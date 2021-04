În ciuda faptului că în situația pandemică în care ne aflăm marile case de producții au pus pe pauză unele pelicule cinematografice, regizorii au pregătit pentru fanii filmelor bune o serie de comedii, drame, filme de acțiune, de aventură, science-fiction sau horror pe care niciun cinefil adevărat nu are voie să le rateze. Să începem!

10. Druk / Încă un rând

Pelicula a avut premiera pe data de 2 aprilie 2021 și este o aventură nouă, tocmai potrivită pentru o duminică alături de familie. ”Druk” îl are în centrul atenției pe Mads Mikkelsen care strălucește, mai nou, ca erou negativ în blockbustere internaționale. Actorul îl interpretează pe Martin, un profesor obișnuit care este copleșit total de greutățile pe care le are orice om cu o viață banală. Este căsătorit, are și copii, dar relația cu propria familie este prea rece, prea distanță. Pentru că și prietenii sau colegii lui trec prin greutăți asemănătoare, decid să experimenteze ceva inedit: băutul pe timp de zi. Filmul danez ne ajută să îl înțelegem pe profesor și să descoperim ce anume ar lipsi din viața unui om ce pare că le are pe toate. Pe scurt, o introspecție în propriile noastre vieți, dacă stăm să aprofundăm mai bine pelicula. Este o dramă psihologică inteligentă și foarte bine jucată, recomandată de critici și premiată la festivaluri internaționale.

9. Soul

Animația a avut premiera și ea tot pe data de 2 aprilie 2021, fiind un film fantastic pentru toată familia, dar în special pentru cei mici. Studiourile Pixar au revenit cu o nouă producție care se abate de la convențiile animațiilor cu care publicul este obișnuit. ”Soul” continuă stilul peliculelor ”Inside Out” și ”Coco”, iar criticii de film susțin că este una dintre cele mai promițătoare animații din 2021. În ea, privitorii vor regăsi câteva întrebări existențiale pentru care încă mai caută răspunsuri: ”De ce existăm?”, ”Care este scopul acestei vieți?” sau ”Ce se întâmplă după ce murim?”. Arhitectura sufletului, moartea și jazz-ul sunt câteva dintre temele principale care se regăsesc în această animație. Lor li se mai alătură și dorințele sau limitările noastre, ca oameni. Filmul, ce trebuie văzut neapărat alături de cei mici, este un bun prilej pentru a le explica mai multe despre viața pe care o trăim.

8. Godzilla vs Kong

O nouă peliculă pentru fanii acestui gen de science-fiction a avut premiera pe data de 26 martie 2021. Filmul reprezintă confruntarea epică dintre cei doi grei care au terorizat omenirea, evident, doar în filme. Este continuarea magistrală a peliculelor ”Kong: Skull Island” și ”Godzilla: King of the Monsters”, unde cele două creaturi au reușit să iasă pe picior de egalitate. Acum însă trebuie să își dovedească puterile și supremația într-o nouă luptă terifiantă. MonsterVerse trebuie să își aleagă un lider suprem. Motivul conflictului nu a fost dezvăluit de producători, motiv pentru care trebuie să bifezi acest film presărat cu multe scene de luptă spectaculoase și efecte speciale impresionante în 2021. În rolurile principale îi regăsim pe actorii Millie Bobby Brown (Stranger Things), Kyle Chandler, Alexander Skaarsgãrd și Rebecca Hall.

7. Raya și ultimul dragon

O altă animație promițătoare de care cei mici se vor îndrăgosti a avut premiera pe 2 aprilie 2021. Studiourile Disney prezintă povestea fascinantă a unei tinere care trăiește aventura vieții sale. În calea sa întâlnește dragoni, pietre magice și este nevoită să ducă lupte pentru putere. Pelicula conține scene ce amintesc de celebra serie ”Indiana Jones” și este o poveste despre eșec, curaj, nesiguranță și încredere. ”Raya și ultimul dragon” reprezintă un omagiu adus diferitelor mitologii și culturi din Sud-Estul Asiei. Acestea sunt reinterpretate într-un mod nou și interesant pentru cei mici, dar și pentru cei mari!

6. The Nest / Cuibul

Este un film dramă ce va avea pelicula pe data de 9 aprilie 2021, regizat de celebrul Sean Durki, cunoscut pentru ”Martha Marcy May Marlene”. Prezintă căsnicia dintre Rory (Jude Law) și Allison (Carrie Coon), care se mută de la New York pe o moșie din apropierea Londrei. Schimbarea radicală de decor nu îi ajută deloc pe cei doi în repararea relației care era deja una tulbure. Mutarea scoate la iveală incompatibilitățile dintre cei doi soți, precum și toate motivele pentru care cei doi nu ar trebui să mai rămână împreună. Atmosfera din ”Cuibul” este aceea a unui film horror psihologic lipsit de sperieturi, clișee pline de sânge sau personaje negative ucigașe. Spectatorul va trăi emoțiile alături de cele 4 personaje principale, refugiate în conacul din Londra. Ranchiuna va crește pe parcursul acțiunii, la fel ca și adrenalina. Regizorul promite unul dintre cele mai bune filme psihologice ale anului, cu interpretări spectaculoase din partea ambilor actori.

