperăm să atragem și noi fani mai tineri.

Michelle Rejwan: Oamenii vor să se reconecteze cu poveștile vechi care au avut un anumit impact asupra lor, cu care au crescut. De asemenea, dacă îți place reinterpretarea unei povești clasice, simți nevoia s-o împărtășești cu ceilalți, să simtă și ei ce ai trăit tu, să empatizeze cu tine și experiența ta.