INTERVIU, în exclusivitate, în România, cu actorii din noul serial de pe Disney+, Welcome to Chippendales: de vorbă cu Kumail Nanjiani și Murray Bartlett

Începem noul an cu o lansare originală pe Disney+, serialul Welcome to Chippendales (Bun venit la Chippendales), care a apărut astăzi, 11 noiembrie, exclusiv pe platforma de streaming. În acest sens, redacția Playtech a stat de vorbă cu protagoniștii noii serii, actorii Kumail Nanjiani și Murray Bartlett.

„Bun venit la Chippendales” este o saga polițistă ce redă povestea reală scandaloasă a lui Somen „Steve” Banerjee, un imigrant indian care a fondat cel mai mare imperiu de dans masculin din lume și care nu a lăsat nimic să-i stea în cale în atingerea scopurilor sale.

Din distribuția plină de celebrități a producției „Bun venit la Chippendales” fac parte Kumail Nanjiani („The Big Sick”), Murray Bartlett („The White Lotus”), Juliette Lewis („Yellowjackets”) și Annaleigh Ashford („American Crime Story”), iar printre invitații recurenți se numără Quentin Plair („The Good Lord Bird”), Robin de Jesús („tick, tick… BOOM! „), Andrew Rannells („Girls5eva”) și Spencer Boldman (“Cruise”), alături de vedetele invitate Nicola Peltz Beckham („Holidate”) și Dan Stevens („Gaslit”).

Robert Siegel și Nanjiani sunt producători executivi alături de Dylan Sellers, Jenni Konner, Matt Shakman, Emily V. Gordon, Nora Silver și Rajiv Joseph, care scrie pentru serial împreună cu Mehar Sethi. Siegel și Konner sunt co-showrunners, iar Shakman este regizorul. Jacqui Rivera este producător co-executiv, iar Annie Wyman este co-producător.

Ozana: Ce anume din scenariu v-a stârnit interesul? A fost acest proiect o provocare pentru voi?

Murray Bartlett: Multe lucruri mi-au stârnit interesul. Povestea a fost foarte neașteptată pentru mine și pentru mulți dintre noi. Și mă gândesc la mulți telespectatori care știu despre Chippendales ca fenomen, dar nu cunosc povestea din spatele legendei. Este o poveste incredibilă, ca un roller coaster, un adevărat thriller. Așa că am fost fascinat de cât de surprinzător a fost scenariul și cât de neașteptat, ca să nu mai vorbesc despre personajul pe care îl interpretez, Nick De Noia, acest coregraf talentat și extravagant.

De asemenea, este un serial uimitor, pentru că are farmecul anilor 70 și 80, care sunt niște decenii grozave de explorat. Este o lume uimitoare, distractivă, universul Chippendales, iar împreună cu această poveste captivantă care poartă cu ea o mulțime de subiecte cu adevărat uimitoare, am reușit să facem o serie fascinantă, zic eu. Este un scenariu bine scris, frumos echilibrat, cu personaje bine conturate și vreau să spun că, da, aș putea continua o oră să vorbesc despre asta, dar vreau să las publicul să vizioneze acest sezon și să tragă propriile concluzii.

Kumail Nanjiani: Da, și eu simt la fel cum a zis Murray. Să lucrez cu acești oameni din echipă și să particip într-o poveste de genul acesta a fost minunat. Sunt atât de multe aspecte ale poveștii, ale scenariului care au fost atât de surprinzătoare, chiar mi-a plăcut. Ar putea fi o versiune a filmului Boogie Nights sau Goodfellas, filme pe care le iubesc. Pentru mine, să ajung să joc un personaj atât de complex precum Somen “Steve” Banerjee, creatorul fenomenului Chippendales, să observ cum se schimbă și se îndreaptă pe această cale a eșecului, a fost o provocare. Știi, nu prea am ocazia să fac chestii de genul acesta. Am fost foarte încântat.

Ozana: Înainte de a accepta rolurile din Welcome to Chippendales, știați ceva despre această poveste aproape incredibilă din viața reală sau, la fel ca majoritatea dintre noi, ați auzit doar despre grupul faimos de stripperi?

Kumail Nanjiani: Eu știam doar de grupul de streaptese masculin. Nu auzisem niciodată povești “din culise”, nu știam povestea asta incredibilă.

Murray Bartlett: Da, așa a fost. A fost o provocare pentru mine, pentru că, deși există destul de multe imagini cu Nick De Noia și informații despre el și serialul nostru este inspirat de poveste și de acele personaje, a trebuit să ne aducem contribuția personală. Am avut niște puncte de referință ale personajului pe care l-am jucat, astfel încât să pot folosi asta ca punct de plecare și, de asemenea, am încercat să-i captez esența. A fost foarte distractiv și mi-a plăcut mult experiența.

Ozana: Cum v-ați pregătit pentru rolurile voastre, cum ați făcut cercetarea personajelor?