5. Mortal Kombat

Este un film care deja nu mai are nevoie de nicio prezentare. Premiera va avea loc pe data de 9 aprilie și este un SF care îmbină actiunea, aventurile și fantasticul la cel mai înalt nivel. Noua adaptare a peliculei readuce în prim plan personaje faimoase precum Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Raiden, Jax, Kano și Sonya Blade, toate îndrăgite de fanii jocului video original. Continuă povestea turneului cu același nume dintre războinicii pământeni și fortele malefice ale lumii de dincolo. Lord Raiden este mentorul și liderul luptătorilor de pe pământ care sunt inițiați în măiestria artelor marțiale. Cum era și de așteptat, scenele foarte, foarte sângeroase nu vor lipsi așa că, dacă nu ești un fan al scenelor foarte violente, mai bine nu te uiți la ”Mortal Kombat”. Dar dacă ești pasionat de filme de acțiune de top și jocuri video de calitate, nu trebuie să îl ratezi!

4. Black Widow / Văduva neagră

Pelicula de acțiune va avea premiera pe data de 7 mai 2021 și o aduce în prim plan pe celebra actriță Scarlett Johansson, dar și pe Natasha Romanoff din ”Avengers: Endgame”. Producătorii Marvel Cinematic Universe au ascultat doleanțele fanilor săi și au decis ca și unul dintre cele mai iubite personaje să aibă propriul său film separat. ”Black Widow” este ca un cântec de lebădă al personajului principal care moare în ultimul film din seria ”Avengers”. Acțiunea se petrece între cele două filme ”Captain America: Civil War” și ”Avengers: Infinity War”. Înainte de alianța ei cu Avengerii, Văduva Neagră a fost antrenată de serviciile secrete sovietice și a participat la misiuni îndoielnice în calitate de asasin KGB. Acum, Natasha este singură, pe fugă și urmărită de trecut. Producătorii susțin că filmul va fi memorabil, cu scene de luptă epice și efecte speciale impresionante, specifice universului cu supereroi de succes.

3. A Quiet Place: Part II / Fără zgomot 2

Acest thriller promițător va avea lansarea tocmai spre finalul anului, mai exact pe 17 septembrie 2021, deci fanii mai au ceva de așteptat. Pelicula este continuarea filmului lansat în anul 2018 și care prezintă povestea familiei Abbott. Aceasta trăiește într-o lume postapocaliptică, unde amenințarea zilnică o reprezintă niște extratereștri ce posedă un auz extrem de fin. La fiecare zgomot mic, aceștia te pot detecta și ucide imediat, în cel mai sângeros mod posibil. Evelyn (interpretată de Emily Blunt) încearcă să își ducă familia într-un loc sigur, fiind constant amenințată de extratereștrii violenți. Din păcate, oamenii pe care îi întâlnește pe drum nu sunt dispuși să îi ofere ajutorul pe care ea îl dorește. Drept urmare, misiunea ei devine și mai grea: acum trebuie să se ferească și de anumiți oameni cu rele intenții, nu doar de ființele din spațiu. ”Fără zgomot 2” este diferit de filmele de groază obișnuite ce au sperieturi previzibile la tot pasul. Cinefilii vor avea o stare perpetuă de angoasă și se vor transpune în teroarea resimțită de către personaje. Producătorii susțin că ar putea fi cel mai bun horror al anului 2021.

2. Death on the Nile / Moarte pe Nil

Thrillerul va avea premiera spre finalul anului, pe data de 17 septembrie 2021, și este o continuare a succesului pe care ”Murder on the Orient Express” l-a avut în 2017. Regizorul si actorul Kenneth Branagh revine cu o nouă interpretare a celebrului detectiv care nu mai are nevoie de nicio introducere: Hercule Poirot. Filmul inspirat ded Agatha Christie are loc într-un décor presărat cu piramide și peisaje de pe Nil. Detectivul Hercule Poirot se află la bordul vasului Karnak, alături de alți pasageri. Printre pasagerii care sunt un grup de nobili cosmopoliti se regăsește și un cuplu de tineri căsătoriți, aflați în luna lor de miere. Are loc o crimă misterioasă și toți pasagerii care par să aibă o reputație fără pată, ascund ceva. Detectivul își începe căutarea febrilă a adevărului, precum și a criminalului. Din distribuție fac parte actori precum Annette Bening, Russell Brand, Gal Gadot, Armie Hammer și Kenneth Branagh. Filmul te va purta într-o poveste cu suspans și mister, o ocazie bună să testezi pe cont propriu ”nasul” tău de detectiv privat.

1. No Time to Die / Nu e vreme de murit

Probabil cel mai așteptat film al anului 2021, premiera sa va avea loc pe 8 octombrie. Acțiunea celui mai nou film cu James Bond are loc la 5 ani de când Ernst Stavro Blofeld, răufăcătorul celebru, este capturat. Eroul principal încearcă, din nou, să se ”pensioneze”, dar se pare că nu îi prea iese. Cel mai faimos spion britanic al tuturor timpurilor pornește într-o nouă aventură, ajutat de vechiul său prieten din CIA, Felix Leiter. James Bond pornește în căutarea lui Valdo Obruchev, un om de știință care a fost răpit. Pe parcurs află că dispariția lui este parte dintr-un complot terorist care ar putea distruge lumea. ”No Time to Die” este a 25-a ecranizare din seria James Bond pe care fanii o așteaptă de 6 ani. Din păcate pentru fanii lui Daniel Craig, este pentru ultima oară când actorul va interpreta acest rol. Din distribuție fac parte și actori precum Ralph Fiennes (M), Ben Whishaw (Q), Jeffrey Wright (Leiter), Léa Seydoux (Dr. Madeleine Swann) și Christoph Waltz (Blofeld).