Kumail Nanjiani: Ei bine, la mine nu au fost prea multe imagini cu Steve. Deci pentru mine a fost mai complicat, cred. M-am uitat la câteva clipuri video despre el, am văzut ce spuneau alții despre el, oameni care l-au plăcut și oameni care l-au urât, care au fost impresiile lor despre el. Apoi, știind ce a făcut, cum era el, mi-am creat personajul așa cum este scris în scenariu. Așa că este plăcut să ai câteva informații bonus în afara scenariului. Dar ca să-l fac real pe Steve a trebuit să-mi folosesc imaginația, pentru că este foarte greu de știut exact cine a fost. Așa că treaba mea a fost să creez acest personaj pe măsură ce el există în această versiune a poveștii.

Murray Bartlett: Da, cum ziceam, eu am avut o cantitate destul de mare de material și filmări cu Nick. Nu se știau prea multe despre cine era el cu adevărat ca persoană, în afara a ceea ce puteai vedea în acele videoclipuri. Și oamenii care l-au cunoscut, care au fost intervievați, vorbeau despre el la modul general, fără prea multe detalii. Dădeau doar unele impresii generale, dar nu prea multe detalii.

Așa că am avut o echipă grozavă de scriitori care ne-a ajutat mult. De asemenea, grupul extraordinar de actori a fost senzațional, ne-am distrat la filmări, am lucrat ca o echipă adevărată. Împreună am descoperit și explorat cine au fost aceste persoane reale, scriitorii ne-au arătat versiunile lor, iar noi le-am transformat în personaje pe care le-am prezentat pe ecran.

Ozana: Kumail, pentru “Eternals”, ai trecut printr-o transformare fizică semnificativă care a făcut titluri la nivel mondial. Pentru Chippendales ai mers în cealaltă direcție. Cum au fost aceste procese pentru tine?

Kumail Nanjiani: Am făcut întotdeauna, în rolurile mele, ceea ce cerea personajul. Acest personaj din “Welcome to Chippendales”, Steve, eu l-am văzut într-un mod specific și a trebuit să lucrez în acest sens și la aspectul meu fizic. La fel și cu „Eternals”, știi, am simțit că fizicul acelui tip era foarte legat de caracterizarea lui.

Pentru mine, a putea să-mi folosesc corpul pentru a crea un personaj este extrem de important, este, practic, o parte din el. Pentru orice personaj îmi iau un angajament de a-l putea duce la bun sfârșit.

Ozana: Murray, îl joci pe Frank, în serialul “The Last of Us”, care se va lansa în curând, bazat pe jocul iconic PlayStation cu același nume. Ne poți spune ceva despre acel rol, cum e să joci într-un viitor distopic, în comparație cu atmosfera anilor 70 din “Welcome to Chippendales”?

Murray Bartlett: Doamne, da! E foarte diferit! (n.r. râde). Adică, în anumite privințe, niște lumi total opuse. Serialul “The Last of Us”, a fost o adaptare extraordinară, iar întreaga echipă a făcut o treabă grozavă. Partea scenariului în care am jucat a fost extraordinar de frumos scrisă și s-au investit multe resurse în crearea acelei serii.

Am filmat în lunile reci, într-o parte destul de sumbră a Canadei. Deci a fost opusul de a fi într-un club distractiv în anii 1970, în LA. Dar într-un mod minunat, vreau să spun că asta e marea bucurie de a fi actor: să poți să fii și să simți că faci parte din lumi diferite, poți să joci personaje foarte diferite. Sunt super încântat de lansarea “The Last of Us”.

Kumail Nanjiani: Și eu! Îmi plac jocurile, iar serialul arată absolut grozav!

Ozana: Kumail, Silicon Valley, Oby-Wan Kenobi și Welcome to Chippendales sunt seriale foarte diferite. Ai un gen preferat, sau măcar un gen în care te simți cel mai confortabil?

Kumail Nanjiani: E o întrebare destul de dificilă. Din “Silicon Valley” am făcut parte șase ani, chiar am cunoscut pe toată lumea din acel serial. Și a fost primul meu rol important într-un serial. Deci asta e o mare parte din viața mea. Și chiar mi-a schimbat viața! Așa că va fi mereu un rol special în cariera mea și în sufletul meu.

Dar cu “Welcome to Chippendales”, mi-am ieșit puțin din zona de confort și a trebuit să încerc lucruri noi. De asemenea, am învățat lucruri noi si cred că am făcut un fel de performanță. Așa că, favoritul meu… este greu de spus, pentru că le iubesc pe toate, dar “Welcome to Chippendales” este cu siguranță serialul unde am învățat cel mai mult. Deci, într-un fel, a fost cel mai valoros pentru mine.

Ozana: Kumail, ai fost și unul dintre producătorii executivi ai seriei “Welcome to Chippendales”, pe lângă faptul că ai jucat în ea. Pe termen lung, ai prefera să fii actor sau simți tendința de a căuta mai multă muncă în spatele camerei, ca producător, scriitor sau regizor?

Kumail Nanjiani: Mi-ar plăcea să le fac pe amândouă. Și în fața, dar și în spatele camerei. Adică, mi se par foarte interesante amândouă. Încă învăț atât de multe despre actorie.

Nu vreau să trec doar la scris sau lucruri de genul acesta. Chiar simt că mai am multe de învățat la acest capitol. Și încă este foarte interesant tot procesul. Încă fac pași de bebeluș aici. Mi-ar plăcea să le pot face pe amândouă. Dar, cu siguranță, mă voi concentra în viitor pe actorie.